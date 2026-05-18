Шоссе Энтузиастов и Бусиновская развязка открыли шлюзы: проезд по МСД стал резко бесплатным

Москва лишилась части своего бетонного хребта. Пожар на складе возле станции метро "Черкизовская" буквально выгнул эстакаду Северо-Восточной хорды. Инженерная конструкция, рассчитанная на колоссальные нагрузки, сдалась перед огненной стихией. Движение остановлено. Водители в растерянности тычутся в навигаторы, пытаясь объехать эпицентр хаоса.
Внутренняя сторона МСД — теперь закрытая зона. Весь поток машин сгрузили на "встречку". Организовано реверсивное движение по внешней стороне. По две полосы в каждом направлении. Узкие коридоры из бетонных блоков — это всё, что осталось от широкой магистрали. В районе Лосиноостровской улицы водителей принудительно выкидывают на полосу встречного движения. К Щелковскому шоссе поток возвращается в свой ряд. Это напоминает танец на минном поле.
"Изменение геометрии дороги требует предельной концентрации, даже если разметка предельно ясна. Риск столкновения на таких узких участках возрастает кратно, поэтому соблюдение дистанции — единственный способ не превратить временные неудобства в многочасовое стояние из-за мелкой аварии", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Для тех, кто привык к комфорту, сейчас лучше вспомнить правила безопасного вождения. Ошибка в перестроении на суженном полотне — прямой путь к потере бампера или вызову ГИБДД.
Хоть что-то приятное в этом дорожном кошмаре. С 18 мая участок от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов сделали бесплатным. Это жест доброй воли властей, чтобы хоть как-то разгрузить альтернативные пути. Не надейтесь на вечную халяву, система оплаты на остальных отрезках работает по-прежнему.
"Временная отмена тарификации — это попытка перераспределить трафик. Однако для логистики это лишь капля в море. Водителям стоит заранее прокладывать маршруты с учетом перекрытий, так как даже при бесплатном проезде время в пути критически увеличится", — отметил логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
|Локация
|Изменение
|Внутренняя сторона МСД
|Полное перекрытие
|Внешняя сторона МСД
|Двустороннее движение
"Пожар на эстакаде мог повредить не только металлоконструкции, но и скрытые коммуникации под дорогой. Водителям стоит быть крайне внимательными к любым глубоким выбоинам или деформациям асфальта в зоне ЧП", — предупредил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Внутренняя сторона МСД временно перекрыта из-за повреждений эстакады.
Двигайтесь через 5-й проезд Подбельского, далее по Щелковскому шоссе.
Нет, только отрезок от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов.
Используйте сервис "Парковки России" или доступные банковские приложения.
