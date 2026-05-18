Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Воробьев

Иностранные заводы поднебесной захватили учет в ГИБДД: чешский бренд бьет рекорды в РФ

Авто

Автомобильный рынок России напоминает комнату, из которой выставили гостей, но они настойчиво лезут в окно. Skoda никуда не уходила — она просто сменила маршрут. Статистика за январь-апрель 2026 года бьет наотмашь: 2677 новых машин с логотипом крылатой стрелы на учете. Это почти в три раза больше, чем год назад. Тройной прыжок в условиях, когда официальные дилеры пожимают плечами, выглядит как настоящее восстание здравого смысла против рыночных преград.

Skoda
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Skoda

Superb берет на себя удар

Главный герой этой драмы — Skoda Superb. Этот лифтбек ворвался в статистику, забрав себе 1789 регистраций. По сути, каждая вторая Skoda на наших дорогах сейчас — это большой "чех". Модель превратилась из нишевого седана для бизнес-поездок в настоящий флагман альтернативного импорта. Karoq, Kamiq и Kodiaq плетутся следом, собирая крохи, но общая картина ясна: покупатель проголосовал рублем за комфорт, к которому привык за десятилетия.

"Статистика регистраций подтверждает, что лояльность к бренду зачастую перевешивает отсутствие прямой заводской гарантии. Владельцы выбирают проверенные узлы, даже если логистическая цепочка удлинилась в разы", — отметила в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Китайский след: качество или компромисс?

Более 95% этих машин приехали к нам из Китая. Местные мощности стали "тихой гаванью" для европейского автопрома. Покупатель перестал бояться иероглифов в ПТС. Ведь железо, настройки ECU и общее ощущение от управления остались прежними. Когда машина дарит привычный драйв, уже не важно, где именно её собрали — в Млада-Болеславе или в пригороде Шанхая.

"При выборе автомобиля пользователи стали ориентироваться на понятность обслуживания вместо страны сборки. Наличие доступных запчастей и возможность проведения качественной диагностики — вот что сегодня определяет ликвидность модели на вторичном рынке", — разъяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Показатель Январь-Апрель 2025 Январь-Апрель 2026
Всего регистраций 903 2677
Доля Skoda Superb Менее 40% 66,8%

Рынок учится выживать, используя лучшие бензиновые модели, даже если они приходят сложными путями. Владельцы уже понимают, как продлевать ресурс двигателя в новых реалиях. Если техника надежна, законы рынка всегда найдут лазейку для ее доставки к двери покупателя.

"Таможенное оформление автомобилей из Китая стало отлаженным бизнес-процессом. Нет никаких предпосылок к снижению объемов, пока сохраняются текущие торговые связи и спрос на европейские бренды", — подчеркнула таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто

Почему импортных машин стало больше?

Рынок адаптировался: дилеры и частные компании выстроили логистику параллельного импорта, что позволило насытить спрос востребованными марками.

Безопасны ли машины китайской сборки для РФ?

Это те же модели с оригинальными узлами, поэтому их техническая безопасность идентична стандартам бренда, установленным для глобальных рынков.

Стоит ли бояться обслуживания такой Skoda?

Нет, сервисная документация и архитектура агрегатов полностью идентичны европейским версиям, что позволяет обслуживать их в привычных техцентрах.

Вернется ли Skoda официально?

Текущий рост показывает интерес к марке, однако формат "возвращения" зависит от глобальной политики бренда, а не только от успеха продаж.

Читайте также

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы skoda автопром статистика
Новости Все >
Невидимая угроза в ясный день: как защитить кожу и сердце, когда столбики термометров растут
Хватит врать: почему Юлия Пересильд больше не будет говорить с прессой о детях
Уроки бережливости: почему Виктория Боня лишила дочь шопинга за 170 тысяч
Осенний скачок цен уже близко: эксперты предупредили о новой волне инфляции в России
Не верьте цифрам в рекламе: раскрыта главная ошибка при покупке первого электромобиля
Райан Гослинг съел свою роль: роковая ошибка, из-за которой актёра выгнали из фильма
Смена приоритетов: Гоблин объяснил пользу отказа от вещания Евровидения
Гипертонию лечат вслепую, но скоро врачам поможет компьютер — достаточно сдать анализ крови
Новый поворот в жизни Дианы Шурыгиной: бывший возлюбленный заподозрил её в крупном хищении
Конец эпохи анонимности: как Госуслуги навсегда изменят правила аренды самокатов
Сейчас читают
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Здоровье
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Последние материалы
Наполеон весом в два килограмма: 5 причин, почему чихуа-хуа разрушит ваше представление о покое
Нажал на кнопку возврата — и деньги исчезли: люди массово попадаются в новую ловушку
Иностранные заводы поднебесной захватили учет в ГИБДД: чешский бренд бьет рекорды в РФ
Невидимая угроза в ясный день: как защитить кожу и сердце, когда столбики термометров растут
Хватит врать: почему Юлия Пересильд больше не будет говорить с прессой о детях
Уроки бережливости: почему Виктория Боня лишила дочь шопинга за 170 тысяч
Сто тысяч сгнивших ног из прошлого века: древний траншейный кошмар вернулся в СВО
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов
Тотальный бежевый больше не в моде: эти 5 летних цветов сделают образ роскошным после 50 лет
Тайный враг на поводке: что делать, если любимый пёс больше не принимает вашу семью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.