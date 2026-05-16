Артем Николаев

Батарея больше не умрет в минус 20: в России решили главную проблему электромобилей

Инженеры из Новосибирска создали технологию внутреннего прогрева аккумуляторов высокочастотным током. Решение позволяет эксплуатировать электрокары при критических температурах без потери ресурса батареи и долгого ожидания у терминала зарядки.

Физика вместо химии

Зимняя эксплуатация превращает современный высокотехнологичный транспорт в недвижимость. При падении температуры до минус 20 градусов классические литий-ионные ячейки цепенеют. Ионы теряют подвижность. Сопротивление растет. В итоге деградация батареи ускоряется, а пробег на одном заряде сокращается вдвое.

Новосибирские ученые предложили использовать переменный ток частотой от 5 до 15 кГц. Ток проходит сквозь внутреннюю структуру элементов. Электрическая энергия превращается в тепло внутри самой материи. Это исключает появление литиевого налета на электродах. Именно этот осадок обычно убивает аккумуляторы при попытках согреть их внешними ТЭНами или при быстрой зарядке на холоде.

"Метод объемного нагрева радикально отличается от существующих аналогов. Мы не греем оболочку, мы заставляем саму систему генерировать тепло равномерно. Это снимает проблему механических напряжений внутри ячеек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Эффективность и скорость

Разработка показала впечатляющую динамику. Скорость повышения температуры достигает 10 градусов в минуту. При этом КПД системы превышает 90 процентов. Это критически важно, когда ватт-часы в дефиците. После такого импульсного прогрева характеристики электрокара возвращаются к паспортным значениям даже в арктических условиях.

Равномерный прогрев позволяет не тратить энергию впустую. Заряжать подготовленный таким образом аккумулятор можно в 2,5 раза быстрее. Это решает главную проблему северных регионов, где электромобиль часто превращается в памятник самому себе около розетки. Даже тяжелые модели вроде Rivian R1T могли бы получить второе дыхание благодаря этой схеме.

Параметр системы Показатель
Рабочая частота тока 5–15 кГц
Скорость нагрева 10°C в минуту
КПД преобразования свыше 90%
Ускорение зарядки в 2,5 раза

"Электрическая часть требует ювелирной настройки. Использование таких частот минимизирует риски короткого замыкания. Главное — правильно интегрировать это в бортовую сеть и ECU автомобиля", — отметил специалист для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Практическое применение

Технология не ограничивается только легковым транспортом. Она может работать в системах бесперебойного питания, в электрогенераторах и даже на спецтехнике. Сейчас рассматриваются два пути: встраивание компонентов на этапе сборки машины или выпуск отдельного модуля. Это могло бы изменить отношение к электромобилям в России, где часто видят в них лишь игрушки для мегаполисов.

Пока такие гиганты как Volkswagen пытаются спасти свои электрические линейки за счет маркетинга, российские инженеры бьют в корень технической проблемы. Готовый экспериментальный образец уже существует. Теперь вопрос стоит в коммерциализации и масштабировании производства силовых блоков.

"Важно оценить влияние вибраций и агрессивных реагентов на контакты внешнего блока нагрева. Если система будет надежной, спрос на нее со стороны логистических компаний станет колоссальным", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы

Как нагрев влияет на срок службы батареи?

В отличие от традиционных методов, высокочастотный ток обеспечивает равномерное распределение тепла. Это предотвращает деградацию анода и катода, фактически продлевая ресурс аккумулятора в зимний период.

Нужно ли вносить изменения в конструкцию авто?

Система может устанавливаться как штатный компонент или как внешний адаптер. Во втором случае вмешательство в архитектуру автомобиля минимально, но требуется согласование с бортовой электроникой.

Безопасно ли это для человека?

Рабочие частоты и защитные экраны полностью исключают воздействие электромагнитных полей на пассажиров. Система отключается автоматически при достижении оптимальной температуры.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семенов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто зима дорога машина водитель технологии
