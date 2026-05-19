Цены стартуют от 1,8 млн рублей за полный привод: назван самый дешевый новый пикап в России

Российский рынок пикапов в 2026 году демонстрирует парадоксальную живучесть. Пока глобальные бренды соревнуются в сложности электроники, отечественный покупатель ищет надежный инструмент для работы. Названы пять моделей, которые удерживают ценовую планку ниже 2,7 миллиона рублей.

УАЗ Пикап: бессменный лидер прайс-листа

Ульяновский вездеход остается самым доступным предложением. За 1 891 000 рублей покупатель получает рамную конструкцию, 150-сильный мотор экологического класса Евро-5 и жестко подключаемый полный привод. Это машина для тех, кто не боится испачкать руки и ценит ремонтопригодность выше мягкого пластика в салоне. УАЗ напоминает старый армейский нож — грубый, но функциональный в условиях бездорожья.

"УАЗ сохраняет позиции за счет отсутствия сложной электроники и доступности запчастей в любом регионе. Это идеальный вариант, когда выбор авто город село диктуется качеством дорожного покрытия", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Стандартная комплектация Икар 2025 года включает ABS, светодиодные ходовые огни и зеркала с подогревом. Однако за комфорт вроде кондиционера или блокировки заднего дифференциала придется доплатить отдельно. Объем грузового отсека с кунгом достигает внушительных 2700 литров, что делает его чемпионом по вместимости среди бюджетников.

Ambertruck Work NF: калининградский десант

На втором месте расположился Ambertruck Work NF, собираемый на заводе Автотор. Модель представляет собой перелицованный китайский JMC Vigus. Под капотом стоит турбодизель объемом 2,5 литра, выдающий 128 лошадиных сил. Главное преимущество здесь — крутящий момент в 310 Нм, который позволяет уверенно тянуть груз весом до 900 кг. Цена вопроса — 2 550 000 рублей.

Модель Стартовая цена (руб.) УАЗ Пикап 1 891 000 JAC T8 (2023) 2 504 000 Ambertruck Work NF 2 550 000 Sollers ST6 2 674 000 JAC T8 Pro 2 759 000

В отличие от более дорогих зарубежных аналогов, где кузовной ремонт может стоить целое состояние, как показал случай, когда Американец купил Rivian R1T и разорился на вмятине, калининградский пикап прост и практичен. В его оснащение входит 10-дюймовый тачскрин и кондиционер с антиаллергенным фильтром.

JAC T8 и его продвинутая версия

Китайский JAC T8 занимает среднюю нишу. Версия 2023 года с бензиновым турбомотором на 177 сил стоит около 2,5 млн рублей. Это машина для тех, кому важна не только тяга, но и динамика на трассе. Автомобиль укомплектован 18-дюймовыми дисками, ксеноновой оптикой и круиз-контролем, что сближает его по уровню комфорта с обычными кроссоверами.

"Техническая начинка современных китайских пикапов вполне надежна. Это подтверждают и лучшие бензиновые модели из КНР, которые успешно эксплуатируются в разных климатических зонах", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Модель JAC T8 Pro перешагивает планку в 2,7 млн, но предлагает более мощный 204-сильный двигатель и систему кругового обзора. Для многих водителей такая доплата оправдана наличием цифровой приборной панели и улучшенной эргономикой салона, что критично при длительных поездках.

Sollers ST6: утилитарная классика

Замыкает список Sollers ST6 за 2 674 000 рублей. Это локализованная версия проверенного временем JAC T6. Автомобиль отличается клиренсом 197 мм и грузоподъемностью 900 кг. Важной особенностью стала организация производства сидений на площадке Ульяновского автозавода, что повышает уровень локализации и потенциальную стабильность цен.

Несмотря на свою утилитарность, Sollers ST6 предлагает базовый набор систем безопасности: ABS, EBD и систему курсовой устойчивости ESC. Это делает его одним из лучших автомобилей для водителей, ценящих простоту управления и физические кнопки управления основными функциями вместо сенсорных панелей.

Ответы на популярные вопросы о пикапах

Нужны ли права грузовой категории для управления этими моделями?

Нет, все представленные модели имеют разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн и относятся к категории В. Однако в ПТС они могут значиться как грузовые бортовые, что влияет на налоговую ставку и правила въезда в центр некоторых городов.

Какой двигатель лучше для пикапа — бензиновый или дизельный?

Дизель предпочтительнее для перевозки тяжелых грузов и езды по бездорожью из-за высокого крутящего момента на низких оборотах. Бензиновые моторы проще в обслуживании в зимний период и дешевле при покупке самого автомобиля.

