Транспортное будущее на улицах Загреба: роботакси уже меняют правила городского движения

Загреб превратился в полигон для цифрового разума. На его улицы вышли футуристичные капсулы Verne, готовые везти пассажиров без активного участия человека. Пока бетонные джунгли притираются к алгоритмам, мы наблюдаем, как вчерашняя научная фантастика пытается стать городской рутиной в Европе.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашечки такси ночью

Роботы захватывают перекрестки

Хорватская компания Verne запустила агрессивный IT-десант в Загребе. Десяток автономных машин теперь плавно скользят по городским артериям, подкрепленные технологической базой китайских профи из Pony.ai. Пока Европа буксовала в бюрократическом болоте, опасаясь дорожного хаоса, эти ребята просто нажали на газ. Сейчас роль "контролера" исполняет человек в салоне, но его присутствие — лишь формальный страховочный ремень.

"Машина, лишенная человеческого фактора, — это не роскошь, а суровая необходимость для оптимизации трафика. Главное здесь — отладка сенсоров в условиях непредсказуемого поведения других участников движения", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Железо против инстинктов

Журналисты, посидевшие в креслах роботакси, поражены: машина ведет себя спокойнее, чем опытный таксист в час пик. Лидары сканируют пространство на 360 градусов, предвидя рискованные маневры окружающих. Был лишь один эпизод с резким торможением, когда лихач на соседней полосе решил поиграть в каскадера. Это не памятник технологиям, а живой механизм, обучающийся на ходу.

Характеристика Параметр системы Verne Флот на старте 10 единиц Стоимость теста 1.99 евро

"Автоматика не подвержена стрессу или усталости. Однако внедрение таких систем в регионах с высокой плотностью машин требует идеальной синхронизации с дорожной инфраструктурой", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Эра беспилотных челноков

Операционный директор Филипп Циндрич рапортует: 90% пользователей в восторге. Робот-помощник извиняется за каждое экстренное торможение услужливым женским голосом, превращая поездку в сеанс у психотерапевта, а не в стрессовое путешествие. Пока компания окучивает центр и Юг, а в листе ожидания томятся 4000 фанатов прогресса, желающих сменить старую колымагу на автономный шаттл.

"Такие проекты неизбежно столкнутся с вопросами страхования. Определение виновника при столкновении автономной системы требует новых юридических прецедентов", — добавил в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о роботакси

Почему поездка стоит всего 1.99 евро?

Это маркетинговый ход для привлечения трафика и сбора данных, необходимых для обучения ИИ алгоритмов в реальной среде.

Когда уберут оператора из салона?

Компания планирует выйти на полную автономность до конца года, ожидая финальных разрешений от регуляторов.

Безопасен ли этот транспорт?

На десятках тысяч километров не зафиксировано ни одной аварии, что подтверждает высокую эффективность лидаров и бортовых систем.

Есть ли планы по масштабированию?

Да, Verne уже ведет переговоры о выходе на рынки 11 городов Европы, Великобритании и Ближнего Востока.

