Правильно заменить свечи может каждый, но две глупые ошибки превращают машину в груду металла

Обслуживание современного автомобиля — это квест для мазохистов. Но есть вещи, которые еще можно сделать самому, не превращаясь в раба дилерского центра. Замена свечей зажигания — процедура простая, как кирпич, но ровно до того момента, пока вы не совершите одну из классических ошибок. Тогда ваш бюджет на отпуск мгновенно превратится в оплату капиталки мотора. Разбираемся, как выкрутить старые "огарки" и не отправить машину на свалку.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Замена свечи зажигания

Правило золотого сечения: почему нельзя брать "любые" свечи

Многие думают, что свеча — это просто железка с электродом. Опасное заблуждение. Резьба может быть одинаковой, но калильное число, зазор и длина — уникальны для каждого двигателя. Вкрутите в японский мотор свечу "от соседа", и поршень при первом же такте снесет электрод, превращая камеру сгорания в зону боевых действий. Если вы уже сталкивались с тем, как коррозия кузова автомобиля уничтожает металл, поверьте: детонация от неправильной свечи съест ваш поршень гораздо быстрее.

"Попытка сэкономить 500 рублей на аналогах без проверки калильного числа — это лотерея с отрицательным матожиданием. Неправильный тепловой режим свечи приводит к детонации, которая выкрашивает перегородки поршневых колец за считанные часы работы под нагрузкой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гигиена цилиндров: песок — убийца компрессии

Свечные колодцы — это сборники мусора. Годами там копятся пыль, листва и ошметки насекомых. Если вы просто выкрутите свечу, вся эта абразивная гадость радостно посыплется в цилиндр. Когда вы заведете мотор, поршень разотрет песок по стенкам, оставляя задиры. Это фатально. Даже если вы вовремя проводите замену воздушного фильтра, грязь, попавшая через свечное отверстие, убьет мотор мгновенно. Сначала продувка, потом — работа ключом.

Динамометрия против "силушки богатырской"

Тянуть свечу "до упора и еще чуть-чуть" — верный способ сорвать резьбу в алюминиевой головке блока. После этого вас ждет эвакуатор и дорогостоящая установка ввертыша. Недотянешь — через свечу начнут прорываться газы, и она может просто вылететь из мотора, попутно уничтожив катушку и резьбу. Это не установка фаркопа, где болты можно тянуть метровой трубой. Здесь нужна точность хирурга.

Параметр Риск при нарушении Момент затяжки (20-30 Нм) Срыв резьбы в ГБЦ или самооткручивание Чистота колодца Задиры на зеркале цилиндра, потеря компрессии Тип свечи (по VIN) Прогар поршня, разрушение электродов Смазка наконечников Порыв резиновых колпачков катушек зажигания

"Каждая вторая поломка при обслуживании ДВС связана с ГБЦ. Люди игнорируют динамометрический ключ, считая его роскошью. В итоге мы получаем трещины в колодцах и замену всей 'головы', что обходится в десятки раз дороже самого ключа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Диэлектрическая смазка: копеечная защита от дорогой боли

Резина катушек зажигания от жара приваривается к изолятору свечи. При следующей попытке снять катушку вы просто порвете её наконечник. Это классика. Решение — капля диэлектрической смазки. Но упаси вас бог использовать литол или графитку. Электричество в автомобиле капризно, и неправильная смазка вызовет пробои по изолятору, как если бы у вас была неисправна электрика автомобиля в целом.

"Проблемы с системой зажигания часто списывают на свечи, хотя виной всему пробитые наконечники катушек. Без специальной смазки резина деградирует быстрее, теряя свои изоляционные свойства под воздействием температурных перепадов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов

Ответы на популярные воросы о замене свечей

Как часто нужно менять иридиевые свечи?

Производители заявляют пробег до 100 000 км. В реальности, учитывая качество топлива и пробки, лучше ориентироваться на 70 000 — 80 000 км. Никелевые живут не более 30 000 км.

Можно ли менять свечи на горячем двигателе?

Категорически нельзя. Коэффициенты расширения алюминиевой ГБЦ и стальной свечи разные. Риск повредить резьбу на горячем моторе возрастает кратно. Подождите минимум час.

Зачем проверять зазор на новых свечах?

В процессе транспортировки свечу могли уронить, и зазор сбился. Неправильный зазор — это либо слабая искра, либо перегрузка катушки. Проверка щупом — дело секундное, но важное.

Нужно ли отключать аккумулятор при замене?

Для замены свечей это не обязательно, но желательно выключить зажигание и дождаться засыпания бортовой сети, чтобы случайно не спровоцировать ошибки в ECU при снятии разъемов катушек.

