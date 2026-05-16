Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Загадка нулевого ТО: когда первое обслуживание спасает новый двигатель, а когда — просто облегчает кошелёк

Авто

Вы только что забрали машину из салона. Запах нового пластика еще кружит голову, а менеджер уже с хищной улыбкой вручает визитку, настаивая на "нулевом" ТО. Вас пугают слетом с гарантии и поломкой всех агрегатов сразу. Разберемся, где здесь маркетинг, а где суровая инженерная правда.

Автомобили на подъемнике в автосервисе на подъемнике
Фото: Designed by Freepik by ASphotofamily, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобили на подъемнике в автосервисе на подъемнике

ТО-0: профилактика или выкачка денег?

Производители называют нулевое обслуживание "адапционным периодом". Машина — не монолит. Это тысячи деталей, которые начинают притираться друг к другу после конвейера. Металлическая стружка, микроны заводской пыли — всё это оказывается в масле уже спустя пару тысяч километров пробега. Игнорирование этого факта сопоставимо с игрой в русскую рулетку, ведь даже базовые проверки двигателя могут выявить дефект, который через год превратится в капремонт.

"На новом двигателе притирка деталей — неизбежная физика процесса. Первая замена масла с фильтром до 5000 км пробега — это не прихоть дилера, а жизненно важная операция по очистке системы от продуктов износа. Если вы планируете долго владеть авто, эта процедура обязательна к исполнению", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Стандартный набор осмотра включает проверку тормозных магистралей, поддона картера на предмет течей и диагностику охлаждения. Часто дилеры предлагают "бесплатную" услугу, но за замену расходников просят полную стоимость. Важно помнить, что именно замена технической жидкости — единственный реальный смысл этого визита.

Параметр Результат ТО-0
Масло и фильтр Удаление продуктов первичного износа
Ходовая часть Контроль и протяжка крепежных элементов

"Владельцы часто пренебрегают осмотром подвески, полагаясь на заводскую сборку. Однако на практике встречаются недотянутые болты или неверное давление в шинах, что напрямую влияет на безопасность при скоростном маневрировании", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Гарантия и закон: имеют ли право отказать?

Менеджеры часто пугают клиентов потерей гарантии, но это чистый блеф. Федеральный закон "О защите прав потребителей" стоит на вашей стороне. Сервисная книжка регламентирует интервалы для полноценных ТО, начиная с первого планового визита. "Нулевка" в официальных регламентах завода-изготовителя значится как рекомендация, а не обязанность.

"Любое заявление дилера об аннулировании гарантии из-за отказа от добровольного ТО-0 юридически ничтожно. Ваше право на ремонт по гарантии сохраняется до тех пор, пока вы проходите плановые интервалы обслуживания, указанные в сервисной книжке", — пояснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о первом обслуживании

Обязательно ли проводить ТО-0 у дилера?

По закону нет, вы можете провести базовые манипуляции в любом сертифицированном сервисе, но для сохранения "спортивных" отношений с официалами лучше иметь отметку в базе.

Что будет, если пропустить замену масла на 3000 км?

Ничего мгновенного, но срок службы цилиндро-поршневой группы сократится из-за циркуляции продуктов притирки в системе смазки.

Могут ли аннулировать гарантию после пропуска ТО-0?

Нет. Это незаконно. Гарантию нельзя отменить по желанию автосалона.

Нужно ли менять всё масло или только долить?

Обязательно полная замена вместе с фильтром. Доливка бесполезна, так как абразивная стружка остается внутри.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы ремонт сервис автомобили
Новости Все >
Ожидали помощи, а получили отказ? Причина, по которой выплаты проходят мимо семьи
Хитрый тест на вшивость: как за секунду распознать фальшивый сайт маркетплейса
Жена Олега Меньшикова раскритиковала "Гамлета" с Борисовым: что именно ей не зашло
Тело сказало "хватит": Хилари Дафф столкнулась с серьёзным сбоем во время четвёртой беременности
За гранью киноролей: как 22 дня в полной изоляции изменили мировоззрение Мэттью Макконахи
Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай
Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Сейчас читают
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Последние материалы
Загадка нулевого ТО: когда первое обслуживание спасает новый двигатель, а когда — просто облегчает кошелёк
Плюс 15% к цене без ремонта: как правильно подготовить квартиру к продаже в 2026 году
Метаболическая ловушка: как популярные хлопья разрушают обмен веществ изнутри
Битва за воздух: экстремальный минимализм захватывает новые кварталы Петербурга
Минимум бумаги — максимум ответственности: Госдума меняет правила общения инспекторов с водителями
Оккупация отменяется: стратегия защиты ягодника от кипятка до чеснока
Холодный расчёт или любовь до гроба: как наладить совместную жизнь с домашней змеёй
Портал в прошлое: как башкирское село Метели сохраняет доцифровую эпоху
Иллюзия снижения просрочки: как банки массово избавляются от безнадежных кредитов
Скрытая угроза: о чем молчат продавцы при выборе безободковой сантехники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.