Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Иномарка по цене Лады: 5 самых дешевых авто с МКПП — лидер стоит всего 1,5 млн рублей

Авто

Российский авторынок окончательно разделился на цифровые гаджеты с планшетами вместо приборных панелей и честную технику для тех, кто привык контролировать тягу левой ногой. Механическая трансмиссия среди иномарок превращается в дефицит, становясь входным билетом в мир бюджетного владения от 1.5 млн рублей.

Haval M6
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval M6

JAC JS3: входной порог иномарок

Самым доступным предложением на сегодня остается компактный кроссовер JAC JS3. С учетом действующих акций за исполнение 2023 года просят 1 584 000 рублей. Под капотом стоит скромный атмосферный двигатель 1.6 литра мощностью 109 сил. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка. Машина выглядит как попытка маркетологов упаковать максимум опций, вроде климат-контроля и парктроников, в минимально возможный бюджет. Динамики тут ровно столько, чтобы не мешать потоку, но для города этого достаточно.

"Выбор механики сегодня — это не только попытка сэкономить при покупке, но и холодный расчет на долгосрочное использование. Ресурс ручных коробок на китайских агрегатах зачастую превышает срок службы сцепления у роботов в тех же ценовых категориях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Belgee S50: белорусский гость

На второй строчке закрепился седан Belgee S50, который является лицензионной копией Geely Emgrand. За 1 899 990 рублей покупатель получает классический трехобъемный кузов и пятиступенчатую коробку. Это типичный выбор для такси или прагматичного семьянина. Мотор 1.5 на 122 силы не бьет рекордов, но машина ощущается более цельной и понятной в управлении, чем многие конкуренты. Учитывая доступность автомобилей в россии, этот седан остается одним из последних способов получить новую иномарку дешевле 2 миллионов.

Линейка Haval и китайский гигант VGV

Haval Jolion удерживает планку в 1 999 000 рублей за дорестайлинговую версию 2024 года. Это турбированный мотор 1.5 и шестиступенчатая механика. Машина давно изучена сервисами и считается одним из лидеров по остаточной стоимости. Чуть дороже, в 2 049 000 рублей, обойдется Haval M6. Он крупнее, проще по отделке, но дает больше пространства внутри. Замыкает пятерку VGV U70 Pro за 2 399 900 рублей. Это огромный сарай, где механика спасает слабый мотор от перегрева в затяжных подъемах.

"При покупке бюджетных иномарок важно сразу закладывать дополнительные расходы на антикоррозийную обработку. Зачастую низкая цена обусловлена экономией на подготовке металла, что критично для климата средней полосы", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Цены на обслуживание этих моделей пока остаются гуманными. Даже при интенсивной эксплуатации ремонт ручной коробки обходится в разы дешевле, чем замена блока управления вариатором или ремонт китайских машин с преселективными трансмиссиями. Однако стоит помнить, что потеря стоимости авто на механике при последующей продаже может быть выше из-за снижающегося спроса на три педали.

Модель Минимальная цена (руб)
JAC JS3 1 584 000
Belgee S50 1 899 990
Haval Jolion 1 999 000
Haval M6 2 049 000
VGV U70 Pro 2 399 900

"Многие заемщики недооценивают страховку. При оформлении кредита на бюджетное авто сумма КАСКО может составить до 10 процентов от стоимости машины, что нивелирует выгоду от приобретения базовой комплектации на механике", — объяснил эксперт Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о бюджетных авто

Почему иномарки на механике стоят дешевле?

Механическая коробка проще в производстве и дешевле в закупке для завода. Это позволяет снизить цену для конечного покупателя и уменьшить налоговую нагрузку при оформлении ввоза.

Какая модель из списка самая надежная?

Согласно статистике, надежные китайские авто 2026 года включают Haval Jolion благодаря проверенному турбомотору и развитой сети сервиса. Belgee также показывает неплохие результаты по качеству сборки.

Есть ли смысл переплачивать за механику?

Механика оправдана при покупке для регионов со сложным рельефом или плохими дорогами. В таких условиях ресурс двигателей китайских машин реализуется эффективнее без риска перегреть автоматическую трансмиссию.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по грузоперевозкам Егорова Наталья, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы автомобили
Новости Все >
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Инфодемия быстрее вируса: как Таиланд борется с фейками о новой смертельной болезни
Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Метаморфозы благосостояния: как дефицит рабочих рук изменил статистику Башкирии
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Популярное
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали

Главный производитель страны готовит кардинальный пересмотр стратегии, делая ставку на технологичный сегмент, способный изменить расклад в автосалонах.

АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Мелочи, которые дешевят: 10 деталей в одежде, из-за которых ваш образ выглядит устаревшим и неопрятным
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Последние материалы
Тайное оружие, сражающее мужчин наповал: как добиться идеальной гладкости и тонуса ваших ножек
Иномарка по цене Лады: 5 самых дешевых авто с МКПП — лидер стоит всего 1,5 млн рублей
Посадил и отдыхаешь: названы сорта томатов, не боящиеся жары, дождей и болезней
Фитнес в офисном кресле: как поддерживать отличную форму не вставая с рабочего места
Зеленая армия: почему облепиха и ирга стали проклятием дачников и за что их массово вырубают
Нежнее, чем котлеты: рыбная запеканка как из детства с секретным слоем из овощей и хлеба
Новый секрет стройности и долголетия: как короткие нагрузки запускают ремонт тела
Силикон не нужен: 6 упражнений, которые приподнимут грудь и уберут складки в зоне подмышек
Одна ошибка с дрожжами — и канелбуллар превратятся в жесткий пряник к утреннему кофе
Стальные зубы и интеллект приматов: эти звери идут по пятам человечества и уже колонизировали весь мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.