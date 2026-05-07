Kaiyi уходит с рынка РФ: почему дешевые седаны теперь невозможно выгодно продать

Марка Kaiyi захлопнула дверь, оставив российских владельцев в состоянии легкой дезориентации. Сказка о доступном "народном" седане, сошедшем с конвейера "Автотора", закончилась холодным расчетом и передачей полномочий дистрибьюторам Jetour и Soueast. Это не просто уход — это эвакуация бренда, который не выдержал темпа жесткой рыночной гонки.
В марте 2023 года Kaiyi заходила в Россию с пафосом покорителя целины. Седан E5 позиционировали как убийцу лидеров продаж, обещая 30 тысяч реализованных машин в год.
Реальность оказалась жестче: за три года бренд вымучил лишь 22 тысячи продаж. Локализация в Калининграде не спасла от репутационных дыр. Владельцы жаловались на "ватную" педаль газа — при обгоне на трассе торможение двигателем или адекватный разгон превращались в лотерею.
"Это системный сбой. Когда машина игнорирует акселератор в критический момент, никакая скидка не вернет доверие", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Затем последовали кроссоверы X3 и X3 Pro, которые были лишь тенью Chery Tiggo 4. А флагманский X7 Kunlun и вовсе стал лебединой песней. Пока в Казахстане запускали полный привод, российский проект X7 в Калининграде свернули, так и не подарив модели обещанную трансмиссию. Агрессивная экспансия захлебнулась в дефиците спроса и технических огрехах.
Сегодня дилеры сбрасывают балласт. Цены на остатки Kaiyi рухнули до неприличия. Если раньше за седан просили почти 2 миллиона, то теперь "скинуть" его пытаются за 1,2 млн рублей.
Такая девальвация бьет по вторичному рынку — владельцам будет крайне сложно продать машину без гигантских потерь. Это напоминает схемы перекупщиков, где ликвидность автомобиля стремится к нулю.
|Модель
|Финальная цена (распродажа)
|Kaiyi E5 (седан)
|от 1 225 000 руб.
|Kaiyi X3 Pro (кроссовер)
|от 1 675 000 руб.
|Kaiyi X7 Kunlun (флагман)
|от 2 250 000 руб.
Попытки выйти на маркетплейсы не помогли. Интеллектуальный потребитель быстро понял: Kaiyi — это временный гость. Теперь, когда "Автотор" разорвал отношения с брендом, марка официально превратилась в "призрак". Тем, кто рассматривает покупку в кредит, стоит помнить про баланс оснащения и стоимости других китайцев, которые хотя бы не объявляют о банкротстве.
"Для банка такие активы — головная боль. Ликвидность ушедшего бренда падает мгновенно, что может осложнить пересмотр условий или рефинансирование автокредита", — отметил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Все права на сервис переданы компании "Вотур Мотор Рус". Теперь обслуживать "Каи" будут в тех же центрах, где стоят Jetour и Soueast. Обещают сохранить гарантию и запчасти. Однако владельцы уже напряжены: электроника китайских авто часто капризничает, а разрядка аккумулятора в мороз — лишь верхушка айсберга проблем с проводкой. Как быстро дилеры других марок научатся лечить болезни Kaiyi — вопрос открытый.
"Важно понимать: смена вывески на сервисе не означает появление запчастей на складах. Переподписание соглашений может занять месяцы, в течение которых владельцы будут ждать банальный блок ABS", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.
Для тех, чей пробег перевалил за отметку в сто тысяч, ситуация осложняется. После гарантии обслуживание старого двигателя потребует специфических расходников, которые дистрибьютор "второстепенного" бренда может везти неоправданно долго.
Кроме того, окончание периода владения часто совпадает с необходимостью замены водительских прав и пересмотра страховых полисов, что накладывает дополнительные расходы на владение неликвидным авто.
Да, дистрибьютор подтвердил, что все обязательства переходят к "Вотур Мотор Рус". Ремонт будет производиться в авторизованных центрах-партнерах.
Поставки должны осуществляться через логистические цепочки Jetour. Также многие детали унифицированы с моделями Chery.
Это риск. Низкая цена покупки обернется проблемами при продаже и возможными простоями в ремонте из-за логистики.
