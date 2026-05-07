Замена минивэнам найдена: 5 семиместных кроссоверов до 3,1 млн рублей, в которых не будет тесно всей семье

В 2024 году российские дилеры вскрыли секретные запасы семейного комфорта. Пять моделей кроссоверов с тремя рядами кресел пробили психологический барьер в 3,1 миллиона рублей, предложив альтернативу вымирающим минивэнам. Это не просто транспорт, а настоящие передвижные крепости для тех, кто привык возить с собой весь мир.
Первую строчку занял VGV U70 Pro — гигант белорусской сборки, который после январской встряски цен остановился на отметке 2 399 900 рублей. Под капотом здесь скрывается скромная внутренняя топка объемом 1,5 литра, выдающая 143 лошадиные силы. Это выбор прагматика: механическая коробка передач и передний привод превращают машину в надежный инструмент для перемещения большой семьи без лишнего пафоса.
"Такие машины часто берут в кредит, не осознавая, что обслуживание сложных узлов со временем съест всю экономию на старте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Следом идет SWM G05 Pro, рожденный в Калининграде. За 2 499 900 рублей вы получаете не просто кузов, а настоящий зал заседаний на колесах. Если доплатить 60 тысяч, над головой появится люк — приятный бонус для тех, кто любит смотреть на звезды в пробках. Модель заметно подешевела за прошлый год, что делает её опасным конкурентом для отечественных новинок из Тольятти, пытающихся играть на том же поле.
Третье место выгрыз XCite X-Cross 8 — флагман, который прописался в шоурумах LADA. Его цена в 2 759 000 рублей включает щедрую скидку в три сотни тысяч. Несмотря на то что продажи бренда буксуют, техническая начинка выглядит бодро: 150 сил и роботизированная трансмиссия. Короткие рубленые формы кузова скрывают двухзонный климат и подогрев двух рядов сидений — суровый зимний пакет для наших широт.
"Важно понимать, что при аварии на такой технике стоимость восстановления кузовных панелей может неприятно удивить даже при наличии полиса", — отметил автоэксперт-оценщик Александр Громов.
Новичок из апреля — Changan CS75 Pro. Его 1,5-литровый агрегат Blue Core якобы даже отметился в мировых рекордах. 181 лошадиная сила делают его самым резвым в пятерке. За 2 955 000 рублей покупатель получает 19-дюймовые диски и светодиодный взгляд хищника. Это машина для тех, кто не готов жертвовать динамикой ради лишних мест в багажнике. Нередко владельцы таких авто сталкиваются с тем, что автосигнализация срабатывает без видимых причин из-за сложной электроники.
Замыкает список VGV U75 Plus за 3 049 900 рублей. Здесь уже серьезный двухлитровый мотор на 199 сил и классический восьмиступенчатый автомат. Это тяжелая артиллерия в мире бюджетных SUV. Однако покупателям стоит помнить, что эксплуатация в городе требует особого внимания: избыток мощности в заторах часто ведет к тому, что мотор просит капремонта раньше срока из-за неправильного выбора смазки.
|Модель кроссовера
|Цена (мин.), руб.
|VGV U70 Pro
|2 399 900
|SWM G05 Pro
|2 499 900
|XCite X-Cross 8
|2 759 000
|Changan CS75 Pro
|2 955 000
|VGV U75 Plus
|3 049 900
Юридические тонкости владения такими авто также полны сюрпризов. При передаче руля родственникам или друзьям нужно быть крайне осторожным. Любая ошибка в оформлении документов может лишить вас выплат, хотя решение суда в последнее время все чаще встает на сторону автовладельцев.
"Если в ДТП участвует крупногабаритный кроссовер, виновник без действующего полиса рискует потерять всё имущество", — подчеркнул юрист по возмещению ущерба Олег Зорин.
Рост логистических издержек и утилизационного сбора поднял планку входа. Даже бюджетные решения теперь стоят как бизнес-класс пятилетней давности.
Галерка обычно рассчитана на детей. В случае удара сзади зоны деформации у дешевых кроссоверов находятся в опасной близости к спинкам сидений.
Лучше выбирать агрегаты с большим объемом без экстремального наддува. Они дольше сопротивляются ржавчине и износу при полной загрузке салона.
