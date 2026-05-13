Сборка в Минске и вид на миллион: новый конкурент Geely поступил к дилерам

Обновленный Forthing T5 EVO белорусской сборки поступил в продажу. Кроссовер получил агрессивный дизайн от выходца из GM и Ford Кристофера Зарленги. Модель сохранила связку мотора Mitsubishi и робота Getrag, предлагая льготные кредиты и расширенную антикоррозийную защиту для местного рынка.
Китайский бренд Dongfeng расширяет присутствие в СНГ через локализацию на заводе Юнисон. Начальная цена Forthing T5 EVO составляет 79 900 белорусских рублей. За эти деньги покупатель получает версию Exclusive. Топовое исполнение Elit оценено в 86 900 рублей. Разница в цене обусловлена не мощностью двигателя, а наполнением салона и электронными ассистентами. Базовая версия предлагает кондиционер и стандартный набор систем безопасности. Вариант Elit добавляет в арсенал полноценный климат-контроль, электропривод багажника и массаж кресел. Столь резкое разделение по опциям заставляет внимательнее изучать срок владения автомобилем, так как комфорт напрямую влияет на желание сменить машину через два-три года.
"Локализация на Юнисоне позволяет дилерам предлагать кредитные программы со ставкой от 1,9 процента в грейс-период. Это сильный аргумент против конкурентов, ввозимых по прямому импорту", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Система безопасности кроссовера подтверждена пятью звездами C-NCAP. В максимальной комплектации доступно 12 электронных помощников. Это стандарт для сегмента, где авторынок Китая диктует моду на избыточное оснащение даже в среднебюджетных моделях.
Под капотом изменений не произошло. Там находится 1,5-литровый турбированный агрегат 4A95TD мощностью 177 лошадиных сил. Это лицензионная технология Mitsubishi. В паре с ним работает семиступенчатая преселективная трансмиссия Getrag. Колесная база 2715 мм обеспечивает достаточное пространство для задних пассажиров, что выделяет модель на фоне компактных кроссоверов. Интерьер выполнен в духе цифрового минимализма. Перед водителем расположен сдвоенный блок экранов с разрешением 4K. Дизайнеры сохранили физические кнопки в ключевых зонах, что оценят любители классической эргономики. В отличие от того, как меняются автомобили из Кореи, Forthing не спешит полностью уходить в сенсорное управление.
"Связка мотора 4A95TD и робота Getrag с мокрыми сцеплениями считается одной из самых ресурсных в китайском автопроме. Главное — соблюдать интервалы замены масла", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
|Характеристика
|Показатель Forthing T5 EVO
|Двигатель
|1.5 Turbo (177 л.с.)
|Трансмиссия
|7-ступенчатый робот
|Дорожный просвет
|195 мм
|Объем бака
|55 литров
Для продажи через официальные новые автомобили в СНГ, T5 EVO прошел курс подготовки. Кузов получил частичную оцинковку. Защитным слоем покрыты капот, крылья, двери и стойки крыши. Мультимедийная система FutureLink была полностью русифицирована в заводских условиях. Спортивный облик подчеркивают 19-дюймовые диски и четыре патрубка выхлопной системы. Несмотря на дерзкий вид, машина остается семейным транспортом. Дорожный просвет в 195 мм позволяет уверенно парковаться у бордюров, но отсутствие полного привода ограничивает внедорожные амбиции. Это городской хищник, а не покоритель лесов.
"Оцинковка стоек крыши — редкое решение для этого класса. Обычно производители экономят на верхних элементах, что приводит к коррозии после сколов", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.
Сборка организована на мощностях завода Юнисон под Минском, что позволяет использовать льготные финансовые инструменты при продаже.
Нет, кроссовер Forthing T5 EVO доступен исключительно с передним приводом во всех комплектациях.
Допускается использование бензина АИ-92, но для сохранения ресурса турбомотора рекомендуется АИ-95.
