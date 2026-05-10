Александр Громов

Один день в неделю дороги будто пустеют: названы сутки с самым низким числом ДТП в стране

Авто

Дорожное движение напоминает пульсирующую кровь в венах мегаполиса. Как любой живой организм, транспортная сеть подвержена циклам. Статистика расходов на содержание - это лишь половина беды. Куда важнее биоритмы аварийности, которые буквально диктуют, в какой день ваша машина может превратиться в груду металла.

Пятничное безумие: почему в конце недели растут сводки ДТП

Четверг и пятница — настоящие хищники для автомобилистов. Данные ГАИ за начало 2026 года подтверждают: именно в эти дни асфальт требует жертв. Возможно, дело в расслабленности или накопившейся усталости, но цифры безжалостны. Люди спешат закончить дела перед уикендом, пренебрегая безопасностью своих систем и правилами маневрирования.

"Накопленная за неделю когнитивная нагрузка в сочетании с предвкушением отдыха резко снижает скорость реакции водителя. В четверг и пятницу плотность потока максимальна, а внимание критически рассеяно", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Час пик или час расплаты

Аналитика показывает странный сдвиг. Если раньше пик ударов приходился на вечерний час с 18:00 до 19:00, то в 2026 году эпицентр сместился на обеденное время — с 13:00 до 14:00. Возможно, это связано с курьерской доставкой или хаотичным бизнес-трафиком. Это время, когда штрафы за нарушение становятся меньшей из проблем.

"Статистика по времени суток — это зеркало рабочей продуктивности. Когда люди срываются с рабочих мест или спешат по делам сразу после обеда, риск попасть в ДТП возрастает в геометрической прогрессии", — констатировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Статистика аварийности за 2026 год

Общее количество аварий снизилось на 8,7% по сравнению с 2025 годом. Меньше машин — меньше столкновений? Не всегда. Иногда на надежность влияет выбор автомобиля, а иногда — дисциплина водителя.

Период Количество ДТП (2026)
Четверг 3 229
Пятница 3 405
Воскресенье 2 760
Среда 3 032

Воскресенье остается самым спокойным днем. Большинство предпочитает дальние поездки или отдых дома, что разгружает городские артерии. Однако это не повод расслабляться, ведь на пустой дороге водители склонны к превышению скорости.

"Основная масса повреждений кузова — это эффект переутомления. Если вы видите на дороге машину, которая ведет себя неадекватно, лучше пропустить и не пытаться выяснять отношения на трассе", — посоветовал в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на дорогах

Почему воскресенье — самый аварийно-безопасный день?

Минимальная плотность трафика и отсутствие деловой суеты позволяют водителям передвигаться предсказуемо и без лишнего стресса.

Влияет ли марка авто на вероятность попадания в ДТП?

Косвенно да. Владельцы полноприводных кроссоверов склонны чаще переоценивать сцепление шин с покрытием, что в зимний период приводит к фатальным ошибкам.

Как изменилось время самого опасного периода суток?

Пик опасности сместился с вечернего часа (18:00) на дневной (13:00), что указывает на изменение ритма поездок в текущем году.

Стоит ли бояться пятницы как самого опасного дня недели?

Бояться не стоит, но важно сохранять бдительность. Большинство аварий в пятницу — результат простой невнимательности, вызванной усталостью.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Александр Громов
Громов Александр Викторович — автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
