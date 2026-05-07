Машина ест деньги всё быстрее: бензин подорожал уже в 44 регионах страны

Российский топливный рынок демонстрирует симптомы хронической нестабильности. По данным Росстата, за первую неделю мая средняя стоимость литра бензина на АЗС увеличилась на 8 копеек, достигнув отметки 67,18 рубля. Динамика ускорилась почти вдвое по сравнению с концом апреля.

Автозаправка

Пока кошельки водителей теряют вес, аналитики пытаются понять, имеем ли мы дело с сезонным обострением или капитальным пересмотром ценовой политики нефтеперерабатывающих заводов. Ситуация осложняется тем, что подорожание затронуло 44 региона страны, причем в отдельных субъектах рост цен больше напоминает спринтерский забег, чем плавную коррекцию.

География роста: от Москвы до окраин

Статистический срез показывает неоднородную картину. Абсолютным лидером по темпам роста стала Чеченская Республика, где ценники на АЗС подскочили сразу на 1,6%. На этом фоне мегаполисы выглядят сдержанно: в Москве топливо прибавило 0,2%, а в Санкт-Петербурге — 0,1%. Такая разница часто обусловлена логистическими цепочками и конкуренцией между крупными сетями и независимыми заправщиками. Впрочем, даже минимальные колебания в столице провоцируют рынок автомобилей с пробегом реагировать на изменение стоимости владения транспортом.

"Резкие скачки в отдельных регионах часто связаны с локальным дефицитом или профилактическими работами на ближайших НПЗ. Продавцы закладывают риски в текущую стоимость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Ингушетия стала единственным регионом, где зафиксировано символическое снижение цены на 0,1%. Однако этот случай остается исключением из общего тренда. Для большинства водителей покупка автомобиля теперь неразрывно связана с анализом долгосрочных затрат на горючее. Рост цен на бензин вынуждает многих искать способы экономии, прибегая к советам автомеханика по оптимизации расхода топлива через обслуживание технических узлов.

Анатомия чека: какой бензин дорожает быстрее

Наибольшее давление ощущают владельцы современных и мощных машин. Высокооктановое топливо АИ-98 подорожало сразу на 16 копеек, перешагнув порог в 93,53 рубля за литр. Массовые сорта АИ-92 и АИ-95 демонстрируют более скромный, но стабильный плюс — 6 и 8 копеек соответственно. Дизельное топливо, от которого напрямую зависят цены на продукты в магазинах, прибавило 6 копеек. Это создает инфляционную петлю, которая в конечном итоге затягивается на шее потребителя.

Марка топлива Средняя цена (руб/литр) АИ-92 63,59 АИ-95 69,07 АИ-98+ 93,53 Дизель 78,15

"Техническое состояние двигателя напрямую влияет на потребление топлива. Изношенная трансмиссия или несвоевременная замена масла могут увеличить расход на 10–15%", — отметил эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Критическим фактором остается прозрачность ценообразования. Пока одни эксперты винят сезонность и посевную кампанию, другие указывают на экспортную политику нефтяных гигантов. Баланс между поставками на внутренний рынок и желанием заработать на валютных операциях часто решается не в пользу рядового водителя. В результате даже при стабильных мировых ценах на нефть литр бензина внутри страны продолжает дорожать.

Факторы влияния и прогнозы

С начала года ценники на АЗС ни разу не уходили в длительное пике. Если в январе средняя цена замерла на уровне 65,39 рубля, то к маю она прибавила почти два рубля. Учитывая приближающийся период отпусков, спрос на топливо будет только расти. Дополнительную нагрузку на бюджет создают и косвенные факторы: штрафы за поворотник на кольце или ошибки в определении зоны действия знаков ПДД тоже бьют по карману.

"Контроль за соблюдением скоростного режима и корректным использованием световых сигналов усиливается. Водителям стоит быть внимательнее, чтобы не суммировать затраты на бензин со штрафами", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

В текущих реалиях автомобиль уже не воспринимается как простая покупка. Это сложный актив, требующий постоянного мониторинга — от исправности автосигнализации до проверки легальности аксессуаров в салоне. На фоне испытаний новых моделей, таких как Deepal S07, очевидно, что индустрия стремится к эффективности, но экономическая реальность диктует свои правила игры.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему цены на бензин растут, даже если нефть дешевеет?

В российской структуре цены на литр бензина около 70% составляют налоги и акцизы. Изменение рыночной стоимости сырья влияет лишь на небольшую долю итогового ценника, в то время как инфляция и налоговые маневры толкают стоимость вверх.

Будет ли дефицит топлива в летний период?

Министерство энергетики обычно регулирует экспортные потоки в периоды высокого спроса. Ожидается, что запасов на нефтебазах хватит для покрытия нужд внутреннего рынка, однако локальные перебои из-за логистики возможны.

Правда ли, что на независимых АЗС бензин дешевле?

Такая ситуация случается, но она несет риски. Крупные сетевые компании жестче контролируют качество продукции. Экономия в 50 копеек может обернуться дорогостоящим ремонтом топливной системы или двигателя.

