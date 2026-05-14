Мастера СТО в ужасе: 7 моделей из Китая, которые лучше обходить стороной на рынке б/у

Покупка подержанного автомобиля из КНР старше пяти лет превращается в лотерею с минимальными шансами на выигрыш. Низкая цена часто маскирует сквозную коррозию кузова и критический износ агрегатов. Мы составили список из семи моделей, которые способны разорить своего нового владельца.

BYD F3

Chery Tiggo 5: электрика и подвеска

Кроссовер Chery Tiggo 5, выпускавшийся до 2018 года, страдает от нестабильного качества комплектующих. Основной удар приходится на систему управления двигателем и ходовую часть. Владельцы сталкиваются с выходом из строя бензонасосов и датчиков кислорода на пробегах до 100 тысяч километров. Хрупкие фазовращатели и ремни ГРМ требуют постоянного контроля, иначе ремонт превратится в восстановление двигателя.

"Качество резинотехнических изделий у старых китайских моделей крайне низкое. Сальники и пыльники дубеют за одну зиму, открывая дорогу абразиву в узлы трения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Дополнительные расходы сулит и рулевое управление. Рейки и насосы ГУР на Tiggo 5 изнашиваются быстрее, чем аналогичные узлы у европейских конкурентов. В условиях активной эксплуатации часто лопаются пружины задней подвески, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения и управляемость.

FAW Besturn X40: кузовные проблемы

Модель Besturn X40 кажется современным вариантом, ведь на рынке встречаются экземпляры 2021 года. Однако защита металла от коррозии у FAW тех лет оставляла желать лучшего. Пороги, арки и нижние кромки дверей сдаются под натиском дорожных реагентов уже через три-четыре сезона. Это снижает пассивную безопасность и рыночную стоимость машины. Техническая начинка также преподносит сюрпризы. Протечки масла через сальники коробки передач могут привести к масляному голоданию трансмиссии. При осмотре важно проверять состояние подвески, так как пружины на этой модели не рассчитаны на полную загрузку и плохие дороги.

Lifan X60: трансмиссионный тупик

Lifan X60 долгое время удерживал статус бестселлера, но ресурс этой машины ограничен. Главная беда — трансмиссия. Коробки передач и сцепление требуют вмешательства механиков с завидной регулярностью. Ржавчина на деталях кузова для Lifan является нормой, а не исключением, даже при бережном уходе. Подобные дефекты часто пытаются скрыть за свежим слоем краски перед продажей.

"Ремонт Lifan часто усложняется отсутствием качественных дубликатов. Пластиковые детали и электрика рассыпаются в руках при попытке демонтажа", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Мелкие поломки вроде отказов мотора стеклоочистителя или реле стартера сопровождают владельца постоянно. Вложения в техническое обслуживание превышают разумные пределы для бюджетного автомобиля.

Geely Emgrand X7: риски рулевого управления

У Geely Emgrand X7 слабым местом считается рулевая рейка, ресурс которой редко превышает 60 тысяч километров. Замена этого узла стоит дорого. Двигатель склонен к течам масла через клапан системы изменения фаз газораспределения, что требует внимания при каждом осмотре. Катушки зажигания также относятся к категории расходных материалов.

Модель Типичная неисправность Geely Emgrand X7 Разрушение выжимного подшипника Zotye T600 Поломка роботизированной КПП

Помимо инженерных просчетов, владельцы жалуются на быстрый износ подвески. Рулевые тяги и передние стойки сдаются первыми, требуя замены уже после пары сезонов езды по провинциальным дорогам.

BYD F3: металл против реагентов

Седан BYD F3 — это памятник экономии на металле. Днище автомобиля гниет стремительно, что делает его опасным при ДТП. Мотор требует регулярной регулировки клапанов, о чем многие владельцы забывают. Игнорирование этой процедуры приводит к прогару и дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров. Существует риск внезапного роста расхода масла. Это сигнализирует о критическом износе поршневой группы. Если вы планируете покупку через автокредиты, учитывайте, что стоимость владения таким авто может превысить ежемесячный платеж в банк.

Great Wall Hover H5: внедорожные болезни

Рамный Hover H5 привлекает проходимостью, но его содержание — это работа на износ. Кузов плохо сопротивляется коррозии, а датчики двигателя живут своей жизнью. Поломка датчика положения коленвала может обездвижить машину в самый неподходящий момент. Постоянные течи масла и прогары глушителя стали визитной карточкой модели. Интерьер изнашивается так же быстро, как и техника. Обивка сидений протирается до дыр, а подсветка приборной панели гаснет фрагментами. Старые рамные внедорожники требуют тщательной проверки номера рамы, который часто уничтожается коррозией, что создает проблемы при таможенном оформлении или перерегистрации.

Zotye T600: электроника и роботы

Zotye T600 часто называют клоном европейских премиум-кроссоверов, но сходство только внешнее. Роботизированная коробка передач может выйти из строя на пробеге до 20 тысяч километров. Электроника живет своей жизнью: тачскрины мультимедиа гаснут без видимых причин, а восстановить их крайне сложно из-за дефицита запчастей.

"Электрические схемы Zotye крайне запутаны, а качество проводки не выдерживает критики. Окисление контактов в бортовой системе происходит повсеместно", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семенов.

Слабое лакокрасочное покрытие быстро покрывается сколами, которые моментально превращаются в очаги ржавчины. Дорогие гибридные автомобили других марок в этом плане выглядят куда более надежным вложением средств.

Ответы на популярные вопросы о китайских б/у авто

Стоит ли покупать китайский автомобиль старше 2020 года?

Это высокий риск. До этого периода производители из КНР часто использовали менее качественные сплавы и компоненты.

Как проверить состояние кузова перед покупкой?

Обязательно используйте толщиномер и осматривайте машину на подъемнике. Особое внимание уделите скрытым полостям и сварным швам.

Есть ли проблемы с запчастями на старые модели?

Да, на многие бренды, покинувшие рынок (Zotye, Lifan), оригинальные детали найти сложно, а аналоги часто имеют низкий ресурс.

