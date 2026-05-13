Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Россияне избавляются от новых машин быстрее, чем от плеера — проверьте, не в зоне риска ваше авто

Авто

Статистика — дама холодная и беспощадная. Ей плевать на диодные фары, панорамные крыши и глянцевые брошюры. Пока маркетологи рисуют графики "успешного успеха", реальные цифры владения вскрывают неприятную правду: от некоторых сверкающих новинок россияне избавляются быстрее, чем от старого кассетного плеера. Аналитики вскрыли этот нарыв, выяснив, какие машины задерживаются в гараже на десятилетия, а какие вышвыриваются на рынок вторички через полтора года.

Haval Jolion 001
Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion 001

Машины-пенсионеры: кого держат годами

На одном полюсе — "автомобильные мафусаилы". Лидером предсказуемо стали японцы из Suzuki. Эти машины покупают тихие люди, которые не любят перемен. Средний срок в одних руках — почти шесть лет. Рядом пыхтят старые рамные внедорожники Great Wall Hover. Это не лощёные городские кроссоверы, а железные танки, которые передают по наследству вместе с дачным участком. Владельцев не пугает отсутствие планшетов, их греет честный полный привод и копеечный ремонт.

"Старые рамники держат так долго, потому что альтернативы за вменяемые деньги просто не существует. Люди понимают, что новый блестящий "китаец" в лесу рассыплется, а этот аппарат переживет еще пару капремонтов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Отдельный сюрприз — ветераны автопрома. ГАЗ-31105 и классика ВАЗа живут у владельцев по семь лет. Причина проста как кирпич: ими владеют либо те, кому просто не на что купить замену, либо фанаты-реставраторы. Сюда же летит Ford Fusion — утилитарная коробка, которую ценят за то, что она просто делает свою работу. Никакого секса, только функционал.

Марка / Модель Средний срок владения (лет)
Suzuki 5,8
ГАЗ-31105 7,1
Haval (новые модели) 2,5
Lada Niva Legend 1,5

Китайский глянец против баварского пафоса

А теперь — к тем, от кого бегут. Haval и Geely делят первую строчку по скорости сбыта. Всего два с половиной года и — привет, площадка трейд-ин. Это кажется бредом, ведь Haval Jolion бьет рекорды продаж. Но ларчик открывается просто: владельцы покупают красивый фантик, набитый электроникой, а получают странные настройки робота и подвеску, которая живет своей жизнью. Эффект новизны улетучивается быстрее, чем запах в новом салоне.

"Массовый сброс свежих машин часто связан с тем, что владельцы не справляются с кредитной нагрузкой или пугаются стоимости страховки после года эксплуатации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

BMW в этом списке — гость из высшего общества. Владельцы расстаются с баварцами через 3,7 года. Тут нет разочарования в комфорте. Тут есть холодный расчет. После окончания гарантии каждый визит на сервис грозит обернуться катастрофой для бюджета. Содержать "биммер" — это как кормить породистого тигра: красиво, престижно, но однажды он съест твою квартиру. Поэтому машину спихивают следующему "счастливчику", пока она не превратилась в груду высокотехнологичного лома. Впрочем, даже у этих брендов есть шансы на вторую жизнь, если вовремя обеспечить уход за автомобилем.

Феномен "Нивы" и одноразовые гаджеты

Lada Niva Legend — абсолютный рекордсмен. Полтора года. Почему? "Ниву" часто берут как сезонный инструмент — на время стройки дачи или на одну суровую зиму. Как только надобность отпадает, этот железный кубик с эргономикой из эпохи застоя летит на продажу. Вытерпеть её гул и вибрации ежедневно готов не каждый. Это честная машина, которая не обещает лишнего, но и не дает расслабиться.

С новыми суббрендами вроде Omoda ситуация иная. Это типичные "смартфоны на колесах". Они привлекают яркими экранами и фоновой подсветкой. Люди покупают гаджет, а не средство передвижения. Когда прошивка начинает глючить, а режим нейтрали на светофоре вызывает вопросы у коробки-робота, владелец решает сменить модель на что-то более стабильное, пока на рынке не началось глобальное субсидирование кредитов на новые аналоги.

"Быстрая перепродажа — это сигнал. Если человек избавляется от машины через полтора года, значит, либо он не рассчитал силы по обслуживанию, либо машина тянет из него жилы поломками. Перед покупкой такого годовалого экземпляра советую тройную проверку кузова и электроники", — предупредил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

В сухом остатке имеем странную картину: мы голосуем рублем за то, от чего сами же через два года бежим без оглядки. Пока одни берегут старые "Волги", другие прыгают из одного китайского кроссовера в другой, пытаясь угнаться за идеалом, которого, кажется, в бюджете до трех миллионов рублей просто не существует.

Ответы на популярные вопросы о сроках владения авто

Почему люди так быстро продают новые китайские машины?

Основная причина — разрыв между ожиданием и реальностью. Красивый интерфейс не заменяет хорошую управляемость и надежные узлы, к которым привыкли владельцы "европейцев". Кроме того, китайский рынок обновляется очень быстро, и модель устаревает морально уже через год.

Действительно ли BMW — ненадежная марка, раз её продают через 3-4 года?

Дело не в надежности, а в стоимости владения после гарантийного срока. Премиальные бренды требуют дорогого обслуживания, и владельцы предпочитают сдать машину в trade-in до того, как начнутся первые серьезные вложения в техническую часть.

Связана ли быстрая продажа "Нивы" с её качеством?

Скорее со спецификой эксплуатации. "Ниву" часто покупают для решения конкретных задач — сезонной охоты, рыбалки или стройки. Как только задача выполнена, специфический автомобиль с низким уровнем комфорта выставляется на продажу.

Влияет ли регион эксплуатации на срок владения?

Да, в крупных мегаполисах срок владения короче из-за развитых инструментов лизинга, trade-in и желания владеть актуальной моделью. В регионах машины держат дольше из-за ограниченных финансовых возможностей и упора на ремонтопригодность.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Спекуляция на святом? Лев Лещенко вынес приговор современным авторам песен о Родине
Цена красоты: почему россияне массово едут за новыми волосами в Турцию
Вместо огурцов — золото: как вьетнамские курорты манипулируют чувством статуса
Диплом по цене квартиры: почему образование в России становится роскошью
Цена знаний: как подмосковные власти конвертируют баллы ЕГЭ в реальный капитал
Гаражи становятся новыми домами: как москвичи экономят на жилье
Игрушки вместо акций: почему пластиковые кирпичики приносят больше золота
Магия красоты Дженнифер Лопес в 56 лет: этот ритуал звезда повторяет до изнеможения
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Последние материалы
Диплом по цене квартиры: почему образование в России становится роскошью
Цена знаний: как подмосковные власти конвертируют баллы ЕГЭ в реальный капитал
Правильно заменить свечи может каждый, но две глупые ошибки превращают машину в груду металла
Стиль для ленивых: как подстричься один раз и забыть об утренних мучениях перед зеркалом
Гаражи становятся новыми домами: как москвичи экономят на жилье
Добавьте магии: почему фазы Луны критически важны для вашего огорода в начале лета
Игрушки вместо акций: почему пластиковые кирпичики приносят больше золота
Магия красоты Дженнифер Лопес в 56 лет: этот ритуал звезда повторяет до изнеможения
Вкуснее дорогого чизкейка: ленивый торт Айсберг из творога, который не нужно печь
Хватит качать бока: 3 упражнения, которые напрочь убивают женственную фигуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.