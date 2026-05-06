Ответственность за "недоучек": эксперт предложил наказывать автошколы за ДТП выпускников

Государство снова играет в "силовиков", пытаясь затянуть гайки на финальном этапе получения прав. Автоэксперт Владимир Сажин открыто называет новые требования к экзаменам провальными. По его логике, мы лечим симптомы, игнорируя гниющую основу — систему обучения. Вы можете устроить экзамен уровня "Формулы-1", но если за рулем "болванка", результат предсказуем.

Водитель едет за рулем

Автошколы: заводы по производству дорожных "полуфабрикатов"

Экзаменационный "забор" растет, но через него по-прежнему перепрыгивают люди, не умеющие чувствовать ни габариты, ни ритм потока. Сажин прав: ученика "натаскивают" на сдачу упражнений, превращая обучение в дешевый театр абсурда. В реальности выезд на дорогу требует навыков, которым не учат в душных кабинетах.

"Проблема не в сложности билетов, а в профанации самого процесса подготовки. Люди выходят с правами на руках, не понимая, как работает современный автопром и что такое физика движения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Цена ошибки: кто ответит за ДТП?

Сажин предлагает радикальный метод — аудит обучения каждого новичка, снесшего столб или (не дай бог) человека. Если инструктор ремонтировал навыки ученика спустя рукава, он обязан нести юридическую ответственность. Это эффективнее любого усложнения ПДД, ведь страх потери лицензии работает лучше, чем абстрактные штрафы.

"Когда ответственность ляжет на плечи тех, кто учит, качество подготовки вырастет в разы. Сейчас это конвейер, где важен лишь поток выручки", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Цифра против липовых справок

С 2027 года рынок "липовых" медицинских заключений должен схлопнуться. ЕГИСЗ — это скальпель, который вырежет из системы тех, кому противопоказано управление транспортным средством. Это редкий пример адекватной цифровизации, когда медицинская комиссия становится прозрачной.

"Цифровая база исключает человеческий фактор и торговлю здоровьем на медкомиссиях. Это серьезный шаг к безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о подготовке водителей

Почему экзамены становятся сложнее?

Регулятор пытается имитировать заботу о безопасности через усложнение тестов, не затрагивая глубинные проблемы системы обучения.

Поможет ли ужесточение правил сдачи?

Нет, это приведет лишь к росту числа пересдач и обогащению коррупционных схем в автошколах.

Что делать с плохими автошколами?

Внедрять персональную ответственность инструкторов за "выпускников", попавших в серьезные ДТП.

Даст ли результат интеграция ЕГИСЗ?

Да, это закроет лазейки для получения прав людьми с медицинскими противопоказаниями.

