Артем Николаев

Перестановки на рынке оказались громче скидок: покупатели массово сменили автомобильных фаворитов

Авто

Российский авторынок в апреле 2026 года окончательно превратился в полигон, где старые лидеры отбиваются от дерзких новичков. Пока одни бренды зализывают раны после падения спроса, другие штурмуют пьедесталы, заставляя дилеров переписывать ценники на ходу. Разбираемся, кто в этом месяце сорвал куш, а кто превратился в аутсайдера гонки.

Перестановки на железном Олимпе

Апрельская статистика выглядит как кардиограмма марафонца. Lada традиционно удерживает корону, реализовав 31,8 тысячи машин. Но настоящая сенсация зреет во втором эшелоне. Марка Tenet совершила рывок, вломившись в тройку лидеров с результатом 12 тысяч проданных авто. Это уже не просто успех, а полноценный передел сфер влияния, где китайские технологии встречаются с российским аппетитом.

"Рынок очищается от случайных игроков, выживают те, кто обеспечил запчасти и сервис. Tenet зашел агрессивно, предложив понятную технику за разумные деньги", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Пока Toyota показывает аномальный рост в 70%, демонстрируя тягу россиян к проверенным временем механизмам, Jetour и Changan ушли в минус. Их продажи просели почти на 10% и 2% соответственно. Покупатель стал капризным: просто красивого кузова уже недостаточно, когда на горизонте маячит реформа ОСАГО и рост стоимости содержания.

Битва кроссоверов и доминирование Lada

В модельном зачете Tenet T7 жестко подвинул Haval Jolion, вернув себе звание главного любимца среди SUV. Это похоже на поединок тяжеловесов, где один неверный шаг дилера лишает модель золотой медали. При этом Granta остается недосягаемой величиной. Несмотря на легкий спад интереса, она — как легендарный ПАЗ-3205: едет там, где другие застревают в прайсах.

"Многие выбирают бюджетные модели, не глядя на их аппетиты, а потом удивляются. Например, реальный расход топлива у современных авто часто выше паспортного", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Интересно, что Geely Monjaro начал терять темп. Видимо, эффект новизны прошел, а сложности с кузовным ремонтом, как у дорогого Rivian R1T, пугают прагматичных владельцев. Люди начали считать деньги, обращая внимание на Vesta и Niva Travel, которые показывают стабильный рост продаж.

Цифры апреля: рост вопреки всему

Всего в стране продали 117,5 тысячи новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Рынок дышит полной грудью, игнорируя санкции и логистические кошмары. Даже сегмент опасных грузов и спецтехники оживает, требуя новых мощностей для перевозки.

"Восстановление спроса неизбежно ведет к нагрузке на таможню. Мы видим, как меняются цепочки поставок через дружественные страны", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Автомобиль перестал быть объектом накопления и снова стал инструментом. Будь то фура с именной табличкой или городской хэтчбек — люди покупают то, что можно починить в соседнем гараже. Эпоха одноразовых гаджетов на колесах уступает место практичности.

Бренд / Модель Динамика апреля 2026
Lada Granta Лидер абсолютного зачета
Tenet T7 Самый популярный кроссовер (SUV)
Toyota Рост продаж на 70,1%
Jetour Снижение спроса на 9,4%

Пока электросамокаты получают статус источника опасности, классические ДВС-машины укрепляют оборону. Покупатель голосует рублем за понятный сервис и предсказуемость. Апрель показал: выигрывает тот, кто не боится играть в открытую, предлагая честный продукт без лишних маркетинговых украшений.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто

Почему китайские бренды Jetour и Changan теряют позиции?

Рынок перенасыщен однотипными предложениями. Покупатели выбирают марки с лучшей репутацией в плане сервиса и запчастей, предпочитая Tenet или Haval.

Стоит ли ожидать снижения цен на фоне роста продаж?

Маловероятно. Рост продаж стимулирует дилеров держать цены, а инфляция и логистические издержки закладываются в итоговую стоимость каждой машины.

Какая модель Lada сейчас самая востребованная?

Lada Granta остается бестселлером благодаря цене, однако Vesta и Niva Travel активно догоняют ее по темпам роста популярности.

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
