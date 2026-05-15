Андрей Киселёв

Магия наночастиц на дороге: как обычный черный порошок делает автомобильную шину несокрушимой

Авто

Сотни тысяч атомов, годы компьютерных вычислений и вековая загадка состава резиновой смеси. Ученые наконец-то выяснили, почему привычный нам черный материал превращается в несокрушимый "танк" для дорожного покрытия.

Фото: unsplash.com by Rob Wingate is licensed under Free to use under the Unsplash License
Загадка черного цвета и прочности

Внутри любой покрышки скрывается алхимия. Инженеры веками добавляли технический углерод — сажу — в полимерную основу. Резина становилась черной и твердой, но никто не понимал, где именно проходит точка невозврата в прочности. Одни верили в "каркас" из молекулярных цепочек, иные искали следы "клея". Профессор Дэвид Симмонс из Южной Флориды решил закончить эти гадания. Его команда запустила 1500 циклов симуляции. Это уровень очистки двигателя, где важна каждая деталь процесса.

"Мы долго воспринимали сажу как наполнитель, однако на наноуровне всё иначе. Это не просто добавление черного порошка в смесь, это принуждение полимера к сопротивлению", — пояснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Битва материи против растяжения

Ключ оказался в коэффициенте Пуассона. Обычный полимер при растяжении "худеет" — истончается, сохраняя объем. Частицы углерода работают как распорки в каркасе здания. Они не дают молекулам резины "сбежать" в стороны при деформации. Материал вынужден сопротивляться растяжению всей своей массой. Он буквально борется сам с собой. Это открытие поможет забыть о слепом подборе смесей и перейти к точному конструированию.

Механизм Результат для шины
Армирование углеродом Рост модуля сдвига и жесткости
Сопротивление объему Стабильная форма в поворотах

Когда вы выбираете семейное авто, вы редко задумываетесь о коэффициенте Пуассона. Однако именно эта физическая "упрямость" резины спасает автомобиль при резких маневрах на трассе. Теперь производители шин смогут делать составы легче, долговечнее и гораздо экологичнее.

"Любой дефект состава — это гарантированные проблемы с пятном контакта в ДТП. Понимание структуры сажи — это база для безопасности, о которой часто забывают эксперты-оценщики до момента аварии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

"Работа с наночастицами требует хирургической точности. Обычный шиномонтаж здесь бессилен, всё решается на этапе проектирования самой смеси", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Ответы на популярные вопросы о структуре шин

Почему резина обязательно должна быть черной?

Черный цвет — это побочный эффект введения технического углерода, который кардинально меняет молекулярные свойства полимера, обеспечивая прочность.

Может ли резина стать еще прочнее?

Да, понимание влияния углерода на коэффициент Пуассона позволяет инженерам создавать композиты, сопротивляющиеся износу в разы эффективнее нынешних стандартов.

Почему раньше не могли разгадать этот эффект?

Не хватало мощностей компьютерного моделирования. Требовалось имитировать поведение сотен тысяч атомов в течение длительного времени, что удалось лишь недавно.

Это открытие повлияет на стоимость шин?

Вероятно, цена снизится из-за перехода от метода проб и ошибок к точным расчетам, что сократит издержки на дорогую разработку новых моделей.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов, мастер шиномонтажа Артём Калинин
Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы шины автомобили технологии безопасность
