Антон Воробьев

Внедорожник или легковушка: как выбрать шины, которые не боятся ни асфальта, ни грунта

Лето в России — это не ванильный круиз по лазурному побережью, а настоящая гладиаторская арена для вашего автомобиля. Раскаленный асфальт, внезапные тропические ливни и ямы, оставшиеся после весеннего паводка, превращают каждую поездку в проверку на прочность. Самый сильный удар принимают на себя шины: типичный импортный комплект, рассчитанный на идеальные европейские автобаны, в наших реалиях "сдается" уже через пару сезонов, превращаясь в лысый кусок резины.

зимние и летние шины на дороге

Технология LONG-COR: как победить износ

Российские дороги — это наждачная бумага для колес. Мягкая европейская резина тает на солнце, а жесткая — скачет по колдобинам, теряя сцепление. Инженеры Cordiant решили эту дилемму с помощью технологии LONG-COR. Они не просто сделали резину толще, они изменили её молекулярный ДНК. Глубина протектора выросла на 12%, а пятно контакта спроектировано так, чтобы давление распределялось равномерно. Больше никаких стертых "в ноль" краев при живом центре.

"Важно понимать, что даже самая дорогая покрышка бесполезна, если её состав не адаптирован к температурным перепадам. Избыточное содержание техуглерода в Cordiant Gravity позволяет шине сопротивляться истиранию там, где иностранные аналоги просто осыпаются крошкой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Аквапланирование: борьба за контроль в ливень

Когда машина на скорости влетает в лужу, она перестает быть автомобилем и становится неуправляемым катером. Это и есть аквапланирование. Комплекс WET-COR превращает шину в мощный насос: широкие центральные канавки буквально выкачивают воду, а Z-образные ламели, словно острые бритвы, разрезают водяную пленку. Главное — помнить, что никакие технологии не спасут, если водитель принимает опасные препараты, замедляющие реакцию.

Элемент протектора Функциональное действие
Центральные канавки Мгновенный отвод больших объемов воды
Z-ламели Удаление остаточной влаги (эффект "дворников")

Даже если ваш автомобиль прошел серьезный тюнинг Lada Vesta и получил полный привод, законы физики никто не отменял. Сцепление с дорогой — это базовый элемент защиты автомобиля в экстренной ситуации.

Управляемость без "ватности" в поворотах

Многие долговечные шины страдают "синдромом тостера": они служат долго, но руль при этом кажется связанным с колесами через бабушкину подушку. Технология DRY-COR исправляет этот дефект. Жесткие центральные ребра обеспечивают курсовую устойчивость, а плечевые блоки с общим ребром жесткости не дают машине "подламываться" в крутых виражах. Это дает ту самую точность, которую обычно ждешь от дорогого премиума, а не от бюджетного хита.

"В случае инцидента на дороге, техническое состояние шин — первое, на что обращает внимание страховая компания. Лысая резина или несоответствие сезону может стать поводом для отказа в выплате", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Решение для кроссоверов и внедорожья

Для тех, чей маршрут часто пролегает через дачные просеки, создана версия Gravity SUV. Здесь правит бал технология STONE-COR. Специальные камневыталкиватели не дают гравию застревать в протекторе, предотвращая микротрещины и разрывы. Помните, что состояние колес напрямую влияет на вашу безопасность; даже если вы игнорируете ремни безопасности, шины — это единственное, что связывает вас с планетой Земля.

Для владельцев современных кроссоверов, таких как Haval M6, выбор выносливых шин становится способом оптимизировать общую стоимость владения машиной. В условиях, когда цена авто с пробегом бьет рекорды, поддержание машины в идеальном техническом состоянии — лучший вклад в будущее.

"Качественные шины — это не только управляемость, но и адекватный тормозной путь. В условиях роста экзаменационных требований ГИБДД и общей плотности трафика, любая мелочь может предотвратить дорогостоящий ремонт", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о выборе летних шин

Зачем переплачивать за шины с технологией камневыталкивания?

Камни, застрявшие в протекторе, работают как сверло, постепенно разрушая структуру корда, что может привести к внезапному разрыву колеса на трассе.

Чем опасен "лысый" протектор в дождь?

При износе протектора эффект аквапланирования наступает на гораздо меньших скоростях — вы можете "поплыть" уже на 50-60 км/ч там, где новая шина держит дорогу на 90 км/ч.

Правда ли, что российские шины шумнее импортных?

Современные модели используют переменный шаг протекторных блоков, что гасит звуковые волны и делает акустический комфорт сопоставимым с западными брендами.

Как часто нужно проверять давление в летних шинах?

Минимум раз в две недели. Летом из-за перепадов температур давление в колесах может ощутимо меняться, что ведет к ускоренному износу протектора.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы шины дорога автомобили безопасность
