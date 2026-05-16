Haval и Geely больше не нужны? Какую фантастическую новинку из Тольятти уже начали отгружать

В Тольятти началось производство кроссовера Lada Azimut. Серийные образцы в красном цвете уже проходят проверку качества и отправляются дилерам. Официальный старт продаж намечен на сентябрь 2026 года при ожидаемой цене базовой версии от 2 миллионов рублей.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Azimut

Конвейерная жизнь нового кроссовера

Заводские цеха в Тольятти ожили. Lada Azimut перестал быть набором чертежей и превратился в металл. Первые машины сошли с линии и замерли на стендах выходного контроля. Заводская палитра включает восемь цветов. Красный металлик стал лицом первой партии. Машины оперативно грузят на автовозы. Дилерские центры готовят площадки для демонстрации.

"Запуск производства такой сложности требует филигранной настройки логистики. Ошибки на этапе сборки первых партий недопустимы, так как это формирует репутацию модели на годы вперед", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Сентябрь 2026 года станет точкой отсчета для массового покупателя. Ранее Сергей Чемезов представил Владимиру Путину этот проект как символ технологического суверенитета. Спешка с отправкой машин дилерам за год до полноценного запуска продаж объясняется необходимостью обучения персонала и проведения тест-драйвов в реальных условиях.

Ценовое позиционирование и конкуренты

Ценник в 2 миллиона рублей — это вызов. АвтоВАЗ заходит на территорию, где правят бал китайские бренды. Рынок сейчас крайне нестабилен. Наблюдается тектонический сдвиг на авторынке, когда привычные фавориты теряют позиции. Azimut должен стать альтернативой ушедшим европейским паркетникам.

"Цена в два миллиона выглядит оправданной, но только при условии высокого качества материалов отделки. Российский покупатель стал крайне требовательным к деталям интерьера", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Вторичный рынок и параллельный импорт создают дополнительное давление. Тем не менее завод делает ставку на доступность запчастей и развитую сеть сервиса. В то время как покупатели массово сменили фаворитов, отечественный производитель пытается вернуть лидерство в прибыльном сегменте.

Технический портрет модели

Lada Azimut — это полноразмерный кроссовер. Инженеры обещают адаптацию к суровым климатическим зонам. Подвеска переработана для плохих дорог. Высокий клиренс и защита днища входят в стандартное оснащение. Это не просто городская машина, а инструмент для путешествий по стране.

Параметр Значение Ожидаемая цена от 2 000 000 рублей Старт продаж сентябрь 2026 года Количество цветов 8 вариантов Тип кузова кроссовер

Параллельно АвтоВАЗ ведет работу над другими проектами. В базе Роспатента уже замечен амбициозный кроссовер T-134. Это говорит о том, что Azimut — лишь первая ласточка в новой стратегии завода. Предприятие уходит от имиджа производителя только дешевых седанов.

"Техническая начинка современных моделей Lada требует высокой квалификации кадров при обслуживании. Электроника и бортовые системы стали на порядок сложнее", — объяснил эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о Lada Azimut

Где можно купить Lada Azimut уже сегодня?

Нигде. Автомобили отправлены дилерам для презентаций и обучения. Продавать их начнут только после официального старта кампании, запланированного на осень 2026 года.

Будет ли полный привод?

Завод пока не раскрывает все технические подробности комплектаций, но архитектура модели подразумевает возможность установки системы полного привода в топовых версиях.

Какая гарантия будет на новый кроссовер?

Ожидается, что на модель будет распространяться стандартная заводская гарантия с возможностью расширения при обслуживании у официальных дилеров.

