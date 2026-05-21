Артем Николаев

Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер

Hemi — это не просто мотор. Это железо с характером разъяренного зверя, чей вой перекрывает рациональные доводы маркетологов США. Идея полусферической камеры сгорания стара как мир, но именно "Крайслер" превратил её в культ. Начав с авиационных монстров для P-47 Thunderbolt, инженеры к 1951 году спустили этот "огонь" на дорогу. Имя FirePower не прижилось, но сущность "Double Rocker" стала легендой, пожирающей бензин и нервы конкурентов.

Фото: Designed by Freepik by aopsan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эволюция металлического шторма

Первые Hemi были тяжелыми, как чугунные утюги, и дорогими, словно коллекционное оружие. Каждую камеру приходилось фрезеровать с ювелирной точностью. Два вала вместо одного — инженерный кошмар для бухгалтерии. В 1958-м Hemi проиграл гонку эффективности простым клиновидным блокам. Но в 1964 году он вернулся на треки NASCAR, разрывая соперников в клочья. Ричард Петти на Plymouth Belvedere просто уехал от всех, превратив заезды в фарс.

"Двигатели с полусферической камерой эффективнее продуваются, но требуют колоссальных затрат на производство из-за сложной геометрии головки блока. В современных условиях это скорее имиджевый продукт, чем утилитарный инструмент", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

США десятилетиями пытались придушить этот мотор экологическими нормами и ценами на топливо. Однако даже стоимость владения автомобилем с таким агрегатом не пугала фанатов. В 2003 году он воскрес, прописавшись под капотом пикапов и маслкаров, потяжелев технологиями, но сохранив дух старой школы.

Параметр 426 Hemi (1966) Hellcat Redeye (2018)
Система питания 2 карбюратора Нагнетатель (compressor)
Мощность 425 л. с. 797 л. с.

Даже когда Stellantis в 2024 году попытался заменить Hemi на бездушную "шестерку" Hurricane, рынок взбунтовался. Спрос рухнул. Покупатели не прощают предательство традиций.

"Техническая неисправность или износ деталей в таких высоконагруженных моторах требуют квалифицированного подхода. Просто залить масло и поехать — стратегия, которая приведет к дорогому ремонту", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Триумфальное возвращение в эпоху электроники

Летом 2026 года Hemi вернулся в Ram 1500. Новый шильдик "Symbol of Protest" красуется на крыльях, как боевая татуировка, демонстрируя пренебрежение к "зеленому" диктату. Тим Кунискис совершил невозможное — вернул легенду на конвейер за 6 месяцев. Это триумф инженерии над кабинетными решениями.

"Юридически чистое оформление сделки требует предельной внимательности, ведь любая ошибка при покупке редкого автомобиля может привести к проблемам, когда штрафы после продажи авто продолжают обременять прежнего владельца", — пояснила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о Hemi

Почему Hemi так сложно производить?

Специфическая полусферическая форма камеры сгорания требует сложной обработки металла и размещения клапанов под углом, что делает ГБЦ дороже обычных аналогов.

Почему его постоянно "убивают"?

Экологические нормы и топливная экономичность всегда шли вразрез с архитектурой этого двигателя, настроенного на максимальную отдачу мощности.

В чем секрет неувядающей популярности?

Характерный звук выхлопа и кривая крутящего момента, которую невозможно идеально сымитировать с помощью современных малообъемных турбомоторов.

Вернется ли Hemi в другие модели корпорации?

На данный момент приоритет отдан пикапам Ram, где запрос аудитории на V8 максимально выражен.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
