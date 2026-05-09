Японец по цене Нивы: в Россию привезли новый рамный внедорожник дешевле УАЗа

Японский компактный внедорожник Suzuki Jimny вернулся на российский рынок по цене от 1,25 млн рублей. Минимальная стоимость зафиксирована на праворульные версии в кузове кей-кар. Это предложение делает модель прямым конкурентом отечественных внедорожников в условиях текущего дефицита бюджетного сегмента.

Фото: wikipedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Suzuki Jimny

Особенности японского кей-кара

Минимальный ценник в 1,25 млн рублей относится к специфической модификации для японского рынка. Этот автомобиль лишен расширителей колесных арок и оснащен узкими бамперами. Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 0,66 литра мощностью 64 лошадиные силы. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механикой или классическим четырехступенчатым автоматом.

"Малокубатурный мотор 0.66 крайне чувствителен к качеству масла и интервалам обслуживания. В условиях российских морозов турбина требует повышенного внимания, хотя общая надежность агрегата остается высокой", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Несмотря на крошечный мотор, архитектура ходовой части осталась неизменной. В основе лежит лонжеронная рама и два неразрезных моста. Геометрическая проходимость за счет короткой базы превосходит показатели многих полноразмерных джипов. Это делает машину идеальным инструментом для труднопроходимых лесных троп, где важны малые габариты.

Сравнение цен на внедорожники

Ценовое позиционирование Jimny во Владивостоке создает интересную коллизию на рынке. За сопоставимые деньги покупателю предлагают выбрать между спартанским комфортом российских моделей и японской эргономикой. УАЗ Хантер и Lada Niva Travel стоят дороже, при этом Suzuki предлагает кондиционер и современные системы безопасности уже в базовом оснащении.

Модель автомобиля Цена от (рублей) Suzuki Jimny (Kei-car) 1 250 000 Lada Niva Legend Black 1 258 000 Lada Niva Travel 1 419 000 УАЗ Хантер 1 720 000

Рынок диктует свои правила, и разница в стоимости часто обусловлена логистикой. Поставки из Японии через Владивосток позволяют удерживать низкий порог входа. На территории Сибири и Урала цена возрастает из-за транспортных расходов и интересов перекупщиков.

"При покупке ввезенного по параллельному импорту авто нужно учитывать утилизационный сбор. Если машина оформлена на физическое лицо для перепродажи, итоговая сумма в договоре может неприятно измениться", — объяснила специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Стоимость мощных модификаций

Для тех, кому недостаточно мощности кей-кара, предлагается версия Sierra. Она комплектуется атмосферным двигателем 1.5 литра на 102 лошадиные силы. Цены на такие экземпляры начинаются от 1,8 млн рублей на Дальнем Востоке. В центральной части России стоимость пятидверных версий из ОАЭ достигает 3 млн рублей, что выводит их из категории бюджетных.

Покупатели часто сталкиваются с разбросом цен на одни и те же комплектации. Продавцы в Тюмени или Москве закладывают в стоимость риски и долгое хранение на складе. При этом лучшие внедорожники всегда находят своего клиента, готового платить за предсказуемый ресурс Suzuki Honda выше среднего по рынку.

Несмотря на техническое превосходство, выбор Jimny требует компромисса. Тесный салон и малый объем багажника ограничивают эксплуатацию в качестве семейного автомобиля. Однако как личный транспорт для эгоиста или второй автомобиль в семье для выездов на природу он остается вне конкуренции по соотношению цены и проходимости.

Ответы на популярные вопросы о Suzuki Jimny

Почему Suzuki Jimny стоит дешевле Lada Niva?

Низкая цена в 1,25 млн рублей обусловлена форматом кей-кара для внутреннего рынка Японии. Эти машины имеют меньшие габариты и объем двигателя, что снижает таможенные пошлины при ввозе.

Можно ли эксплуатировать мотор 0.66 на трассе?

Автомобиль предназначен для города и бездорожья. На скоростных магистралях малый объем двигателя и высокая парусность кузова делают затяжные обгоны сложными и небезопасными.

Какие шины лучше выбрать для этого внедорожника?

Для реализации потенциала полного привода рекомендуются летние шины класса All-Terrain, которые обеспечивают баланс между акустическим комфортом на асфальте и зацепом на грунте.

Читайте также