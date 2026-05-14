Мастера СТО в ужасе: 7 моделей из Китая, которые лучше обходить стороной на рынке б/у

Покупка подержанного автомобиля из КНР старше пяти лет превращается в лотерею с минимальными шансами на выигрыш. Низкая цена часто маскирует сквозную коррозию кузова и критический износ агрегатов. Мы составили список из семи моделей, которые способны разорить своего нового владельца.
Кроссовер Chery Tiggo 5, выпускавшийся до 2018 года, страдает от нестабильного качества комплектующих. Основной удар приходится на систему управления двигателем и ходовую часть. Владельцы сталкиваются с выходом из строя бензонасосов и датчиков кислорода на пробегах до 100 тысяч километров. Хрупкие фазовращатели и ремни ГРМ требуют постоянного контроля, иначе ремонт превратится в восстановление двигателя.
"Качество резинотехнических изделий у старых китайских моделей крайне низкое. Сальники и пыльники дубеют за одну зиму, открывая дорогу абразиву в узлы трения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Дополнительные расходы сулит и рулевое управление. Рейки и насосы ГУР на Tiggo 5 изнашиваются быстрее, чем аналогичные узлы у европейских конкурентов. В условиях активной эксплуатации часто лопаются пружины задней подвески, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения и управляемость.
Модель Besturn X40 кажется современным вариантом, ведь на рынке встречаются экземпляры 2021 года. Однако защита металла от коррозии у FAW тех лет оставляла желать лучшего. Пороги, арки и нижние кромки дверей сдаются под натиском дорожных реагентов уже через три-четыре сезона. Это снижает пассивную безопасность и рыночную стоимость машины. Техническая начинка также преподносит сюрпризы. Протечки масла через сальники коробки передач могут привести к масляному голоданию трансмиссии. При осмотре важно проверять состояние подвески, так как пружины на этой модели не рассчитаны на полную загрузку и плохие дороги.
Lifan X60 долгое время удерживал статус бестселлера, но ресурс этой машины ограничен. Главная беда — трансмиссия. Коробки передач и сцепление требуют вмешательства механиков с завидной регулярностью. Ржавчина на деталях кузова для Lifan является нормой, а не исключением, даже при бережном уходе. Подобные дефекты часто пытаются скрыть за свежим слоем краски перед продажей.
"Ремонт Lifan часто усложняется отсутствием качественных дубликатов. Пластиковые детали и электрика рассыпаются в руках при попытке демонтажа", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.
Мелкие поломки вроде отказов мотора стеклоочистителя или реле стартера сопровождают владельца постоянно. Вложения в техническое обслуживание превышают разумные пределы для бюджетного автомобиля.
У Geely Emgrand X7 слабым местом считается рулевая рейка, ресурс которой редко превышает 60 тысяч километров. Замена этого узла стоит дорого. Двигатель склонен к течам масла через клапан системы изменения фаз газораспределения, что требует внимания при каждом осмотре. Катушки зажигания также относятся к категории расходных материалов.
|Модель
|Типичная неисправность
|Geely Emgrand X7
|Разрушение выжимного подшипника
|Zotye T600
|Поломка роботизированной КПП
Помимо инженерных просчетов, владельцы жалуются на быстрый износ подвески. Рулевые тяги и передние стойки сдаются первыми, требуя замены уже после пары сезонов езды по провинциальным дорогам.
Седан BYD F3 — это памятник экономии на металле. Днище автомобиля гниет стремительно, что делает его опасным при ДТП. Мотор требует регулярной регулировки клапанов, о чем многие владельцы забывают. Игнорирование этой процедуры приводит к прогару и дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров. Существует риск внезапного роста расхода масла. Это сигнализирует о критическом износе поршневой группы. Если вы планируете покупку через автокредиты, учитывайте, что стоимость владения таким авто может превысить ежемесячный платеж в банк.
Рамный Hover H5 привлекает проходимостью, но его содержание — это работа на износ. Кузов плохо сопротивляется коррозии, а датчики двигателя живут своей жизнью. Поломка датчика положения коленвала может обездвижить машину в самый неподходящий момент. Постоянные течи масла и прогары глушителя стали визитной карточкой модели. Интерьер изнашивается так же быстро, как и техника. Обивка сидений протирается до дыр, а подсветка приборной панели гаснет фрагментами. Старые рамные внедорожники требуют тщательной проверки номера рамы, который часто уничтожается коррозией, что создает проблемы при таможенном оформлении или перерегистрации.
Zotye T600 часто называют клоном европейских премиум-кроссоверов, но сходство только внешнее. Роботизированная коробка передач может выйти из строя на пробеге до 20 тысяч километров. Электроника живет своей жизнью: тачскрины мультимедиа гаснут без видимых причин, а восстановить их крайне сложно из-за дефицита запчастей.
"Электрические схемы Zotye крайне запутаны, а качество проводки не выдерживает критики. Окисление контактов в бортовой системе происходит повсеместно", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семенов.
Слабое лакокрасочное покрытие быстро покрывается сколами, которые моментально превращаются в очаги ржавчины. Дорогие гибридные автомобили других марок в этом плане выглядят куда более надежным вложением средств.
Это высокий риск. До этого периода производители из КНР часто использовали менее качественные сплавы и компоненты.
Обязательно используйте толщиномер и осматривайте машину на подъемнике. Особое внимание уделите скрытым полостям и сварным швам.
Да, на многие бренды, покинувшие рынок (Zotye, Lifan), оригинальные детали найти сложно, а аналоги часто имеют низкий ресурс.
