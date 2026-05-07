Транспортное будущее на улицах Загреба: роботакси уже меняют правила городского движения

Загреб превратился в полигон для цифрового разума. На его улицы вышли футуристичные капсулы Verne, готовые везти пассажиров без активного участия человека. Пока бетонные джунгли притираются к алгоритмам, мы наблюдаем, как вчерашняя научная фантастика пытается стать городской рутиной в Европе.
Хорватская компания Verne запустила агрессивный IT-десант в Загребе. Десяток автономных машин теперь плавно скользят по городским артериям, подкрепленные технологической базой китайских профи из Pony.ai. Пока Европа буксовала в бюрократическом болоте, опасаясь дорожного хаоса, эти ребята просто нажали на газ. Сейчас роль "контролера" исполняет человек в салоне, но его присутствие — лишь формальный страховочный ремень.
"Машина, лишенная человеческого фактора, — это не роскошь, а суровая необходимость для оптимизации трафика. Главное здесь — отладка сенсоров в условиях непредсказуемого поведения других участников движения", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Журналисты, посидевшие в креслах роботакси, поражены: машина ведет себя спокойнее, чем опытный таксист в час пик. Лидары сканируют пространство на 360 градусов, предвидя рискованные маневры окружающих. Был лишь один эпизод с резким торможением, когда лихач на соседней полосе решил поиграть в каскадера. Это не памятник технологиям, а живой механизм, обучающийся на ходу.
|Характеристика
|Параметр системы Verne
|Флот на старте
|10 единиц
|Стоимость теста
|1.99 евро
"Автоматика не подвержена стрессу или усталости. Однако внедрение таких систем в регионах с высокой плотностью машин требует идеальной синхронизации с дорожной инфраструктурой", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Операционный директор Филипп Циндрич рапортует: 90% пользователей в восторге. Робот-помощник извиняется за каждое экстренное торможение услужливым женским голосом, превращая поездку в сеанс у психотерапевта, а не в стрессовое путешествие. Пока компания окучивает центр и Юг, а в листе ожидания томятся 4000 фанатов прогресса, желающих сменить старую колымагу на автономный шаттл.
"Такие проекты неизбежно столкнутся с вопросами страхования. Определение виновника при столкновении автономной системы требует новых юридических прецедентов", — добавил в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Это маркетинговый ход для привлечения трафика и сбора данных, необходимых для обучения ИИ алгоритмов в реальной среде.
Компания планирует выйти на полную автономность до конца года, ожидая финальных разрешений от регуляторов.
На десятках тысяч километров не зафиксировано ни одной аварии, что подтверждает высокую эффективность лидаров и бортовых систем.
Да, Verne уже ведет переговоры о выходе на рынки 11 городов Европы, Великобритании и Ближнего Востока.
