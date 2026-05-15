Конец эпохи дальнобойщиков: скоро грузовики на трассах поведет искусственный интеллект

Российские магистрали готовятся к смене караула. Министр транспорта официально дал отмашку концепции внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств. Цифры говорят сами за себя: 17 миллионов километров в беспилотном режиме — это не просто тест, это фундамент для индустрии, где за рулем фуры вместо человека будет сидеть алгоритм.

Грузовики без кабин: будущее уже загружается

Роботизированные колонны перестают быть фантастикой. К 2026 году на дорогах появятся "беспилотники", которым не нужен сон, кофе или отдых на обочине. Это не просто замена одного водителя другим. Это радикальный слом логистической модели. Убрать человека из кабины — значит исключить человеческий фактор, который часто становится причиной фатальных ДТП. Однако безопасность требует безупречных систем контроля.

"Перевод грузоперевозок на рельсы автоматизации до конца пути — от склада до склада — это единственный способ действительно снизить аварийность на скоростных трассах. Большинство происшествий случаются именно из-за накопившейся усталости, а алгоритм не знает, что такое стресс или потеря концентрации", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Автономные грузовики уже проходят обкатку, и если верить прогнозам, к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перемещаться без участия людей. Представьте себе фуру как высокотехнологичный снаряд, который движется строго по заданным координатам, игнорируя соблазны дальнобойной жизни.

Цифры и конкуренция: кто делает погоду на дорогах

Рынок уже бурлит. Яндекс, NAVIO и КАМАЗ бьются за господство на цифровых магистралях. У каждого игрока свой путь, свои датчики и свое "видение" дороги. Конкуренция подстегивает качество кода. По сути, идет гонка вооружений, где вместо пороха — террабайты данных и машинное обучение.

Период Экономический эффект (млрд руб/год) К 2030 году 4,2 К 2035 году 108,6

Экономическая выгода беспилотного транспорта колоссальна. Снижение расходов на топливо за счет плавности хода — это лишь вершина айсберга. Основные деньги лежат в области предиктивного обслуживания техники, когда машина сама "говорит" сервису, где назревает поломка, еще до того, как двигатель выйдет из строя.

"Масштабная автоматизация — это сокращение износа узлов и агрегатов за счет идеально точного переключения передач и работы двигателя в оптимальном режиме. Техника, управляемая ЭБУ с искусственным интеллектом, живет дольше", — предположил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Тем временем смежные технологии не стоят на месте. В той же транспортной цепочке "Росатом" уже тестирует роботов-заправщиков. Экосистема замыкается: беспилотная фура сама приезжает под погрузку и сама отправляется на дозаправку.

"Когда мы говорим о внедрении ВАТС, первостепенное внимание уделяется не только ПО, но и безопасности самих грузов. Если груз относится к специфическим категориям, система должна мгновенно реагировать на любые отклонения от заданных параметров перевозки, исключая человеческие ошибки при контроле", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Ответы на популярные вопросы о ВАТС

Когда беспилотные фуры станут массовыми?

Первые полноценные коммерческие маршруты запланированы на ближайшие два года, а к 2035 году беспилотники займут около 19% всего грузооборота.

Кто несет ответственность при ДТП с участием такого грузовика?

Вопрос ответственности — ключевая часть разрабатываемой нормативно-правовой базы, которая будет регулировать отношения между владельцами платформ, перевозчиками и дорожными службами.

Заменит ли искусственный интеллект водителей полностью?

Речь идет о сегментах, где автоматизация эффективнее, особенно на длинных магистралях. Полное вытеснение человека — далекая перспектива.

Безопаснее ли робот на трассе?

Да, при условии "бесшовной" логистики и исключении вмешательства человека, робот демонстрирует высокую предсказуемость и строгое соблюдение ПДД.

