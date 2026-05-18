Садовое кольцо разорвали на части ради марафона: центр Москвы будет парализован на три дня

Москва готовится к масштабному забегу, превращая деловой центр в беговую дорожку. С 21 по 24 мая большая часть набережных и центральных улиц закрывается для личного транспорта. Автомобилистам придется забыть про привычные маршруты: городские магистрали на эти дни — вотчина атлетов, а не владельцев железных коней.

Транспортный паралич центра

Городские власти перекрывают кислород автомобильному движению в сердце столицы. Центр превращается в закрытую зону, где парковка запрещена, а маневры ограничены лишь разрешенными поворотами. Даже привычная мониторинговая система на дорогах не спасет тех, кто по старой памяти решит выехать на Москворецкую набережную. Бег важнее пробок, однако для тех, кто привык полагаться на оптимальную эргономику личного автомобиля, эти 48 часов станут суровым испытанием.

"Масштабные перекрытия в центре города — это всегда игра в "пятнашки" с трафиком. Когда выключается привычная дорожная артерия, нагрузка лавинообразно перетекает на соседние второстепенные улицы. Водителям стоит заранее планировать маршрут, учитывая, что любые перекрытия делают даже самую надежную подвеску автомобиля уязвимой перед заторами на объездных путях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.

Графики и зоны перекрытий

Садовое кольцо, набережные и мосты — список закрытых участков напоминает карту военных маневров. Самое неприятное ждет тех, кто поленится изучить карту перед выездом: парковка на этих улицах также объявлена вне закона. Ожидается, что эвакуаторы будут работать в режиме повышенной готовности.

Движение будет закрыто: С 00:01 21 мая до 06:00 24 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

С 20:00 22 мая до 06:00 24 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

23 мая с 05:00 до 21:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки.

23 мая с 08:00 до 14:30 на Малом Москворецком мосту.

23 мая с 08:00 до 15:00 на улице Большая Ордынка.

23 мая с 08:00 до 15:30 на улицах Большая Полянка, Житная и Мытная.

23 мая с 08:00 до 16:00 на Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре, на улице Новый Арбат и на съездах с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара.

23 мая с 08:30 до 13:30 на Смоленской улице.

23 мая с 09:00 до 13:30 на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных.

23 мая с 09:00 до 16:00 в Крымском проезде.

23 мая с 09:00 до 19:30 на Пречистенской и Кремлевской набережных.

23 мая с 09:00 до 20:30 на Москворецкой набережной.

23 мая до окончания мероприятия на участках временных ограничений будет запрещена парковка.

С 08:00 22 мая до 05:00 23 мая будет закрыто 5 полос с сохранением движения по 1 полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы. 23 мая с 00:01 до 15:00 будет организовано двустороннее движение в 1-м, 2-м и 3-м Кадашевских переулках, а также в 1-м Казачьем и Большом Толмачевском переулках. На этих участках будет запрещена парковка, добавили в дептрансе. Кроме того, 23 мая с 08:00 до 15:30 будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице.

"С точки зрения безопасности дорожного движения, такие массовые мероприятия требуют жесткой дисциплины от автомобилистов. Если навигатор ведет вас в перекрытый сектор, не ищите лазейки дворами. Это неизбежно приведет к конфликту с ПДД и ненужным штрафам. Мой совет: лучше оставить машину вне зоны забега", — предупредил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для тех, кто всё же вынужден передвигаться, городские службы организуют двустороннее движение в ряде переулков, включая Кадашевские и Казачий. Но не обольщайтесь: места там дефицитны, а парковка строго запрещена.

"Главная проблема для водителей — это хаотичная парковка в зонах, прилегающих к перекрытиям. Когда стандартные пути закрыты, автомобилисты бросают машины где попало, нарушая логику проезда и провоцируя микрозаторы. Это превращает спокойную поездку в стресс", — констатировал мастер по детейлингу Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы о перекрытиях

Можно ли проехать по мостам 23 мая?

Нет, Большой и Малый Москворецкие мосты будут закрыты в течение большей части дня 23 мая.

Будут ли штрафовать за парковку на этих улицах?

Да, парковка запрещена на всех участках временных перекрытий, эвакуация пройдет в штатном режиме.

Как объехать Садовое кольцо?

Используйте навигационные сервисы, которые автоматически перестроят маршрут в режиме реального времени, так как перекрытия носят локальный характер.

Когда откроют движение?

Поэтапное открытие начнется после 13:30, а полное движение возобновится к 21:00 23 мая.

