Олег Зорин

Электронный полис ОСАГО: его бумажная копия стала жизненной необходимостью

В свете возможных сбоев в работе глобальной сети, водителям не следует пренебрегать наличием бумажного носителя полиса ОСАГО, даже если он был оформлен онлайн. Это важно, так как инспекторы ГИБДД могут столкнуться с проблемами при проверке страховки через онлайн-ресурсы, если интернет окажется недоступен.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Распечатанный полис станет надежным подтверждением того, что автовладелец застраховал свою гражданскую ответственность. "Так что такую распечатку желательно иметь", — предупреждают в Российском союзе автостраховщиков.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв отметил, что "в современных условиях связь и доступ к информации могут резко исчезнуть, и это действительно может вызвать проблемы на дороге". Всегда полезно иметь под рукой подтверждение вашей страховки.

Кроме того, важно держать под рукой средства связи для вызова страховой компании. Это нужно, чтобы немедленно уведомить страховщика о дорожно-транспортном происшествии или получить консультацию по возникшим вопросам. "Современные автомобили оснащены различными системами связи, но не стоит забывать о простых мобильниках", — добавил Киселёв.

Факт Комментарий
Касатка полиса ОСАГО Опыт показывает, что бумажная копия не помешает.
Сбои в интернете Могут привести к забытым документам и штрафам.
Наличие телефона Полезно для оперативного вызова страховой компании.

Журналист в беседе с Pravda. Ru, специалист по правам водителей Олег Зорин, заявил: "Часто бывает, что полиция не может проверить актуальность страховки. Когда происходит авария, дело может затянуться, и заверенное копии ОСАГО спасет вас". Это подчеркивает важность наличия права на защиту ваших интересов на дороге.

Ответы на популярные вопросы о полисе ОСАГО

Какой документ требуется при остановке ГИБДД?

При остановке необходимо предъявить полис ОСАГО, как в бумажном, так и в электронном виде, но бумажный лучше иметь всегда.

Что делать, если интернет не работает?

Если интернет недоступен, инспектор не сможет проверить вашу страховку. В этом случае распечатка полиса будет единственным подтверждением.

Как связаться со своей страховой компанией?

Держите под рукой номер телефона своей страховой для быстрого обращения в случае ДТП или возникновения вопросов.

Можно ли использовать электронный полис?

Да, но лучше иметь под рукой распечатку на случай технических неполадок.

Экспертная проверка: специалист по страховым спорам Анастасия Гущина, юрист по ДТП Олег Зорин, эксперт по ПДД Андрей Киселёв
Автор Олег Зорин
Олег Николаевич Зорин — юрист по делам о ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
