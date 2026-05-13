Корейцы сдают в утиль то, на чём ездят миллионы россиян — мода там сменилась десять лет назад

Для миллионов россиян Hyundai Solaris и Kia Rio годами служили эталоном бюджетного счастья. Эти машины стали кровеносными сосудами наших городов, заполонив таксопарки и дворы от Балтики до Тихого океана. Пока мы привыкали к их надежной простоте, на родине этих брендов произошел тектонический сдвиг. В Южной Корее на наши "суперхиты" смотрят как на кассетные плееры — архаизм, пылящийся на задворках истории.

Фото: wikipediа by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Имена-фантомы: почему корейцы не знают Solaris

Начнем с холодного душа: названий Solaris и Rio в корейских прайс-листах не существует. Это маркетинговые галлюцинации для рынка СНГ. Дома Solaris — это всегда скромный Hyundai Accent. А Kia Rio — это либо Pride, либо футуристичная K2. Но дело не только в буквах на шильдике. Внутри Кореи эти модели никогда не пробивались даже в десятку лидеров. Для местного жителя за рулем такой машины ты — либо доставщик еды, либо студент-первокурсник на грани отчисления.

"На домашнем рынке корейцы выбирают комфорт и статус. Компактные седаны B-класса там считаются пережитком прошлого, уступая место крупным кроссоверам и премиальным седанам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Король Sorento: конец 25-летней диктатуры

2025 год вошел в историю корейского автопрома как момент падения империи седанов. Kia Sorento совершил невозможное — продал более 100 тысяч экземпляров за год, став первым автомобилем бренда Kia, возглавившим национальный рейтинг за последние 27 лет. До этого трон поочередно занимали непотопляемые Hyundai Sonata и Grandeur. Последний раз такой финт удавался лишь малышу Daewoo Matiz в лихом 1998-м.

Важный штрих: львиная доля успеха Sorento — это гибриды. Корейцы помешаны на экологии и экономии. Пока в России ищут дешевые авто с МКПП, в Сеуле электромоторы стали такой же обыденностью, как палочки для еды. Впрочем, у технически сложных машин есть свои нюансы, о которых стоит помнить при покупке подержанного экземпляра.

"Ресурс батареи и сложность электроники в современных корейских гибридах требуют квалифицированного сервиса, который не везде доступен за пределами крупных городов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Пятерка настоящих корейских бестселлеров

  1. Hyundai Grandeur. Пятиметровый линкор. В Корее это национальная идея на колесах. Если ты солидный человек, у тебя Grandeur. Кстати, 95% такси в стране — это газовые Grandeur LPi, выпускаемые прямо на заводе без бензобака.
  2. Kia Carnival. Минивэн-культ. В России этот класс почти вымер, а там это символ успешного отца семейства.
  3. Hyundai Palisade. Тот самый бегемот, который стал лидером импорта б/у машин в Россию в 2025 году.
  4. Hyundai Porter. Маленький трудяга, скелет корейской экономики. В России его аналогов почти нет.
  5. Kia Ray. Обаятельный "холодильник" на колесах. Крошечный микровэн для лабиринтов старого Сеула.
Модель Тип кузова / Особенности
Kia Sorento Среднеразмерный кроссовер, лидер 2025 года
Hyundai Grandeur Бизнес-седан, главная машина чиновников и такси
Kia Carnival Семейный минивэн, альтернатива кроссоверам
Hyundai Porter Грузовик, рекордсмен по выносливости

Иномарки в Сеуле: Tesla и китайский десант

Стена южнокорейского протекционизма дала трещину. Импорт в 18% рынка — это приговор старым устоям. Tesla Model Y в 2026 году буквально разорвала чарты, ворвавшись в пятерку лучших и унизив многих местных игроков. Пока богатые корейцы выбирают немецкую тройку (BMW 5 и Mercedes E-класса — святое), снизу активно поджимает китайский BYD. Мир меняется: Корея перестала быть монобрендовым заповедником Hyundai-Kia.

"При ввозе подержанных флагманов вроде Palisade или Grandeur критически важно проверять таможенную чистоту, чтобы избежать проблем с регистрацией", — констатировала в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о корейском автопроме

Почему корейцы не ездят на седанах B-класса?

Для Кореи такие машины слишком малы и непрестижны. Высокий уровень доходов позволяет массовому покупателю сразу ориентироваться на сегмент D или кроссоверы. К тому же развитая лизинговая система делает дорогие модели доступными.

Почему в Корее так популярны газовые машины?

Это государственная стратегия. Газ (LPG) в южных регионах полуострова значительно дешевле бензина, а инфраструктура заправок развита идеально. Заводские установки обеспечивают колоссальный ресурс двигателя.

Правда ли, что машины из Кореи лучше по качеству?

Сборка для внутреннего рынка часто отличается более богатыми комплектациями и материалами отделки. Однако технически подвеска часто настроена на идеальный асфальт, что требует внимания при эксплуатации на плохих дорогах.

Безопасно ли покупать гибридную машину с пробегом?

Корейские гибриды надежны, но к 5-7 годам требуют диагностики батареи. При должном уходе они прослужат долго, но экономия на топливе может быть нивелирована дорогостоящим ремонтом инвертора или ячеек аккумулятора.

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
