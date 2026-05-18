Шоссе Энтузиастов и Бусиновская развязка открыли шлюзы: проезд по МСД стал резко бесплатным

Авто

Москва лишилась части своего бетонного хребта. Пожар на складе возле станции метро "Черкизовская" буквально выгнул эстакаду Северо-Восточной хорды. Инженерная конструкция, рассчитанная на колоссальные нагрузки, сдалась перед огненной стихией. Движение остановлено. Водители в растерянности тычутся в навигаторы, пытаясь объехать эпицентр хаоса.

Фото: commons.wikimedia.org by stroi.mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новая реальность на СВХ

Внутренняя сторона МСД — теперь закрытая зона. Весь поток машин сгрузили на "встречку". Организовано реверсивное движение по внешней стороне. По две полосы в каждом направлении. Узкие коридоры из бетонных блоков — это всё, что осталось от широкой магистрали. В районе Лосиноостровской улицы водителей принудительно выкидывают на полосу встречного движения. К Щелковскому шоссе поток возвращается в свой ряд. Это напоминает танец на минном поле.

"Изменение геометрии дороги требует предельной концентрации, даже если разметка предельно ясна. Риск столкновения на таких узких участках возрастает кратно, поэтому соблюдение дистанции — единственный способ не превратить временные неудобства в многочасовое стояние из-за мелкой аварии", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для тех, кто привык к комфорту, сейчас лучше вспомнить правила безопасного вождения. Ошибка в перестроении на суженном полотне — прямой путь к потере бампера или вызову ГИБДД.

Подарок от Дептранса: бесплатные километры

Хоть что-то приятное в этом дорожном кошмаре. С 18 мая участок от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов сделали бесплатным. Это жест доброй воли властей, чтобы хоть как-то разгрузить альтернативные пути. Не надейтесь на вечную халяву, система оплаты на остальных отрезках работает по-прежнему.

"Временная отмена тарификации — это попытка перераспределить трафик. Однако для логистики это лишь капля в море. Водителям стоит заранее прокладывать маршруты с учетом перекрытий, так как даже при бесплатном проезде время в пути критически увеличится", — отметил логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Локация Изменение
Внутренняя сторона МСД Полное перекрытие
Внешняя сторона МСД Двустороннее движение

Помните, что исправная машина — залог того, что вы не встанете в пробке из-за банального перегрева мотора. Регулярная диагностика авто - вот ваша страховка.

"Пожар на эстакаде мог повредить не только металлоконструкции, но и скрытые коммуникации под дорогой. Водителям стоит быть крайне внимательными к любым глубоким выбоинам или деформациям асфальта в зоне ЧП", — предупредил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о схемах проезда

Где именно закрыто движение?

Внутренняя сторона МСД временно перекрыта из-за повреждений эстакады.

Как объехать затор в сторону Щелковки?

Двигайтесь через 5-й проезд Подбельского, далее по Щелковскому шоссе.

Все участки МСД стали бесплатными?

Нет, только отрезок от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов.

Где оплатить проезд на других участках?

Используйте сервис "Парковки России" или доступные банковские приложения.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы пожар москва
