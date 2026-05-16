Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Haval и Geely больше не нужны? Какую фантастическую новинку из Тольятти уже начали отгружать

Авто

В Тольятти началось производство кроссовера Lada Azimut. Серийные образцы в красном цвете уже проходят проверку качества и отправляются дилерам. Официальный старт продаж намечен на сентябрь 2026 года при ожидаемой цене базовой версии от 2 миллионов рублей.

Lada Azimut
Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Azimut

Конвейерная жизнь нового кроссовера

Заводские цеха в Тольятти ожили. Lada Azimut перестал быть набором чертежей и превратился в металл. Первые машины сошли с линии и замерли на стендах выходного контроля. Заводская палитра включает восемь цветов. Красный металлик стал лицом первой партии. Машины оперативно грузят на автовозы. Дилерские центры готовят площадки для демонстрации.

"Запуск производства такой сложности требует филигранной настройки логистики. Ошибки на этапе сборки первых партий недопустимы, так как это формирует репутацию модели на годы вперед", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Сентябрь 2026 года станет точкой отсчета для массового покупателя. Ранее Сергей Чемезов представил Владимиру Путину этот проект как символ технологического суверенитета. Спешка с отправкой машин дилерам за год до полноценного запуска продаж объясняется необходимостью обучения персонала и проведения тест-драйвов в реальных условиях.

Ценовое позиционирование и конкуренты

Ценник в 2 миллиона рублей — это вызов. АвтоВАЗ заходит на территорию, где правят бал китайские бренды. Рынок сейчас крайне нестабилен. Наблюдается тектонический сдвиг на авторынке, когда привычные фавориты теряют позиции. Azimut должен стать альтернативой ушедшим европейским паркетникам.

"Цена в два миллиона выглядит оправданной, но только при условии высокого качества материалов отделки. Российский покупатель стал крайне требовательным к деталям интерьера", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Вторичный рынок и параллельный импорт создают дополнительное давление. Тем не менее завод делает ставку на доступность запчастей и развитую сеть сервиса. В то время как покупатели массово сменили фаворитов, отечественный производитель пытается вернуть лидерство в прибыльном сегменте.

Технический портрет модели

Lada Azimut — это полноразмерный кроссовер. Инженеры обещают адаптацию к суровым климатическим зонам. Подвеска переработана для плохих дорог. Высокий клиренс и защита днища входят в стандартное оснащение. Это не просто городская машина, а инструмент для путешествий по стране.

Параметр Значение
Ожидаемая цена от 2 000 000 рублей
Старт продаж сентябрь 2026 года
Количество цветов 8 вариантов
Тип кузова кроссовер

Параллельно АвтоВАЗ ведет работу над другими проектами. В базе Роспатента уже замечен амбициозный кроссовер T-134. Это говорит о том, что Azimut — лишь первая ласточка в новой стратегии завода. Предприятие уходит от имиджа производителя только дешевых седанов.

"Техническая начинка современных моделей Lada требует высокой квалификации кадров при обслуживании. Электроника и бортовые системы стали на порядок сложнее", — объяснил эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о Lada Azimut

Где можно купить Lada Azimut уже сегодня?

Нигде. Автомобили отправлены дилерам для презентаций и обучения. Продавать их начнут только после официального старта кампании, запланированного на осень 2026 года.

Будет ли полный привод?

Завод пока не раскрывает все технические подробности комплектаций, но архитектура модели подразумевает возможность установки системы полного привода в топовых версиях.

Какая гарантия будет на новый кроссовер?

Ожидается, что на модель будет распространяться стандартная заводская гарантия с возможностью расширения при обслуживании у официальных дилеров.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, специалист Елена Смирнова, инженер Михаил Лазарев
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы автоваз автопром тольятти
Новости Все >
Хитрый тест на вшивость: как за секунду распознать фальшивый сайт маркетплейса
Жена Олега Меньшикова раскритиковала "Гамлета" с Борисовым: что именно ей не зашло
Тело сказало "хватит": Хилари Дафф столкнулась с серьёзным сбоем во время четвёртой беременности
За гранью киноролей: как 22 дня в полной изоляции изменили мировоззрение Мэттью Макконахи
Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай
Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Упрощение логистики для родителей возвращает спрос на отдых в Абхазии
Сейчас читают
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Садоводство, цветоводство
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Последние материалы
Хэтчбек или гостиная на колёсах: какую машину выбрать большой семье для летних поездок
Золотой час для покупателя: как перехватить транспорт у тонущих лизинговых фирм
Перелет и отель отдают за бесценок: готовые туры на море стали дешевле авиабилетов
Райские острова без наценки: где снять бунгало у моря за 30 евро вместо Мальдив
Хитрый тест на вшивость: как за секунду распознать фальшивый сайт маркетплейса
15 обмороков на премьере: как бывший коп заставил воров играть в театре ужасов
Дороже золота: как инфляция превратила привычную Анталью в проверку кошелька на прочность
Огород без грядок: секреты рекордного урожая картошки в обычных сумках и мешках
Гибридный капитал: как российские банки меняют привычные вклады на накопительные счета
Жена Олега Меньшикова раскритиковала "Гамлета" с Борисовым: что именно ей не зашло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.