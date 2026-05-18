Иностранные заводы поднебесной захватили учет в ГИБДД: чешский бренд бьет рекорды в РФ

Автомобильный рынок России напоминает комнату, из которой выставили гостей, но они настойчиво лезут в окно. Skoda никуда не уходила — она просто сменила маршрут. Статистика за январь-апрель 2026 года бьет наотмашь: 2677 новых машин с логотипом крылатой стрелы на учете. Это почти в три раза больше, чем год назад. Тройной прыжок в условиях, когда официальные дилеры пожимают плечами, выглядит как настоящее восстание здравого смысла против рыночных преград.

Superb берет на себя удар

Главный герой этой драмы — Skoda Superb. Этот лифтбек ворвался в статистику, забрав себе 1789 регистраций. По сути, каждая вторая Skoda на наших дорогах сейчас — это большой "чех". Модель превратилась из нишевого седана для бизнес-поездок в настоящий флагман альтернативного импорта. Karoq, Kamiq и Kodiaq плетутся следом, собирая крохи, но общая картина ясна: покупатель проголосовал рублем за комфорт, к которому привык за десятилетия.

"Статистика регистраций подтверждает, что лояльность к бренду зачастую перевешивает отсутствие прямой заводской гарантии. Владельцы выбирают проверенные узлы, даже если логистическая цепочка удлинилась в разы", — отметила в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Китайский след: качество или компромисс?

Более 95% этих машин приехали к нам из Китая. Местные мощности стали "тихой гаванью" для европейского автопрома. Покупатель перестал бояться иероглифов в ПТС. Ведь железо, настройки ECU и общее ощущение от управления остались прежними. Когда машина дарит привычный драйв, уже не важно, где именно её собрали — в Млада-Болеславе или в пригороде Шанхая.

"При выборе автомобиля пользователи стали ориентироваться на понятность обслуживания вместо страны сборки. Наличие доступных запчастей и возможность проведения качественной диагностики — вот что сегодня определяет ликвидность модели на вторичном рынке", — разъяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Показатель Январь-Апрель 2025 Январь-Апрель 2026 Всего регистраций 903 2677 Доля Skoda Superb Менее 40% 66,8%

Рынок учится выживать, используя лучшие бензиновые модели, даже если они приходят сложными путями. Владельцы уже понимают, как продлевать ресурс двигателя в новых реалиях. Если техника надежна, законы рынка всегда найдут лазейку для ее доставки к двери покупателя.

"Таможенное оформление автомобилей из Китая стало отлаженным бизнес-процессом. Нет никаких предпосылок к снижению объемов, пока сохраняются текущие торговые связи и спрос на европейские бренды", — подчеркнула таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто

Почему импортных машин стало больше?

Рынок адаптировался: дилеры и частные компании выстроили логистику параллельного импорта, что позволило насытить спрос востребованными марками.

Безопасны ли машины китайской сборки для РФ?

Это те же модели с оригинальными узлами, поэтому их техническая безопасность идентична стандартам бренда, установленным для глобальных рынков.

Стоит ли бояться обслуживания такой Skoda?

Нет, сервисная документация и архитектура агрегатов полностью идентичны европейским версиям, что позволяет обслуживать их в привычных техцентрах.

Вернется ли Skoda официально?

Текущий рост показывает интерес к марке, однако формат "возвращения" зависит от глобальной политики бренда, а не только от успеха продаж.

