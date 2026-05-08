Звук как в Bentley, а цена втрое ниже: какой китайский кроссовер получил акустику Naim и обошел конкурентов

Китайские автопроизводители сменили вектор экспансии. Вместо бесконечной гонки за количеством экранов инженеры сосредоточились на акустическом комфорте. Исследование лаборатории AutoLab показало, что современные трехрядные кроссоверы из КНР начали конкурировать с европейским премиум-сегментом не только по материалам отделки, но и по качеству звуковых сцен.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lynk & Co 900

Рынок наводняют системы с 20 и более динамиками, поддержкой Dolby Atmos и алгоритмами Huawei, что превращает салон автомобиля в передвижной концертный зал.

Лидер рейтинга: акустическая доминанта Huawei

Верхнюю строчку списка занял Seres Aito M9, набравший 85 баллов из 100 возможных. Автомобиль использует экосистему Huawei, которая управляет комплексом из 25 динамиков в топовой версии. Инженеры добились исключительной глубины низких частот, что редко встречается в заводских решениях без дополнительной подготовки кузова. При этом эксперты зафиксировали микроскопическую асимметрию звукового поля, которая становится заметной лишь профессиональному уху при прослушивании сложной симфонической музыки.

"Качество звука напрямую зависит от жесткости кузова и отсутствия паразитных вибраций. Даже самая дорогая система в плохом конструктиве будет звучать как дешевая колонка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технологическая начинка Aito M9 позволяет настраивать индивидуальные звуковые зоны для каждого пассажира. Это минимизирует конфликты интересов, когда водителю нужна навигация, а пассажирам — развлекательный контент. Однако высокая сложность системы требует безупречной работы бортовой сети, так как любые просадки напряжения моментально сказываются на четкости воспроизведения.

Европейский след: Harman/Kardon и Naim в китайском исполнении

Второе место у Lynk & Co 900, который вооружили классикой индустрии — Harman/Kardon. В максимальном оснащении здесь установлено 31 устройство воспроизведения. Система настроена с упором на объем и эффект присутствия, что достигается за счет алгоритмов Dolby Atmos. Несмотря на впечатляющий масштаб, аналитики отметили умеренную детализацию на высоких частотах, что помешало модели занять первое место.

Третью строчку удерживает Zeekr 9X с акустикой от британского бренда Naim. Этот производитель традиционно ассоциируется с эксклюзивными интерьерами Bentley. В китайском кроссовере Naim демонстрирует хирургическую точность разделения средних и низких частот. Это создает многослойную звуковую картину, где каждый инструмент занимает свое место в пространстве салона. Тем не менее, общая оценка составила 80 баллов из-за специфических настроек эквалайзера в базовых режимах.

"Сложная электроника требует квалифицированного обслуживания. Любое вмешательство в проводку при установке охраны может нарушить работу цифровых шин аудиосистемы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Российские перспективы и бюджетный премиум

Особого внимания заслуживает Chery Fulwin T11. Занимая седьмое место в общем зачете, этот кроссовер стал самым доступным участником теста с качественной аудиосистемой. Модель оснащена 23 колонками собственной разработки. Важно, что именно этот автомобиль ожидается на российском рынке под брендом Exeed Exlantix ET8. Появление такой модели может изменить расстановку сил, так как потребитель получит звук уровня люкс в массовом сегменте.

Модель автомобиля Количество динамиков (макс) Seres Aito M9 25 Lynk & Co 900 31 Chery Fulwin T11 23

Однако потенциальным покупателям стоит учитывать риски. Активное насыщение рынка высокотехнологичными новинками часто сопровождается дефицитом технической поддержки. Если бренд покинет рынок, китайские запчасти для специфических узлов, включая компоненты премиальной акустики, будет крайне сложно найти. Это превращает современный автомобиль в сложный гаджет, работоспособность которого зависит от наличия официального сервиса.

"При ввозе таких сложных систем крайне важна правильная растаможка и сертификация, чтобы в будущем не возникло проблем с обновлением программного обеспечения", — отметила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о звуке в авто

Почему количество динамиков не всегда гарантирует качество?

Качество звучания определяется не числом излучателей, а их расположением, материалом диффузоров и мощностью процессора обработки звука. Избыток динамиков при слабом софте может создать кашу из звуковых волн.

Влияет ли шум в салоне на работу премиальной акустики?

Напрямую. Даже лучшая система Naim или Harman пасует перед шумом покрышек или встречного ветра. Поэтому лидеры рейтинга всегда имеют улучшенную заводскую шумоизоляцию.

Стоит ли ждать появления этих моделей в России?

Многие участники рейтинга, включая бренды Chery и Zeekr, уже активно представлены в РФ официально или через параллельный импорт. Модель Fulwin T11 ожидается в 2026 году.

Читайте также