Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Киселёв

Транспортное будущее на улицах Загреба: роботакси уже меняют правила городского движения

Авто

Загреб превратился в полигон для цифрового разума. На его улицы вышли футуристичные капсулы Verne, готовые везти пассажиров без активного участия человека. Пока бетонные джунгли притираются к алгоритмам, мы наблюдаем, как вчерашняя научная фантастика пытается стать городской рутиной в Европе.

Шашечки такси ночью
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашечки такси ночью

Роботы захватывают перекрестки

Хорватская компания Verne запустила агрессивный IT-десант в Загребе. Десяток автономных машин теперь плавно скользят по городским артериям, подкрепленные технологической базой китайских профи из Pony.ai. Пока Европа буксовала в бюрократическом болоте, опасаясь дорожного хаоса, эти ребята просто нажали на газ. Сейчас роль "контролера" исполняет человек в салоне, но его присутствие — лишь формальный страховочный ремень.

"Машина, лишенная человеческого фактора, — это не роскошь, а суровая необходимость для оптимизации трафика. Главное здесь — отладка сенсоров в условиях непредсказуемого поведения других участников движения", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Железо против инстинктов

Журналисты, посидевшие в креслах роботакси, поражены: машина ведет себя спокойнее, чем опытный таксист в час пик. Лидары сканируют пространство на 360 градусов, предвидя рискованные маневры окружающих. Был лишь один эпизод с резким торможением, когда лихач на соседней полосе решил поиграть в каскадера. Это не памятник технологиям, а живой механизм, обучающийся на ходу.

Характеристика Параметр системы Verne
Флот на старте 10 единиц
Стоимость теста 1.99 евро

"Автоматика не подвержена стрессу или усталости. Однако внедрение таких систем в регионах с высокой плотностью машин требует идеальной синхронизации с дорожной инфраструктурой", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Эра беспилотных челноков

Операционный директор Филипп Циндрич рапортует: 90% пользователей в восторге. Робот-помощник извиняется за каждое экстренное торможение услужливым женским голосом, превращая поездку в сеанс у психотерапевта, а не в стрессовое путешествие. Пока компания окучивает центр и Юг, а в листе ожидания томятся 4000 фанатов прогресса, желающих сменить старую колымагу на автономный шаттл.

"Такие проекты неизбежно столкнутся с вопросами страхования. Определение виновника при столкновении автономной системы требует новых юридических прецедентов", — добавил в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о роботакси

Почему поездка стоит всего 1.99 евро?

Это маркетинговый ход для привлечения трафика и сбора данных, необходимых для обучения ИИ алгоритмов в реальной среде.

Когда уберут оператора из салона?

Компания планирует выйти на полную автономность до конца года, ожидая финальных разрешений от регуляторов.

Безопасен ли этот транспорт?

На десятках тысяч километров не зафиксировано ни одной аварии, что подтверждает высокую эффективность лидаров и бортовых систем.

Есть ли планы по масштабированию?

Да, Verne уже ведет переговоры о выходе на рынки 11 городов Европы, Великобритании и Ближнего Востока.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы загреб
Новости Все >
Война с призраками: Гуф резко высказался в адрес анонимных хейтеров в соцсетях
Весь мир рукоплещет, а внутри — пустота: почему успех внезапно начинает казаться фальшивкой
Сибирь захватывает ИИ-бум: кому в Новосибирске готовы платить по 500 тысяч рублей
Гормональное банкротство: неочевидные признаки падения мужского здоровья
Ядерный пазл почти собран: почему в Сеуле замерли в миллиметре от создания самой опасной "игрушки"
Тяжёлый путь к юриспруденции: почему Ким Кардашьян поставила карьеру адвоката на паузу
США потеряли важного союзника. Эр-Рияд закрыл проект Свобода в Ормузском проливе
Астронавт Бинни перед смертью раскрыл главное: шокирующая история про НЛО
Гурченко выбирала миллионы глаз вместо одних родных: почему успех часто оборачивается пустотой
Ядерный клуб расширяется без приглашений: страны, которые захотели обзавестись опасным гаджетом
Сейчас читают
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Последние материалы
Дно Эгейского моря хранило тайну две тысячи лет: вода отдала то, что считалось потерянным навсегда
Ядерный клуб расширяется без приглашений: страны, которые захотели обзавестись опасным гаджетом
Зеленский готов сожрать своих: Умерова бросают под нож ради спасения кресла
Рабочие дни стали золотыми: в какие месяцы отпуск приносит больше обычной зарплаты
Король эстрады в бизнесе: Николай Басков стал владельцем российских конкурсов красоты
Рубль готовится к сильному ходу: доллар может просесть ниже привычных уровней
Полковник Матвийчук оценил риски диверсий ВСУ в России на 8–9 мая
Между талантом и страстью: кого из коллег предпочла для откровенных сцен Екатерина Волкова
Страшный сон Запада: советская БТМ спасала без выстрелов, делая за час то, на что у врага уходили недели
Клеймо банкрота рубит карьеру на корню: один закон превращает босса в рядового рабочего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.