Артем Николаев

Зажата между Грантой и Вестой: почему Lada Iskra не стала хитом и в чем главная ошибка АвтоВАЗа

Когда садишься в новую машину, всегда ждешь того самого запаха новизны и ощущения шага вперед. С Lada Iskra история вышла двоякая. Вроде бы перед нами современный автомобиль, созданный на свежей платформе, но после недели поездок по городу и трассе остается странное послевкусие несбывшихся обещаний.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Важный нюанс, который определяет судьбу этой модели на рынке и объясняет причины охлаждения интереса покупателей, разобран чуть ниже по тексту.

Внешний лоск и старые лампочки

Первое знакомство радует. Машина выглядит подтянутой, линии кузова современные, а передняя панель в салоне больше не напоминает конструктор из девяностых. Пластик стал приятнее, руль послушнее, а сиденье водителя наконец-то можно настроить по высоте. Но стоит присмотреться к деталям, как магия исчезает. В фарах стоят обычные галогеновые лампы, которые светят желтоватым светом, как на старой дедушкиной "копейке".

"Многие технические решения вызывают вопросы. Например, задние барабанные тормоза смотрятся странно на машине за такие деньги. В то время как Lada Vesta давно перешла на диски, здесь решили сэкономить на безопасности и эффективности", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

На ходу автомобиль ведет себя неоднозначно. Мелкие трещины в асфальте подвеска проглатывает незаметно, но стоит выехать на разбитую грунтовку или проскочить "лежачего полицейского", как сзади раздается звонкий удар. Это звук бюджетных решений, который никак не вяжется с образом "новой вехи" в истории завода.

Комфорт с привкусом экономии

Внутри вроде бы просторно, но это иллюзия. Если водитель ростом выше среднего отодвинет кресло назад, пассажир за ним почувствует себя зажатым в тисках. Подлокотник расположен так низко, что локоть до него просто не достает. А подстаканники сделаны словно для красоты — поставить туда обычную бутылку воды и не задеть ее рукой при переключении передач практически невозможно.

Параметр Ощущения от Lada Iskra
Двигатель Вялый разгон, требует крутить мотор до звона
Шумоизоляция Гул от колес и свист ветра после 90 км/ч
Тормоза Барабанные сзади, ватная педаль

Тот самый секрет неудачи кроется в том, что автомобиль пытается усидеть на двух стульях. Он лучше, чем привычная Granta, но во многом проигрывает старшей модели. Трассовые обгоны превращаются в проверку нервов: 106 лошадиных сил под капотом явно не хватает для уверенного маневра. Приходится заранее планировать путь, слушая надрывный вой мотора.

"При выборе автомобиля за миллион с лишним рублей покупатель начинает считать каждую копейку. Когда Lada Iskra с вариатором стоит почти как Vesta, выбор становится очевидным не в пользу новинки", — подчеркнул в беседe с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ценовой капкан: между прошлым и будущим

Главная проблема — это ценник. Базовая версия стоит приличных денег, но за них вы получаете пустую машину на железных дисках. Те, кто ищет комфорт, смотрят на топовые комплектации, но там цифры в прайс-листах начинают пугать. В этот момент взгляд покупателя неизбежно падает на другие предложения. На рынке сейчас активная динамика авторынка, и конкуренция заставляет считать выгоду.

Многие сейчас смотрят на надежный седан из параллельного импорта или выбирают Лада Искра цена которой должна была быть ниже, но реальность диктует свои правила. В итоге новинка оказывается зажатой: для экономных она слишком дорогая, а для тех, кто готов платить, — слишком простая.

"Сейчас на рынке много предложений по кроссоверам, включая Lada Niva Travel и китайские модели. Обычному седану нужно иметь очень веские козыри, чтобы заманить клиента в салон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Александр Громов.

Выбирая машину сегодня, важно смотреть не только на блестящую краску, но и на то, сколько она будет стоить через три года. Пока перспективы новинки туманны, ведь покупатель голосует рублем, а этот ресурс сейчас расходуется очень осторожно.

Ответы на популярные вопросы о Lada Iskra

Чем эта модель лучше Гранты?

В ней современная платформа, тише в салоне на малых скоростях, есть регулировка руля по вылету и более удобные передние кресла.

Почему её называют компромиссом?

Она задумывалась как замена устаревающим моделям, сочетая современный дизайн с проверенными узлами, но цена сделала этот компромисс спорным.

Стоит ли переплачивать за версию с вариатором?

Для города это удобно, но такая комплектация вплотную приближается к стоимости Весты, которая выше классом и комфортнее.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, автоэксперт Александр Громов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы автоваз автопром
