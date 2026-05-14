Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Больше места за меньшие деньги: топ-10 бюджетных кроссоверов 2026 года, которые не теснее лимузина

Авто

Рынок доступных кроссоверов в 2026 году окончательно отошел от концепции простых самобеглых колясок. Покупатели требуют внутреннего объема как в бизнес-джете, а производители вынуждены искать баланс между себестоимостью и физическим пространством для пассажиров на заднем ряду.

Chevrolet Equinox
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Chevrolet Equinox

Лидеры практичности: Chevrolet и Subaru

Chevrolet Equinox 2025 года возглавил рейтинг благодаря отказу от вычурных дизайнерских изысков в пользу утилитарности. Конструкторы спроектировали кузов с широким проемом багажного отделения, что позволяет загружать габаритные грузы без помощи грузчиков. Ровный пол в салоне стал базовым стандартом, избавляя пассажиров от необходимости поджимать колени к подбородку.

"Современные платформы позволяют выжимать каждый сантиметр из колесной базы. Chevrolet сделал ставку на вертикальную посадку, что визуально и физически добавляет простора", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Японский подход к комфорту традиционно отличается от американского. Subaru Forester 2026 года использует архитектурные приемы для борьбы с клаустрофобией. Тонкие стойки крыши и огромная площадь остекления создают панорамный обзор. Это не только вопрос эстетики, но и инструмент активной безопасности, снижающий количество слепых зон при маневрировании в потоке.

Битва за эргономику и свет

Kia Sportage и Hyundai Tucson 2026 года пошли по пути цифровой чистоты. Интерьеры этих машин больше напоминают гостиные, где крупные медиаэкраны интегрированы в переднюю панель без зазоров. В отличие от многих китайских кроссоверов, корейские бренды сохранили физические кнопки для основных функций, что критически важно для управления в перчатках или на ходу.

"Эргономика — это наука о секундных задержках. Если водителю удобно, риск ДТП снижается пропорционально его концентрации на дороге", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

В список также попали Mazda CX-5 и Toyota RAV4. Эти модели удерживают позиции за счет ликвидности на вторичном рынке и проверенных временем агрегатов. В то время как конкуренты экспериментируют с литровыми турбомоторами, эти автомобили предлагают предсказуемый ресурс. Те, кто ищет максимальную выносливость, часто смотрят в сторону ресурсных китайских двигателей, которые уже доказали свою живучесть в российских условиях.

Сравнение ключевых характеристик моделей

Модель кроссовера Главное преимущество
Chevrolet Equinox Объем багажника и ровный пол
Subaru Forester Лучшая обзорность в классе
Kia Sportage Цифровая эргономика салона
Toyota RAV4 Остаточная стоимость при продаже

Активный возврат западных брендов через альтернативные каналы поставок изменил ландшафт рынка. Сегодня параллельный импорт позволяет приобрести модели, официально не представленные в автосалонах. Однако это накладывает на покупателя дополнительные обязательства по проверке юридической чистоты и таможенной очистки транспортного средства.

"При ввозе авто из-за рубежа критически важно проверять корректность уплаты утилизационного сбора. Ошибки в документах могут привести к аннулированию регистрации", — подчеркнула специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

На фоне международной конкуренции отечественный автопром готовит свои премьеры. Анонсированная новая Lada Azimut обещает стать крепким игроком в бюджетном поле. Российские инженеры делают ставку на адаптацию к суровому климату и дешевизну обслуживания, что остается решающим фактором для регионов.

Какой кроссовер лучше выбрать для большой семьи?

Для семейных нужд стоит ориентироваться на Chevrolet Equinox или Honda CR-V за счет их вместительности и продуманной системы трансформации кресел.

Стоит ли переплачивать за полный привод в городе?

Если ваши маршруты ограничены очищенными асфальтовыми дорогами, переднего привода достаточно. Это снижает расход топлива и стоимость обслуживания трансмиссии.

Как обстоят дела с запчастями для новых моделей?

Для моделей массового сегмента цепочки поставок уже налажены. Сложнее ситуация с редкими комплектациями, которые везутся под заказ индивидуально.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы автомобили
Новости Все >
От пены до салфеток: какие изменения в ГОСТах ожидают покупателей летом
Конец долларовой эпохи: почему мировые державы массово переходят в нацвалюты
Море вместо лекарств: жена Константина Крюкова заговорила о месяцах невыносимой боли
Унёс эту тайну с собой: единственный человек, которого Молчанов не успел разговорить
Романтика бесплатных благ в ЖКХ закончилась — в квитанциях грядут перемены, которые ударят по карману
Новые правила в магазинах: что изменилось для российских покупателей?
Скальпель против лишнего веса: почему даже мини-желудок не подарит вечную стройность
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Парадоксальный рекорд: почему поставки американской обуви в Россию бьют исторические максимумы
Скрытая угроза дешёвых квадратов: что на самом деле прячут застройщики под вывеской -30%
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Последние материалы
Романтика бесплатных благ в ЖКХ закончилась — в квитанциях грядут перемены, которые ударят по карману
После пятидесяти не гоняют, а кайфуют — 5 кроссоверов, в которых не болит спина и не пустеет кошелёк
Новые правила в магазинах: что изменилось для российских покупателей?
Жизнь в консервной банке: зачем на БАМе строили улицы из бочек и как в них выживали в -40
Скальпель против лишнего веса: почему даже мини-желудок не подарит вечную стройность
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Парадоксальный рекорд: почему поставки американской обуви в Россию бьют исторические максимумы
Не спешите кормить детейлинг-центры: химический яд из аптеки вернёт фарам новизну быстрее полировки
Скрытая угроза дешёвых квадратов: что на самом деле прячут застройщики под вывеской -30%
Паника не поможет: простой алгоритм действий при взломе аккаунта на Госуслугах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.