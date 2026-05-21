Артем Николаев

Покупаем первый автомобиль: как не разориться на страховке и не стать частым гостем автосервисов

Получение водительского удостоверения открывает доступ к дорогам, но для многих заканчивается серьезным испытанием кошелька. Анализ полисов ОСАГО, проведенный экспертами "Росгосстраха", показал, какой транспорт выбирают вчерашние ученики автошкол и во что им обходится отсутствие стажа.

Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Битва предпочтений: классика против иномарок

Первый автомобиль у новичка — это часто "расходный материал". Молодые водители инстинктивно тянутся к подержанным иномаркам, надеясь на ресурс, или выбирают проверенную классику, где запчасти стоят копейки. Статистика "Росгосстраха" демонстрирует четкое разделение по гендерному признаку.

Женщины чаще смотрят в сторону комфортных седанов и хэтчбеков: Kia Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan прочно обосновались в их списках. Мужчины же более консервативны и склонны выбирать простые, ремонтопригодные конструкции: Granta, линейку старых ВАЗов и вездесущую "Ниву".

"Начинающие водители часто игнорируют расходы на содержание, фокусируясь только на доступности покупки. При выборе подержанной машины важно учитывать не только стоимость деталей, но и предрасположенность конкретных моделей к типовым поломкам, которые могут обнулить выгоду от низкой цены", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Цена "желторотости" на дороге

Главный парадокс страхования новичков заключается в высокой стоимости защиты. Страховщики смотрят на владельца без стажа как на потенциально опасный объект. Использование хитрых страховых схем или банальное отсутствие навыков управления повышают риски в разы. Юрий Стрекалов, директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" подчеркивает: платить придется по закону и по справедливости.

Параметр Значение
Средняя стоимость полиса ОСАГО для новичка ~ 14 900 рублей
Коэффициент бонус-малус (старт) 1,17

"Разница в цене между водителем со стажем и новичком — это математическое отражение вероятности ущерба. Страховые тарифы жестко привязаны к статистике ДТП, и первые два-три года вождения — это период инвестиций в безаварийную историю, которая потом вернется экономией в системе обязательного страхования", — объяснила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Для оптимизации расходов эксперты советуют выбирать автомобили с менее мощными двигателями. Это снижает логистические риски и позволяет не переплачивать за лошадиные силы, которые начинающему водителю пока негде безопасно реализовать.

"Ошибка новичков — покупка мощного автомобиля, который провоцирует на агрессивное вождение. Юридически это ведет к высоким коэффициентам при расчете страховок, а практически — к гораздо более тяжелым последствиям при ДТП, если контроль над машиной потерян", — заключил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о выборе первого авто

Почему страховка для новичков стоит в два раза дороже?

Тарифы ОСАГО зависят от коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Отсутствие безаварийного стажа автоматически переводит водителя в категорию рискованных, что увеличивает стоимость полиса по нормам закона.

Действительно ли отечественные авто дешевле в обслуживании?

Да, доступность кузовных деталей и простота конструкции позволяют владельцу отечественных моделей тратить меньше на плановое обслуживание и ремонт после мелких столкновений на парковке.

Стоит ли выбирать машину с мощным двигателем начинающему?

Нет, мощность двигателя напрямую влияет на стоимость страхования. Кроме того, избыточная мощность повышает вероятность потери управления при отсутствии навыков контраварийного вождения.

Можно ли снизить стоимость страховки сразу после получения прав?

Единственный способ легально снизить цену — это аккуратная езда. КБМ пересчитывается раз в год. Чем дольше вы ездите без аварий, тем дешевле становится полис.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы осаго автомобили страхование советы экспертов
