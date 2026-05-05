Ваш путь к рулю заблокируют с 2027 года: 60 дней на практику или полный провал

Забудьте о расслабленном ритме получения водительского удостоверения. Кабмин решил превратить путь к заветному пластику в спринт. С марта 2027 года правила игры меняются радикально, оставляя кандидатам минимум пространства для маневра.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автошкола

Дедлайны: 60 дней на успех

Раньше будущий водитель мог вальяжно прогуливаться по автошколам полгода. Теперь — забудьте. Практику обязали назначать максимум через 60 дней после сдачи теории. Государство не терпит затягивания процесса, даже если ваше весеннее обслуживание откладывается на потом.

Этот ход напоминает попытку дрессировщика заставить тигра прыгать через обруч по секундомеру. Система хочет, чтобы знания не выветривались, пока вы выбираете свой будущий Автомобиль года в России.

"Сокращение сроков дисциплинирует. Ученик не успевает забыть ПДД, пока ждет очереди на площадку или город. Хотя нагрузка на инспекторов вырастет кратно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Теория под мечом

Дамокловым мечом над кандидатами висит правило шести месяцев. Не сдал практику за полгода? Возвращайся к истокам. Снова садись за учебники, снова учи знаки. Повторный экзамен назначат не позднее 30 дней после провала полугодового марафона. Это не просто стресс, это юридический тупик.

Было Станет (с марта 2027) На практику — 180 дней На практику — 60 дней Пересдача теории не жесткая Теория сгорает через полгода

Помните, даже если ваша машина заводится на горячую с трудом, ГИБДД поблажек не даст. Либо вы едете по правилам, либо стоите пешком.

"Схема простая: не подтвердил навыки вовремя — лишился теоретического допуска. Это зачистка слабых звеньев на подлете к экзаменационному авто", — заявил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Мнения профессионалов

Инспекторы получили инструмент для борьбы с «вечными студентами», которые годами точат навыки, создавая очереди в ГИБДД. Если вы думали, что можно отделаться взяткой или хитрой схемой — забудьте. Власти активно закрывают лазейки, как те, что позволяют использовать автохитрости вне закона.

"Главный риск — юридические коллизии при переносе дат. Нужно иметь на руках железные аргументы для письменного заявления", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Можно ли продлить срок, если я уезжаю в командировку?

Да, закон предусматривает возможность переноса даты по письменному заявлению в подразделение Госавтоинспекции.

Что делать, если я не сдал практику вовремя?

Если прошло более шести месяцев с теории, путь один — повторная сдача теоретического экзамена в течение 30 дней.

Нужно ли снова платить госпошлину при повторной теории?

Процедура сдачи экзаменов требует соблюдения всех административных регламентов, включая финансовые обязательства перед бюджетом.

Кто освобожден от этих сроков?

Исключений нет. Правила едины для всех претендентов на категорию B и другие водительские удостоверения.

Читайте также