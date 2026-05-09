Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Воробьев

Японец по цене Нивы: в Россию привезли новый рамный внедорожник дешевле УАЗа

Авто

Японский компактный внедорожник Suzuki Jimny вернулся на российский рынок по цене от 1,25 млн рублей. Минимальная стоимость зафиксирована на праворульные версии в кузове кей-кар. Это предложение делает модель прямым конкурентом отечественных внедорожников в условиях текущего дефицита бюджетного сегмента.

Suzuki Jimny
Фото: wikipedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Suzuki Jimny

Особенности японского кей-кара

Минимальный ценник в 1,25 млн рублей относится к специфической модификации для японского рынка. Этот автомобиль лишен расширителей колесных арок и оснащен узкими бамперами. Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 0,66 литра мощностью 64 лошадиные силы. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механикой или классическим четырехступенчатым автоматом.

"Малокубатурный мотор 0.66 крайне чувствителен к качеству масла и интервалам обслуживания. В условиях российских морозов турбина требует повышенного внимания, хотя общая надежность агрегата остается высокой", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Несмотря на крошечный мотор, архитектура ходовой части осталась неизменной. В основе лежит лонжеронная рама и два неразрезных моста. Геометрическая проходимость за счет короткой базы превосходит показатели многих полноразмерных джипов. Это делает машину идеальным инструментом для труднопроходимых лесных троп, где важны малые габариты.

Сравнение цен на внедорожники

Ценовое позиционирование Jimny во Владивостоке создает интересную коллизию на рынке. За сопоставимые деньги покупателю предлагают выбрать между спартанским комфортом российских моделей и японской эргономикой. УАЗ Хантер и Lada Niva Travel стоят дороже, при этом Suzuki предлагает кондиционер и современные системы безопасности уже в базовом оснащении.

Модель автомобиля Цена от (рублей)
Suzuki Jimny (Kei-car) 1 250 000
Lada Niva Legend Black 1 258 000
Lada Niva Travel 1 419 000
УАЗ Хантер 1 720 000

Рынок диктует свои правила, и разница в стоимости часто обусловлена логистикой. Поставки из Японии через Владивосток позволяют удерживать низкий порог входа. На территории Сибири и Урала цена возрастает из-за транспортных расходов и интересов перекупщиков.

"При покупке ввезенного по параллельному импорту авто нужно учитывать утилизационный сбор. Если машина оформлена на физическое лицо для перепродажи, итоговая сумма в договоре может неприятно измениться", — объяснила специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Стоимость мощных модификаций

Для тех, кому недостаточно мощности кей-кара, предлагается версия Sierra. Она комплектуется атмосферным двигателем 1.5 литра на 102 лошадиные силы. Цены на такие экземпляры начинаются от 1,8 млн рублей на Дальнем Востоке. В центральной части России стоимость пятидверных версий из ОАЭ достигает 3 млн рублей, что выводит их из категории бюджетных.

Покупатели часто сталкиваются с разбросом цен на одни и те же комплектации. Продавцы в Тюмени или Москве закладывают в стоимость риски и долгое хранение на складе. При этом лучшие внедорожники всегда находят своего клиента, готового платить за предсказуемый ресурс Suzuki Honda выше среднего по рынку.

Несмотря на техническое превосходство, выбор Jimny требует компромисса. Тесный салон и малый объем багажника ограничивают эксплуатацию в качестве семейного автомобиля. Однако как личный транспорт для эгоиста или второй автомобиль в семье для выездов на природу он остается вне конкуренции по соотношению цены и проходимости.

Ответы на популярные вопросы о Suzuki Jimny

Почему Suzuki Jimny стоит дешевле Lada Niva?

Низкая цена в 1,25 млн рублей обусловлена форматом кей-кара для внутреннего рынка Японии. Эти машины имеют меньшие габариты и объем двигателя, что снижает таможенные пошлины при ввозе.

Можно ли эксплуатировать мотор 0.66 на трассе?

Автомобиль предназначен для города и бездорожья. На скоростных магистралях малый объем двигателя и высокая парусность кузова делают затяжные обгоны сложными и небезопасными.

Какие шины лучше выбрать для этого внедорожника?

Для реализации потенциала полного привода рекомендуются летние шины класса All-Terrain, которые обеспечивают баланс между акустическим комфортом на асфальте и зацепом на грунте.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы рынок россия дорога машины покупка водитель автомобили
Новости Все >
Цена за сохранность вкладов: 2,7 миллиона россиян узнают, сколько государство заберёт у них из кармана
Цифровая касса взаимопомощи вернулась из СССР: старый советский трюк за сутки погасил чужую ипотеку
Элитка с душком: казанский бизнес-класс за 20 миллионов превратился в бетонную ловушку
Нишевая реальность: что скрывается за статистикой туристических поездок в Белоруссию
Кричите на ребёнка? Сосед уже снимает: во сколько обойдётся родительский гнев
Прощай, Европа: как китайские кроссоверы перевернули сознание российских водителей
Заначка на чёрный день зарыта глубоко: на что россияне перестали тратить деньги
Приоритет жезла над знаком: юридические тонкости остановки в запретной зоне
Mercedes-Benz и Audi потеряли позиции в списке надежных авто по версии CR
Ловушка социального джетлага: как выходные в постели разрушают ваши сосуды
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Мир. Новости мира
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Популярное
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок

Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.

Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Последние материалы
Японец по цене Нивы: в Россию привезли новый рамный внедорожник дешевле УАЗа
За гранью материнского инстинкта: почему кукушка выбрала путь паразитизма вместо семьи
Море больше не роскошь для избранных: в 2026 году туристы нашли способ отдыхать дешевле
Забор как инвестиция: 5 трендов 2026 года, которые поднимут цену вашего участка
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Вернуть блеск старым розеткам: простые способы борьбы с въевшимся жиром и желтизной
Эффект серого люкса: главная мечта российских водителей вернулась в дилерские центры
Ловушка для накоплений: как небольшая прибыль по вкладу обнуляет ежемесячные соцвыплаты
Куда пустят без визы в мае 2026-го? 110 направлений и 3 опасных нюанса на границе
Не полетим, так поедем: РЖД запустили 17 дополнительных поездов для перевозок пассажиров на юг России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.