Стоит ли переплачивать за новую Ладу? Сравниваем Искру с кроссовером с пробегом

Выбор между новой Lada Iskra и подержанной Skoda Yeti 2018 года за 1,7 млн рублей сводится к дилемме между гарантией и комфортом. Искра предлагает заводской сервис, тогда как Yeti обеспечивает эргономику и надежность агрегатов VAG, проверенных десятилетиями эксплуатации.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Iskra

Агрегатная база и ресурс

Сердце Skoda Yeti — атмосферный двигатель 1.6 CWVA. Мотор заслужил репутацию выносливого бойца, способного пройти более 200 тысяч километров. Основное требование заключается в своевременной замене ремня ГРМ. Хотя регламент допускает 120 тысяч, опытные владельцы обновляют узел на 60 тысячах. В паре с ним работает шестиступенчатый автомат Aisin TF-60SN. Эта коробка живет долго, если не экономить на масле, цена которого в два раза выше жидкостей для отечественных агрегатов.

"Автомат Aisin требует оригинальной смазки, попытка использовать дешевые аналоги часто приводит к перегреву гидроблока", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Lada Iskra SW Cross оснащается знакомым мотором 21129. Его сильные стороны — экономичность и возможность заправки АИ-92. Однако импортозамещение деталей ГРМ сократило интервал обслуживания до 60 тысяч километров. Вариатор WanLiYang CVT18, заимствованный у Chery, пока не накопил достаточной статистики в российских условиях. По надежности он уступает классической гидромеханике чешского кроссовера, но выигрывает за счет гарантийного обеспечения.

Кузов и эргономика салона

Кузов Lada Iskra защищен оцинковкой почти полностью, кроме крыши. Толщина лакокрасочного покрытия составляет достойные 140 микрон. Салон встречает жестким пластиком, который склонен к появлению царапин. Внутреннее убранство выглядит современно благодаря интеграции сервисов Яндекс, но по качеству материалов проигрывает оппоненту. Несмотря на это, российский авторынок вторички подтверждает, что простота сборки упрощает последующий ремонт.

"При покупке Yeti старше пяти лет важно проверять состояние арок и оригинальность эмблем, которые часто отклеиваются на мойках", — объяснил эксперт Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Интерьер Skoda Yeti — это эталон износостойкости. Тканевая обивка кресел держится до 250 тысяч километров пробега без видимых повреждений. Двухзонный климат-контроль работает точнее отечественного кондиционера. Однако черная пленка на крыше кроссовера со временем теряет вид, требуя переклейки или покраски. В плане трансформации Yeti впереди: задние сиденья складываются по отдельности, превращая машину в небольшой фургон.

Экономика владения

Расходы на содержание автомобилей за сопоставимый период оказываются близкими. Стоимость одного километра пути на Skoda чуть ниже из-за меньшей потери рыночной стоимости. Искра требует более частых визитов на ТО, зато цены на запчасти, такие как тормозные колодки, в три раза ниже чешских. При поиске альтернатив стоит учитывать, что новые автобренды 2026 года могут еще сильнее изменить ценовую политику сервисов.

Параметр Lada Iskra SW Cross Skoda Yeti (2018) Мощность, л.с. 106 110 Тип КПП Вариатор (CVT) Автомат (A6) Разгон 0-100 км/ч, с 14,0 13,3 Расход (смешанный), л 7,2 7,1 Цена за 1 км пробега, руб 11,01 10,60

При оформлении сделки на вторичном рынке необходима тщательная экспертиза после ДТП, чтобы исключить скрытые дефекты рамы. На новую Ладу можно оформить прозрачные автокредиты, что снижает финансовую нагрузку на старте. Шкода потребует наличия резервного фонда на случай поломки электронных блоков или системы кондиционирования.

"Даже надежная система охлаждения Yeti может преподнести сюрприз, если использовать неоригинальный хладагент при заправке", — рассказал специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Важно помнить, что диагностика кондиционера является обязательным этапом перед покупкой подержанного авто. У новой Лады такой проблемы нет, однако возникают вопросы к качеству бортовой проводки на первых партиях. Суммарно, за три года владения Искра обойдется в 660 тысяч рублей, а Yeti — в 636 тысяч при условии безаварийной эксплуатации.

Ответы на популярные вопросы о выборе авто

Что дешевле в обслуживании?

В краткосрочной перспективе Lada выигрывает за счет дешевизны комплектующих. Стоимость фильтров и свечей зажигания для Искры позволяет экономить до 40 процентов бюджета на ТО. Однако Skoda сохраняет более высокую остаточную стоимость на рынке.

Какой бензин лучше использовать?

Для Лады допустим АИ-92, что снижает операционные расходы. Двигатель Skoda Yeti 1.6 рассчитан строго на АИ-95, использование топлива с низким октановым числом может привести к детонации и преждевременному износу поршневой группы.

Где больше места в салоне?

Skoda Yeti предлагает лучшую эргономику и больше пространства для ног задних пассажиров. Кроме того, высота потолка в кроссовере позволяет комфортно разместиться людям высокого роста, чего не скажешь о компактном салоне Искры.

Читайте также