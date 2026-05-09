Артем Николаев

Китайцы больше не пугают поломками: эти кроссоверы с пробегом россияне разбирают первыми

Авто

Рынок подержанных машин в России переживает тектонический сдвиг. Место привычных европейцев занимают модели из Поднебесной. Эксперты проанализировали статистику поломок и ликвидность, чтобы определить фаворитов вторичного сектора, способных проехать сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Geely Coolray
Фото: commons.wikimedia.org by Итан Ламас, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Geely Coolray

Лидер рыночного спроса

Haval Jolion превратился в автомат Калашникова среди кроссоверов. Он прост, понятен и предсказуем. Турбомотор объемом 1,5 литра на 143 лошадиные силы не пытается ставить рекорды на коротких дистанциях. Его задача — стабильность. Наличие полного привода и высокая ремонтопригодность делают его фаворитом в регионах, где безопасность движения напрямую зависит от возможностей клиренса.

"Основное преимущество Jolion на вторичке — это его прозрачная история. Огромные тиражи продаж позволяют легко отследить судьбу конкретного экземпляра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Geely Coolray выбирают те, кому важна динамика. Этот городской хищник оснащен 1,5-литровым агрегатом на 147 сил. Он экономичен и азартен в управлении. Однако будущему владельцу стоит помнить, что активная езда требует тщательной диагностики тормозов перед сделкой.

Технологии с северным акцентом

Geely Monjaro стоит особняком. Его техническая база имеет много общего с европейскими инженерными решениями прошлых лет. Двулитровый двигатель мощностью 238 сил — это плотный комок энергии, упакованный в прочный кузов с качественной гальванической защитой. Машина ощущается монолитной, лишенной типичной для старых "китайцев" дряблости подвески.

"Monjaro сейчас — это входной билет в премиальный сегмент за вменяемые деньги. Но помните, что сложная электроника требует наличия актуального полиса ОСАГО и КАСКО, так как оптика и кузовные детали стоят дорого", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Олег Зорин.

При покупке такого сложного аппарата важно обращать внимание на работу климатической установки. Неправильное обслуживание автокондиционера может стать поводом для серьезного торга, так как ремонт компрессора на свежих моделях обходится недешево.

Универсальность и оснащение

Chery Tiggo 7 выступает в роли швейцарского ножа. Огромное количество модификаций позволяет подобрать машину под любой кошелек. На рынке представлены как простые переднеприводные версии, так и варианты с полным набором интеллектуальных помощников. Если видеофиксация нарушений для вас — постоянная головная боль, штатные системы Tiggo 7 часто помогают контролировать скоростной режим.

Модель Ключевое преимущество
Haval Jolion Высокая ликвидность на рынке
Geely Coolray Баланс мощности и расхода топлива
Geely Monjaro Надежность узлов и безопасность
Chery Tiggo 7 Богатое опциональное оснащение

Поиск идеального экземпляра лучше планировать заранее. Аналитики утверждают, что существуют периоды, когда дилерские центры охотнее идут на уступки по программе трейд-ин. Это позволяет забрать проверенный автомобиль с прозрачной диагностикой.

"Наличие в салоне регистратора — хороший тон. Современный видеорегистратор для машины часто помогает доказать непричастность к инциденту, что крайне важно при покупке авто с рук", — подчеркнул специально для Pravda.Ru автоэксперт Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто

На что смотреть в первую очередь при осмотре кузова?

Проверяйте стыки панелей и наличие антикоррозийной обработки на днище. Китайские металлы прошлых лет были капризны, но современные модели 2021-2023 годов выпуска защищены значительно лучше.

Стоит ли бояться роботизированных коробок передач?

Современные преселективные трансмиссии Geely и Haval имеют "мокрое" сцепление. Это значительно продлевает их ресурс по сравнению с сухими аналогами. Регулярная замена масла каждые 50 тысяч километров решает большинство проблем.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Олег Зорин, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы haval chery geely автомобили
