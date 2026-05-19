АвтоВАЗ запатентовал внедорожник проекта Т-134 на базе платформы CMF-B

АвтоВАЗ, похоже, решил окончательно порвать с имиджем производителя "тостеров на колесах" и выкатил тяжелую артиллерию. Пока диванные эксперты доедают кости новой "Искры", в патентных бюро тихо материализовался призрак, от которого у конкурентов должны затрястись поджилки.

Проект Т-134 — это не просто очередной набор кривых линий на бумаге. Это дерзкая попытка реанимировать концепцию "третьей Нивы", которую мы похоронили вместе с надеждами на светлое технологическое будущее еще пару лет назад.

Бумажный внедорожник обещает стать тем самым зверем, который выберется из клетки чертежей и покажет, что русский дух в инженерии еще не выветрился под натиском китайского пластика.

Французское наследство и русский авось

Много лет инженеры пытались скрестить ежа с ужом, создавая наследника легендарного проходимца. В те времена ориентиром служили японские рамные внедорожники, а амбиции простирались до Ла-Манша.

Планировалось создать универсального солдата: чтобы и в столичной пробке не выглядеть лаптем, и в пампасах не пасовать перед лужей. Но политический шторм 2022 года превратил французские чертежи в тыкву. Впрочем, реальность оказалась хитрее — наработки не выбросили на помойку, а пустили в дело под новым соусом.

"Почти все современные проекты АвтоВАЗа сейчас — это попытка удержать технологическую планку в условиях дефицита. Если Т-134 выйдет на платформе CMF-B, это потребует титанических усилий по локализации ключевых узлов, иначе машина станет заложницей импортных поставок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Использование архитектуры, на которой базируется проект Т-134, продиктовано не любовью к Родине, а холодным расчетом. Заводу некогда изобретать велосипед с квадратными колесами. Нужна унификация с "Искрой", чтобы заводской конвейер не захлебнулся в разнобои запчастей.

Для обычного покупателя это означает только одно: машина должна получиться жесткой, безопасной и наконец-то лишиться вибраций, напоминающих работу бетономешалки. Геометрическая проходимость при этом обязана остаться "нивовской" — иначе рынок просто не примет новинку.

Потроха феникса: что будет толкать Т-134 вперед

Под капотом откровений не ждите — святая инквизиция экологии и экономики сделала свое дело. Дизельные агрегаты окончательно ушли в историю, оставив нас наедине с бензиновой реальностью.

Базовым "сердцем" станет 1.8 Evo — двигатель, который уже научился не жрать масло ведрами. Его 122 силы — это не ураган, но вполне уверенный бриз для того, чтобы уверенно чувствовать себя на трассе. Для любителей острых ощущений обещают турбомотор, скорее всего, китайской родословной.

Характеристика Ожидаемые данные Т-134 Двигатель 1.8 Evo (122 л. с.) / 1.5 Turbo Трансмиссия 6-МКПП / Вариатор Привод Полный, с электромагнитной муфтой Клиренс Не менее 210 мм

Трансмиссия — вечный повод для холиваров. Истинные фанаты грязи потребуют "палку", а городские жители — комфорт. Скорее всего, АвтоВАЗ предложит оба варианта. Вариатор на бездорожье выглядит как балерина в кирзовых сапогах, но для большинства сценариев "дача-магазин" его возможностей хватит за глаза. Главное, чтобы электроника не перегревалась после пяти минут буксования в колее.

"Электрика современных моделей Лада — это узкое место. Введение новых электронных помощников и систем управления полным приводом требует высочайшего качества проводки, иначе машина будет "глючить" при первом же контакте с водой", — объяснил Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ценовой капкан: джип для народа или игрушка для богатых?

Самый болезненный вопрос — сколько за это чудо попросят. Ходят слухи о ценнике в 2.5 миллиона рублей. Это территория, где хищно скалят зубы подержанные корейцы и новенькие китайские кроссоверы.

Старая "Нива" живет за счет дешевизны и ремонтопригодности в любом гараже. Т-134 же метит в другой класс. Это машина для тех, кто хочет цивилизации: кондиционер, который морозит, а не просто шумит, и шумоизоляцию, позволяющую разговаривать, не переходя на крик.

"При цене выше 2 миллионов рублей покупатель будет крайне придирчив к качеству ЛКП и сборки. Дефекты, которые прощали старой 'Ниве', на новой модели станут поводом для судебных исков", — отметил автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Если АвтоВАЗ не облажается и предложит честный 4х4, способный составить конкуренцию перспективным рамным внедорожникам, у проекта есть шанс. Рынок устал от "пузотерок". Нам нужен брутальный аппарат, который не рассыплется на атомы после прыжка через бордюр. Т-134 может стать либо триумфом воли российских инженеров, либо очередным памятником несбывшимся надеждам.

Ответы на популярные вопросы о новой Ниве

Станет ли Т-134 заменой старой Ниве Легенд?

Нет. Старушка останется на конвейере как самый доступный входной билет в мир 4х4. Т-134 — это более дорогой и комфортный сегмент.

Будет ли у машины рама?

С вероятностью 99% — нет. Это будет несущий кузов с подрамниками, что гораздо лучше для управляемости на асфальте.

Когда Т-134 появится в продаже?

Пока проект находится на стадии патентования, серийное производство вряд ли начнется раньше 2026 года.

