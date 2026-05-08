Артем Николаев

130 тысяч разницы: стоит ли переплачивать за Geely EX5 или бензиновый Cityray всё еще выгоднее

Выбор между Geely Cityray и электрическим EX5 перестал быть спором о технологиях будущего. В условиях минимальной разницы в цене на рынке Беларуси покупатель выбирает между привычным ритмом заправок и дисциплиной зарядных станций. В России же этот вопрос упирается в разницу почти в полтора миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Agratsa, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Энергетический тупик и топливная свобода

Geely Cityray — это классический атлет с турбированным сердцем. Он не требует смены образа жизни. Вы просто едете, когда нужно, и заправляетесь за пять минут на любой АЗС. Его бензиновый двигатель предсказуем, как старый добрый рок-н-ролл. В то время как Geely EX5 напоминает бесшумный гаджет. Он быстрее на старте, но привязан к розетке невидимым поводком. Это машина для тех, у кого дома или в офисе есть стабильный доступ к терминалу.

"Переход на электричество требует от водителя смены менталитета. Если Cityray прощает спонтанные поездки через всю страну, то EX5 заставляет планировать маршруты по точкам зарядки", — объяснил специально для Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Многие надежные китайские кроссоверы сегодня предлагают сопоставимый уровень комфорта, но EX5 выигрывает в тишине. Отсутствие вибраций двигателя внутреннего сгорания создает в салоне атмосферу, которую раньше можно было найти только в премиум-сегменте. Cityray же отвечает честным звуком выхлопа и понятной связью педали газа с ускорением без лишних цифровых фильтров.

Эргономика против футуризма

Внутри Cityray вы найдете привычные кнопки и понятную архитектуру. Это машина для тех, кто не хочет переучиваться. У Geely EX5 интерьер мимикрирует под салон космического корабля. Огромные экраны заменяют большинство физических элементов управления. Это выглядит эффектно, но требует привыкания. В морозные дни Cityray радует полным обогревом лобового стекла, что для северных широт остается критическим преимуществом перед многими "электричками".

Параметр Geely Cityray Geely EX5
Тип двигателя Бензин, турбо Электрический
Цена в РФ (мин.) 2 579 990 руб. 3 769 990 руб.
Зимний пакет Полный подогрев стекла Массаж сидений

Российские реалии диктуют свои правила. Если в Беларуси разница в цене составляет всего 5000 местных рублей, то в России EX5 — это осознанная покупка энтузиаста. Разрыв в цене эквивалентен запасу топлива на несколько лет активной езды. Пока АвтоВАЗ патентует кроссоверы вроде Lada T-134, Geely предлагает выбор между настоящим и будущим уже здесь и сейчас.

Инфраструктурный барьер

Безопасность автомобиля зависит не только от подушек, но и от его надежности в экстремальных условиях. Электрический кроссовер в условиях суровой зимы теряет до 40 процентов запаса хода на обогрев салона. Cityray использует побочное тепло двигателя для той же цели совершенно бесплатно. Это делает бензиновую модель более предсказуемой в длительных поездках между городами, где сеть быстрых зарядок еще не сформирована.

"Технические дефекты у современных платформ Geely встречаются редко, но обслуживание электрической силовой установки требует узких специалистов, которых в регионах пока не хватает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Выбор EX5 подразумевает наличие гаража со своей розеткой. Без этого владение электрическим кроссовером превращается в квест по поиску свободного терминала. Cityray в этом плане — инструмент, который всегда готов к работе. Даже если вы решите доехать на нем туда, где еще не слышали о "зеленой энергии". Такие машины, как бензиновый Cityray или Lada Azimut, остаются основой мобильности в России.

Экономика владения в цифрах

Затраты на километр пути у EX5 значительно ниже, если заряжаться по ночному тарифу. Однако высокая стоимость страховки и начальная цена автомобиля в России нивелируют эту экономию. Cityray дешевле при покупке, проще в кузовном ремонте и понятнее для вторичного рынка. Сегодня автозвук в машинах и качество отделки выходят на новый уровень, и оба кроссовера в этом аспекте не уступают конкурентам.

"При оценке ущерба после аварий запчасти на бензиновые версии найти проще, а восстановление электрических батарей практически невозможно и экономически нецелесообразно", — отметил эксперт-оценщик Pravda.Ru Александр Громов.

В конечном счете, Cityray — это рациональный выбор "здесь и сейчас". EX5 — это инвестиция в комфорт будущего и желание выделиться в потоке ярким беззвучным ускорением. Для городского жителя с небольшими пробегами электрика становится благом, для путешественника — бензин остается безальтернативным спутником.

Ответы на популярные вопросы о Geely Cityray и EX5

Что выгоднее покупать в 2026 году?

В России бензиновый Cityray выгоднее из-за меньшей начальной цены. В Беларуси, где разница цен минимальна, EX5 предлагает больше комфорта за те же деньги.

Какой запас хода у Geely EX5 зимой?

Реальный зимний запас хода в городском цикле составляет около 280-320 километров против 450-500 километров в идеальных условиях.

Тяжело ли обслуживать EX5 в России?

Регламентное обслуживание проще (нет замены масла в ДВС), но при поломке электроники или АКБ может потребоваться специализированный сервисный центр в крупном городе.

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
