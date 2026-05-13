Минимум 3,5 млн и только 4x4: обновленный Haval Dargo 2026 шокировал ценой в России

Обновленный Haval Dargo 2026 модельного года лишился бюджетных модификаций и перешел в лигу полноприводных машин. Кроссовер получил форсированный до 200 сил двигатель, свежую внешность и переработанную эргономику салона. Минимальный порог входа на рынок теперь составляет 3 499 000 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2025 Haval Dargo Premium 4WD black front

Техническая модернизация и полный привод

Китайский бруталист окончательно порвал с передним приводом. Теперь в распоряжении водителя только муфта Torque-On-Demand, распределяющая тягу на обе оси. Под капотом обосновался знакомый двухлитровый агрегат, который инженеры взбодрили до 200 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент вырос до 380 Нм, что позволило сократить время разгона до сотни до девяти секунд ровно. Экономичность тоже подтянули: в смешанном цикле заявлен расход 8,8 литра.

"Отказ от переднего привода — логичный шаг для модели с таким позиционированием. Это избавляет покупателя от иллюзии внедорожника и переводит машину в категорию честных кроссоверов для плохих дорог", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для управления тягой предусмотрено восемь пресетов. Три из них заточены под асфальт, включая Sport, а пять — под специфические покрытия вроде песка или ухабов. В паре с мотором трудится семиступенчатый робот. Его селектор теперь располагается на рулевой колонке, освобождая пространство под массивной центральной консолью. Это решение напоминает немецкую школу проектирования и добавляет интерьеру "воздуха".

Эстетика и новый интерьер

Внешность Dargo стала агрессивнее. Радиаторная решетка лишилась хрома и превратилась в единую черную панель, которая визуально поглощает головную оптику. Сзади появилась сплошная светодиодная линия, ставшая стандартом в современной автопромышленности. В салоне изменения точечные, но важные для тактильного восприятия: обод руля прибавил в толщине, а беспроводная зарядка стала в три раза мощнее, выдавая 50 Вт.

Характеристика Показатель Haval Dargo 2026 Мощность двигателя 200 л.с. Крутящий момент 380 Нм Время разгона 0-100 км/ч 9,0 секунд Тип привода Полный (4WD) Стартовая цена 3 499 000 ₽

Кузов автомобиля требует внимания с первых дней эксплуатации. Китайские металлы по-прежнему чувствительны к российским реагентам. Поэтому защита кузова от коррозии остается обязательным ритуалом для тех, кто планирует владеть машиной дольше гарантийного срока.

"Обновление дизайна и отказ от дешевых версий поднимет престиж модели на вторичном рынке. Однако покупателям важно учитывать стоимость владения и возможные изменения в судебной практике ГИБДД при эксплуатации сложных систем помощи водителю", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт-оценщик Александр Громов.

Цифровая среда и умный дом

Центральное место в кабине занял планшет диагональю 14,6 дюйма. Программное обеспечение теперь поддерживает сервисы Яндекс Авто непосредственно "из коробки". Это значит, что навигация и музыка работают по умолчанию. Нижняя часть экрана отведена под управление климат-контролем, что решило давнюю проблему с поиском нужной кнопки в дебрях меню. На стоянке система позволяет смотреть видео через отечественные сервисы.

Интеграция с умным домом — еще одна черта обновленного Dargo. Владельцы могут через Яндекс Станцию запустить мотор или активировать обогревы, находясь в квартире. Телематическая система GWM Connection связывает машину с облачным сервисом, делая управление функциями автомобиля максимально дистанционным.

"Электронная начинка Haval стала на порядок сложнее. Это требует квалифицированного обслуживания бортовой сети, так как любая утечка тока в режиме ожидания может обездвижить машину довольно быстро", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Несмотря на техническое совершенство, важно помнить о юридических деталях. Любое вмешательство в конструкцию, будь то установка мощного светового оборудования или даже регистрация фаркопа, должно проходить через официальные процедуры. В противном случае современный и дорогой кроссовер может оказаться легкой целью для инспекторов на дорогах.

Ответы на популярные вопросы о Haval Dargo

Можно ли купить версию с передним приводом?

Нет, после обновления 2026 года в России доступны только полноприводные модификации.

Какой бензин лучше заливать в новый 200-сильный мотор?

Производитель допускает АИ-92, но для сохранения ресурса турбомотора при нагрузках рекомендуется использовать АИ-95.

Работает ли Яндекс Авто без подключения смартфона?

Да, сервисы предустановлены в систему и могут работать автономно при наличии интернет-соединения через встроенную SIM-карту.

