Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Воробьев

Правильно заменить свечи может каждый, но две глупые ошибки превращают машину в груду металла

Авто

Обслуживание современного автомобиля — это квест для мазохистов. Но есть вещи, которые еще можно сделать самому, не превращаясь в раба дилерского центра. Замена свечей зажигания — процедура простая, как кирпич, но ровно до того момента, пока вы не совершите одну из классических ошибок. Тогда ваш бюджет на отпуск мгновенно превратится в оплату капиталки мотора. Разбираемся, как выкрутить старые "огарки" и не отправить машину на свалку.

Замена свечи зажигания
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Замена свечи зажигания

Правило золотого сечения: почему нельзя брать "любые" свечи

Многие думают, что свеча — это просто железка с электродом. Опасное заблуждение. Резьба может быть одинаковой, но калильное число, зазор и длина — уникальны для каждого двигателя. Вкрутите в японский мотор свечу "от соседа", и поршень при первом же такте снесет электрод, превращая камеру сгорания в зону боевых действий. Если вы уже сталкивались с тем, как коррозия кузова автомобиля уничтожает металл, поверьте: детонация от неправильной свечи съест ваш поршень гораздо быстрее.

"Попытка сэкономить 500 рублей на аналогах без проверки калильного числа — это лотерея с отрицательным матожиданием. Неправильный тепловой режим свечи приводит к детонации, которая выкрашивает перегородки поршневых колец за считанные часы работы под нагрузкой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гигиена цилиндров: песок — убийца компрессии

Свечные колодцы — это сборники мусора. Годами там копятся пыль, листва и ошметки насекомых. Если вы просто выкрутите свечу, вся эта абразивная гадость радостно посыплется в цилиндр. Когда вы заведете мотор, поршень разотрет песок по стенкам, оставляя задиры. Это фатально. Даже если вы вовремя проводите замену воздушного фильтра, грязь, попавшая через свечное отверстие, убьет мотор мгновенно. Сначала продувка, потом — работа ключом.

Динамометрия против "силушки богатырской"

Тянуть свечу "до упора и еще чуть-чуть" — верный способ сорвать резьбу в алюминиевой головке блока. После этого вас ждет эвакуатор и дорогостоящая установка ввертыша. Недотянешь — через свечу начнут прорываться газы, и она может просто вылететь из мотора, попутно уничтожив катушку и резьбу. Это не установка фаркопа, где болты можно тянуть метровой трубой. Здесь нужна точность хирурга.

Параметр Риск при нарушении
Момент затяжки (20-30 Нм) Срыв резьбы в ГБЦ или самооткручивание
Чистота колодца Задиры на зеркале цилиндра, потеря компрессии
Тип свечи (по VIN) Прогар поршня, разрушение электродов
Смазка наконечников Порыв резиновых колпачков катушек зажигания

"Каждая вторая поломка при обслуживании ДВС связана с ГБЦ. Люди игнорируют динамометрический ключ, считая его роскошью. В итоге мы получаем трещины в колодцах и замену всей 'головы', что обходится в десятки раз дороже самого ключа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Диэлектрическая смазка: копеечная защита от дорогой боли

Резина катушек зажигания от жара приваривается к изолятору свечи. При следующей попытке снять катушку вы просто порвете её наконечник. Это классика. Решение — капля диэлектрической смазки. Но упаси вас бог использовать литол или графитку. Электричество в автомобиле капризно, и неправильная смазка вызовет пробои по изолятору, как если бы у вас была неисправна электрика автомобиля в целом.

"Проблемы с системой зажигания часто списывают на свечи, хотя виной всему пробитые наконечники катушек. Без специальной смазки резина деградирует быстрее, теряя свои изоляционные свойства под воздействием температурных перепадов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов

Ответы на популярные воросы о замене свечей

Как часто нужно менять иридиевые свечи?

Производители заявляют пробег до 100 000 км. В реальности, учитывая качество топлива и пробки, лучше ориентироваться на 70 000 — 80 000 км. Никелевые живут не более 30 000 км.

Можно ли менять свечи на горячем двигателе?

Категорически нельзя. Коэффициенты расширения алюминиевой ГБЦ и стальной свечи разные. Риск повредить резьбу на горячем моторе возрастает кратно. Подождите минимум час.

Зачем проверять зазор на новых свечах?

В процессе транспортировки свечу могли уронить, и зазор сбился. Неправильный зазор — это либо слабая искра, либо перегрузка катушки. Проверка щупом — дело секундное, но важное.

Нужно ли отключать аккумулятор при замене?

Для замены свечей это не обязательно, но желательно выключить зажигание и дождаться засыпания бортовой сети, чтобы случайно не спровоцировать ошибки в ECU при снятии разъемов катушек.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы двигатель автомобили советы экспертов
Новости Все >
Гаражи становятся новыми домами: как москвичи экономят на жилье
Игрушки вместо акций: почему пластиковые кирпичики приносят больше золота
Магия красоты Дженнифер Лопес в 56 лет: этот ритуал звезда повторяет до изнеможения
Тень Тома Круза: как Николь Кидман столкнулась с критикой из-за приёмных детей
Экстрим в эстетической обертке: Пакистан упрощает правила въезда для туристов
Медицинская чистка: Минздрав избавляется от привычных специальностей
Вкус долголетия: российские эксперты превратили сыр в средство против старения
Охота на человека: в Россию пришли новые клещи-хищники
Конец сказочной истории: почему принц Уильям предрекает неизбежный разрыв Гарри и Меган Маркл
Гомер бы зачитал: режиссёр Одиссеи раскрыл смысл появления рэпера Трэвиса Скотта
Сейчас читают
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
Последние материалы
Экстрим в эстетической обертке: Пакистан упрощает правила въезда для туристов
Никаких машин и дорог: как выглядят острова, которые называют лучшим скрытым местом Азии
Медицинская чистка: Минздрав избавляется от привычных специальностей
Вкус долголетия: российские эксперты превратили сыр в средство против старения
Охота на человека: в Россию пришли новые клещи-хищники
Конец сказочной истории: почему принц Уильям предрекает неизбежный разрыв Гарри и Меган Маркл
Иммунитет на загляденье: как одно копеечное средство превратит кислые помидоры в сахарные
Гомер бы зачитал: режиссёр Одиссеи раскрыл смысл появления рэпера Трэвиса Скотта
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вкус на миллион из обычной банки: похлебка за 20 минут, которая вытеснит скучные супы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.