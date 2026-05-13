Сборка в Минске и вид на миллион: новый конкурент Geely поступил к дилерам

Обновленный Forthing T5 EVO белорусской сборки поступил в продажу. Кроссовер получил агрессивный дизайн от выходца из GM и Ford Кристофера Зарленги. Модель сохранила связку мотора Mitsubishi и робота Getrag, предлагая льготные кредиты и расширенную антикоррозийную защиту для местного рынка.

Forthing T5 EVO 002

Параметры стоимости и оснащения

Китайский бренд Dongfeng расширяет присутствие в СНГ через локализацию на заводе Юнисон. Начальная цена Forthing T5 EVO составляет 79 900 белорусских рублей. За эти деньги покупатель получает версию Exclusive. Топовое исполнение Elit оценено в 86 900 рублей. Разница в цене обусловлена не мощностью двигателя, а наполнением салона и электронными ассистентами. Базовая версия предлагает кондиционер и стандартный набор систем безопасности. Вариант Elit добавляет в арсенал полноценный климат-контроль, электропривод багажника и массаж кресел. Столь резкое разделение по опциям заставляет внимательнее изучать срок владения автомобилем, так как комфорт напрямую влияет на желание сменить машину через два-три года.

"Локализация на Юнисоне позволяет дилерам предлагать кредитные программы со ставкой от 1,9 процента в грейс-период. Это сильный аргумент против конкурентов, ввозимых по прямому импорту", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Система безопасности кроссовера подтверждена пятью звездами C-NCAP. В максимальной комплектации доступно 12 электронных помощников. Это стандарт для сегмента, где авторынок Китая диктует моду на избыточное оснащение даже в среднебюджетных моделях.

Техническая начинка и эстетика

Под капотом изменений не произошло. Там находится 1,5-литровый турбированный агрегат 4A95TD мощностью 177 лошадиных сил. Это лицензионная технология Mitsubishi. В паре с ним работает семиступенчатая преселективная трансмиссия Getrag. Колесная база 2715 мм обеспечивает достаточное пространство для задних пассажиров, что выделяет модель на фоне компактных кроссоверов. Интерьер выполнен в духе цифрового минимализма. Перед водителем расположен сдвоенный блок экранов с разрешением 4K. Дизайнеры сохранили физические кнопки в ключевых зонах, что оценят любители классической эргономики. В отличие от того, как меняются автомобили из Кореи, Forthing не спешит полностью уходить в сенсорное управление.

"Связка мотора 4A95TD и робота Getrag с мокрыми сцеплениями считается одной из самых ресурсных в китайском автопроме. Главное — соблюдать интервалы замены масла", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Характеристика Показатель Forthing T5 EVO Двигатель 1.5 Turbo (177 л.с.) Трансмиссия 7-ступенчатый робот Дорожный просвет 195 мм Объем бака 55 литров

Адаптация и рыночные перспективы

Для продажи через официальные новые автомобили в СНГ, T5 EVO прошел курс подготовки. Кузов получил частичную оцинковку. Защитным слоем покрыты капот, крылья, двери и стойки крыши. Мультимедийная система FutureLink была полностью русифицирована в заводских условиях. Спортивный облик подчеркивают 19-дюймовые диски и четыре патрубка выхлопной системы. Несмотря на дерзкий вид, машина остается семейным транспортом. Дорожный просвет в 195 мм позволяет уверенно парковаться у бордюров, но отсутствие полного привода ограничивает внедорожные амбиции. Это городской хищник, а не покоритель лесов.

"Оцинковка стоек крыши — редкое решение для этого класса. Обычно производители экономят на верхних элементах, что приводит к коррозии после сколов", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы о Forthing T5 EVO

Где собирают автомобиль для белорусского рынка?

Сборка организована на мощностях завода Юнисон под Минском, что позволяет использовать льготные финансовые инструменты при продаже.

Есть ли у модели полный привод?

Нет, кроссовер Forthing T5 EVO доступен исключительно с передним приводом во всех комплектациях.

Какое топливо рекомендует производитель?

Допускается использование бензина АИ-92, но для сохранения ресурса турбомотора рекомендуется АИ-95.

