Эти места кузова сделают ваш "китаец" ржавым задолго до срока

Китайский автопром совершил стремительный рывок, но "железный" вопрос остается острым. Владельцы новых машин из КНР всё чаще сталкиваются с очагами коррозии там, где их быть не должно. Разбираемся, почему современные кроссоверы превращаются в "рыжую угрозу" и как остановить этот процесс до того, как быстрый износ кузовных панелей станет приговором для кошелька.

Haval Dargo

Где кроется скрытая угроза

Конструктив многих "китайцев" грешит сложными стыками и полостями. На конвейере эти зоны часто обделены герметиком. В итоге пороги, арки и кромки дверей принимают на себя основной удар дорожной химии. Производители нередко экономят на толщине катафорезного грунта и качестве лакокрасочного покрытия, из-за чего металл беспомощен перед гравием.

"Коррозия на стыках часто возникает из-за отсутствия нормальной заводской обработки внутренних полостей антикором. Владельцы новых иномарок просто игнорируют это, а потом удивляются рыжим пятнам под пластиковым обвесом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Пластиковые накладки — главные диверсанты. Под ними грязь и реагенты устраивают настоящий "парник", уничтожающий сталь. Если вовремя не заметить дефект, восстановительный ремонт кузова обойдется в цену подержанного автомобиля.

Методы борьбы с коррозией

Когда "рыжики" уже появились, полумеры вроде подкраски из флакончика не сработают. Нужно зачищать металл до блеска, обрабатывать фосфорными преобразователями и "запечатывать" всё эпоксидными составами. Обычный акрил без антикоррозийной базы — деньги на ветер.

Проблема Решение эксперта
Скрытые полости (лонжероны) Восковые и масляные составы
Нижняя часть кузова Мастичное или полимерное покрытие

Профилактика требует дисциплины. Перед нанесением защиты — тщательная мойка днища и арок спецсредствами от солей. В противном случае защитный слой "запрет" влагу, ускоряя гниение. Хороший детейлинг поможет сохранить стоимость авто, как и своевременная диагностика подвески.

"Наносить антикор на влажный кузов — это прямой путь к сквозной дыре через два года. Нужно дождаться полного высыхания, иначе образуются воздушные карманы, где химия будет работать против вас", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Установка брызговиков и дополнительных подкрылков — самый эффективный способ снизить пескоструйный эффект. Не забывайте про дренажи: если они забиты, вода в порогах сделает своё черное дело гораздо быстрее, чем вы предполагаете.

"Юридически доказать, что коррозия — это брак производства, крайне сложно. Страховые при спорах об ущербе обычно ссылаются на эксплуатационный износ", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о защите авто

Насколько часто стоит проводить осмотр кузова?

Минимум раз в сезон, особенно после зимы, когда дороги обильно посыпают агрессивными реагентами.

Поможет ли обычный антикор зимой?

Только если он нанесен на чистую, сухую поверхность. В противном случае эффект будет обратным.

Почему ржавеют скрытые полости?

Проблема в конденсате и отсутствии герметизации заводом-изготовителем. Влага годами скапливается внутри усилителей.

Стоит ли делать полную антикоррозийную обработку сразу после покупки?

Да. Это лучшая инвестиция в долголетие кузова, особенно для моделей с тонким ЛКП от новых китайских марок.

Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
