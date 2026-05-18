Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Садовое кольцо разорвали на части ради марафона: центр Москвы будет парализован на три дня

Авто

Москва готовится к масштабному забегу, превращая деловой центр в беговую дорожку. С 21 по 24 мая большая часть набережных и центральных улиц закрывается для личного транспорта. Автомобилистам придется забыть про привычные маршруты: городские магистрали на эти дни — вотчина атлетов, а не владельцев железных коней.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Транспортный паралич центра

Городские власти перекрывают кислород автомобильному движению в сердце столицы. Центр превращается в закрытую зону, где парковка запрещена, а маневры ограничены лишь разрешенными поворотами. Даже привычная мониторинговая система на дорогах не спасет тех, кто по старой памяти решит выехать на Москворецкую набережную. Бег важнее пробок, однако для тех, кто привык полагаться на оптимальную эргономику личного автомобиля, эти 48 часов станут суровым испытанием.

"Масштабные перекрытия в центре города — это всегда игра в "пятнашки" с трафиком. Когда выключается привычная дорожная артерия, нагрузка лавинообразно перетекает на соседние второстепенные улицы. Водителям стоит заранее планировать маршрут, учитывая, что любые перекрытия делают даже самую надежную подвеску автомобиля уязвимой перед заторами на объездных путях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.

Графики и зоны перекрытий

Садовое кольцо, набережные и мосты — список закрытых участков напоминает карту военных маневров. Самое неприятное ждет тех, кто поленится изучить карту перед выездом: парковка на этих улицах также объявлена вне закона. Ожидается, что эвакуаторы будут работать в режиме повышенной готовности.

Движение будет закрыто:

  • С 00:01 21 мая до 06:00 24 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

  • С 20:00 22 мая до 06:00 24 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

  • 23 мая с 05:00 до 21:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки.

  • 23 мая с 08:00 до 14:30 на Малом Москворецком мосту.

  • 23 мая с 08:00 до 15:00 на улице Большая Ордынка.

  • 23 мая с 08:00 до 15:30 на улицах Большая Полянка, Житная и Мытная.

  • 23 мая с 08:00 до 16:00 на Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре, на улице Новый Арбат и на съездах с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара.

  • 23 мая с 08:30 до 13:30 на Смоленской улице.

  • 23 мая с 09:00 до 13:30 на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных.

  • 23 мая с 09:00 до 16:00 в Крымском проезде.

  • 23 мая с 09:00 до 19:30 на Пречистенской и Кремлевской набережных.

  • 23 мая с 09:00 до 20:30 на Москворецкой набережной.

  • 23 мая до окончания мероприятия на участках временных ограничений будет запрещена парковка.

  • С 08:00 22 мая до 05:00 23 мая будет закрыто 5 полос с сохранением движения по 1 полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы.
  • 23 мая с 00:01 до 15:00 будет организовано двустороннее движение в 1-м, 2-м и 3-м Кадашевских переулках, а также в 1-м Казачьем и Большом Толмачевском переулках. На этих участках будет запрещена парковка, добавили в дептрансе.

Кроме того, 23 мая с 08:00 до 15:30 будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице.

"С точки зрения безопасности дорожного движения, такие массовые мероприятия требуют жесткой дисциплины от автомобилистов. Если навигатор ведет вас в перекрытый сектор, не ищите лазейки дворами. Это неизбежно приведет к конфликту с ПДД и ненужным штрафам. Мой совет: лучше оставить машину вне зоны забега", — предупредил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для тех, кто всё же вынужден передвигаться, городские службы организуют двустороннее движение в ряде переулков, включая Кадашевские и Казачий. Но не обольщайтесь: места там дефицитны, а парковка строго запрещена.

"Главная проблема для водителей — это хаотичная парковка в зонах, прилегающих к перекрытиям. Когда стандартные пути закрыты, автомобилисты бросают машины где попало, нарушая логику проезда и провоцируя микрозаторы. Это превращает спокойную поездку в стресс", — констатировал мастер по детейлингу Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы о перекрытиях

Можно ли проехать по мостам 23 мая?

Нет, Большой и Малый Москворецкие мосты будут закрыты в течение большей части дня 23 мая.

Будут ли штрафовать за парковку на этих улицах?

Да, парковка запрещена на всех участках временных перекрытий, эвакуация пройдет в штатном режиме.

Как объехать Садовое кольцо?

Используйте навигационные сервисы, которые автоматически перестроят маршрут в режиме реального времени, так как перекрытия носят локальный характер.

Когда откроют движение?

Поэтапное открытие начнется после 13:30, а полное движение возобновится к 21:00 23 мая.

Читайте также

Экспертная проверка: Логист Денис Крылов, Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, Специалист по детейлингу Максим Терехов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы москва автомобилисты
Новости Все >
Чужие лавры: Стэнли Туччи раскрыл имя артиста, с которым его путают даже профессионалы
Миссия невыполнима: как Ксения Собчак пыталась найти любовь на сайте знакомств
Громкое заявление звезды: почему Вин Дизель требует признать блокбастеры полноценным искусством
Возраст против позвоночника: почему почти каждому человеку грозит диагноз межпозвоночной грыжи
На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма
Сладкая ловушка: почему низкокалорийные продукты могут быть коварнее, чем кажутся
Тень на стенках сосудов: враг, который годами ждет удобного момента для удара и крадет энергию
Непредсказуемый вечер: Бритни Спирс посетила алкомаркет и ресторан после приговора суда
ИНН привяжут к банковскому счету: переводы россиян окажутся под новым контролем
Без права на авторство: Сет Роген жёстко ответил сторонникам ИИ в киноиндустрии
Сейчас читают
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Последние материалы
Взыскивать долги по ЖКХ будут по-новому: какое жесткое правило вводят в России
Кошка орет по ночам и проявляет агрессию в жару: ошибка хозяев, которая портит ей жизнь
Организму плевать на эту базу: почему тренеры массово отказываются от приседаний
Садовое кольцо разорвали на части ради марафона: центр Москвы будет парализован на три дня
Миссия невыполнима: как Ксения Собчак пыталась найти любовь на сайте знакомств
Громкое заявление звезды: почему Вин Дизель требует признать блокбастеры полноценным искусством
Из квитанций ЖКХ выползла прожорливая пиявка: от лишних начислений законно отказаться
Вместо дорогих уколов красоты: это простое 10-минутное действие сотрет морщины с лица
Тот самый пирог из американских фильмов: один хитрый трюк сделает начинку идеальной
Возраст против позвоночника: почему почти каждому человеку грозит диагноз межпозвоночной грыжи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.