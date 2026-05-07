Kaiyi уходит с рынка РФ: почему дешевые седаны теперь невозможно выгодно продать

Марка Kaiyi захлопнула дверь, оставив российских владельцев в состоянии легкой дезориентации. Сказка о доступном "народном" седане, сошедшем с конвейера "Автотора", закончилась холодным расчетом и передачей полномочий дистрибьюторам Jetour и Soueast. Это не просто уход — это эвакуация бренда, который не выдержал темпа жесткой рыночной гонки.

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kaiyi Kunlun IMG001

Хроники пикирующего седана

В марте 2023 года Kaiyi заходила в Россию с пафосом покорителя целины. Седан E5 позиционировали как убийцу лидеров продаж, обещая 30 тысяч реализованных машин в год.

Реальность оказалась жестче: за три года бренд вымучил лишь 22 тысячи продаж. Локализация в Калининграде не спасла от репутационных дыр. Владельцы жаловались на "ватную" педаль газа — при обгоне на трассе торможение двигателем или адекватный разгон превращались в лотерею.

"Это системный сбой. Когда машина игнорирует акселератор в критический момент, никакая скидка не вернет доверие", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Затем последовали кроссоверы X3 и X3 Pro, которые были лишь тенью Chery Tiggo 4. А флагманский X7 Kunlun и вовсе стал лебединой песней. Пока в Казахстане запускали полный привод, российский проект X7 в Калининграде свернули, так и не подарив модели обещанную трансмиссию. Агрессивная экспансия захлебнулась в дефиците спроса и технических огрехах.

Провал планов и распродажа остатков

Сегодня дилеры сбрасывают балласт. Цены на остатки Kaiyi рухнули до неприличия. Если раньше за седан просили почти 2 миллиона, то теперь "скинуть" его пытаются за 1,2 млн рублей.

Такая девальвация бьет по вторичному рынку — владельцам будет крайне сложно продать машину без гигантских потерь. Это напоминает схемы перекупщиков, где ликвидность автомобиля стремится к нулю.

Модель Финальная цена (распродажа) Kaiyi E5 (седан) от 1 225 000 руб. Kaiyi X3 Pro (кроссовер) от 1 675 000 руб. Kaiyi X7 Kunlun (флагман) от 2 250 000 руб.

Попытки выйти на маркетплейсы не помогли. Интеллектуальный потребитель быстро понял: Kaiyi — это временный гость. Теперь, когда "Автотор" разорвал отношения с брендом, марка официально превратилась в "призрак". Тем, кто рассматривает покупку в кредит, стоит помнить про баланс оснащения и стоимости других китайцев, которые хотя бы не объявляют о банкротстве.

"Для банка такие активы — головная боль. Ликвидность ушедшего бренда падает мгновенно, что может осложнить пересмотр условий или рефинансирование автокредита", — отметил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Что делать владельцам: ремонт у соседей

Все права на сервис переданы компании "Вотур Мотор Рус". Теперь обслуживать "Каи" будут в тех же центрах, где стоят Jetour и Soueast. Обещают сохранить гарантию и запчасти. Однако владельцы уже напряжены: электроника китайских авто часто капризничает, а разрядка аккумулятора в мороз — лишь верхушка айсберга проблем с проводкой. Как быстро дилеры других марок научатся лечить болезни Kaiyi — вопрос открытый.

"Важно понимать: смена вывески на сервисе не означает появление запчастей на складах. Переподписание соглашений может занять месяцы, в течение которых владельцы будут ждать банальный блок ABS", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Для тех, чей пробег перевалил за отметку в сто тысяч, ситуация осложняется. После гарантии обслуживание старого двигателя потребует специфических расходников, которые дистрибьютор "второстепенного" бренда может везти неоправданно долго.

Кроме того, окончание периода владения часто совпадает с необходимостью замены водительских прав и пересмотра страховых полисов, что накладывает дополнительные расходы на владение неликвидным авто.

Ответы на популярные вопросы о Kaiyi

Сохранится ли заводская гарантия?

Да, дистрибьютор подтвердил, что все обязательства переходят к "Вотур Мотор Рус". Ремонт будет производиться в авторизованных центрах-партнерах.

Где искать запчасти после ухода бренда?

Поставки должны осуществляться через логистические цепочки Jetour. Также многие детали унифицированы с моделями Chery.

Стоит ли покупать Kaiyi сейчас по низким ценам?

Это риск. Низкая цена покупки обернется проблемами при продаже и возможными простоями в ремонте из-за логистики.

