Машина ест деньги всё быстрее: бензин подорожал уже в 44 регионах страны

Российский топливный рынок демонстрирует симптомы хронической нестабильности. По данным Росстата, за первую неделю мая средняя стоимость литра бензина на АЗС увеличилась на 8 копеек, достигнув отметки 67,18 рубля. Динамика ускорилась почти вдвое по сравнению с концом апреля.
Пока кошельки водителей теряют вес, аналитики пытаются понять, имеем ли мы дело с сезонным обострением или капитальным пересмотром ценовой политики нефтеперерабатывающих заводов. Ситуация осложняется тем, что подорожание затронуло 44 региона страны, причем в отдельных субъектах рост цен больше напоминает спринтерский забег, чем плавную коррекцию.
Статистический срез показывает неоднородную картину. Абсолютным лидером по темпам роста стала Чеченская Республика, где ценники на АЗС подскочили сразу на 1,6%. На этом фоне мегаполисы выглядят сдержанно: в Москве топливо прибавило 0,2%, а в Санкт-Петербурге — 0,1%. Такая разница часто обусловлена логистическими цепочками и конкуренцией между крупными сетями и независимыми заправщиками. Впрочем, даже минимальные колебания в столице провоцируют рынок автомобилей с пробегом реагировать на изменение стоимости владения транспортом.
"Резкие скачки в отдельных регионах часто связаны с локальным дефицитом или профилактическими работами на ближайших НПЗ. Продавцы закладывают риски в текущую стоимость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Ингушетия стала единственным регионом, где зафиксировано символическое снижение цены на 0,1%. Однако этот случай остается исключением из общего тренда. Для большинства водителей покупка автомобиля теперь неразрывно связана с анализом долгосрочных затрат на горючее. Рост цен на бензин вынуждает многих искать способы экономии, прибегая к советам автомеханика по оптимизации расхода топлива через обслуживание технических узлов.
Наибольшее давление ощущают владельцы современных и мощных машин. Высокооктановое топливо АИ-98 подорожало сразу на 16 копеек, перешагнув порог в 93,53 рубля за литр. Массовые сорта АИ-92 и АИ-95 демонстрируют более скромный, но стабильный плюс — 6 и 8 копеек соответственно. Дизельное топливо, от которого напрямую зависят цены на продукты в магазинах, прибавило 6 копеек. Это создает инфляционную петлю, которая в конечном итоге затягивается на шее потребителя.
|Марка топлива
|Средняя цена (руб/литр)
|АИ-92
|63,59
|АИ-95
|69,07
|АИ-98+
|93,53
|Дизель
|78,15
"Техническое состояние двигателя напрямую влияет на потребление топлива. Изношенная трансмиссия или несвоевременная замена масла могут увеличить расход на 10–15%", — отметил эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Критическим фактором остается прозрачность ценообразования. Пока одни эксперты винят сезонность и посевную кампанию, другие указывают на экспортную политику нефтяных гигантов. Баланс между поставками на внутренний рынок и желанием заработать на валютных операциях часто решается не в пользу рядового водителя. В результате даже при стабильных мировых ценах на нефть литр бензина внутри страны продолжает дорожать.
С начала года ценники на АЗС ни разу не уходили в длительное пике. Если в январе средняя цена замерла на уровне 65,39 рубля, то к маю она прибавила почти два рубля. Учитывая приближающийся период отпусков, спрос на топливо будет только расти. Дополнительную нагрузку на бюджет создают и косвенные факторы: штрафы за поворотник на кольце или ошибки в определении зоны действия знаков ПДД тоже бьют по карману.
"Контроль за соблюдением скоростного режима и корректным использованием световых сигналов усиливается. Водителям стоит быть внимательнее, чтобы не суммировать затраты на бензин со штрафами", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.
В текущих реалиях автомобиль уже не воспринимается как простая покупка. Это сложный актив, требующий постоянного мониторинга — от исправности автосигнализации до проверки легальности аксессуаров в салоне. На фоне испытаний новых моделей, таких как Deepal S07, очевидно, что индустрия стремится к эффективности, но экономическая реальность диктует свои правила игры.
В российской структуре цены на литр бензина около 70% составляют налоги и акцизы. Изменение рыночной стоимости сырья влияет лишь на небольшую долю итогового ценника, в то время как инфляция и налоговые маневры толкают стоимость вверх.
Министерство энергетики обычно регулирует экспортные потоки в периоды высокого спроса. Ожидается, что запасов на нефтебазах хватит для покрытия нужд внутреннего рынка, однако локальные перебои из-за логистики возможны.
Такая ситуация случается, но она несет риски. Крупные сетевые компании жестче контролируют качество продукции. Экономия в 50 копеек может обернуться дорогостоящим ремонтом топливной системы или двигателя.
