Виктор Дементьев

ГИБДД закручивает гайки: новые правила экзаменов усложнят получение прав

Правительство решило встряхнуть "очередь на права". Больше никаких полугодовых медитаций в ожидании заветного практического экзамена. Теперь кандидатов в водители будут гнать к рулю быстрее, чем успевает осесть пыль на учебных пособиях. С марта 2026 года правила игры меняются: либо ты едешь, либо идешь пересдавать теорию.

Фото: t.me/mosgibdd by пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Скоростная полоса для новичков

Главная новость для тех, кто уже видит себя за рулем Lada Vesta - срок ожидания практики сократили до 60 дней. Раньше ГИБДД могла мариновать будущего шумахера до полугода. Теперь система обязана выкатить машину на автодром в течение двух месяцев после того, как в кармане оказалась заветная галочка за теорию.

"Это попытка вылечить тромбоз в экзаменационных подразделениях. Раньше люди годами не могли получить права просто из-за того, что графики были забиты на месяцы вперед", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Теоретический капкан: время пошло

Если ты не успел сдать город и площадку за шесть месяцев, карета превращается в тыкву, а теория — в мусор. Повторную пытку теорией должны назначить не позднее чем через 30 дней после провала дедлайна. Это жестко, но справедливо: знания ПДД у новичков имеют свойство испаряться быстрее, чем литр бензина в двигателе V8.

Параметр Новое правило (2026)
Срок ожидания практики Не более 60 дней
Срок действия теории 6 месяцев до пересдачи
Повторная теория В течение 30 дней после лимита

Важный нюанс: возможность переноса экзамена по заявлению остается. Если вы вдруг решили, что антигистамины затуманили ваш мозуг и лучше сегодня не садиться за руль — бегите в ГИБДД с заявлением. Но помните, что счетчик в полгода продолжает тикать, и никакие справки его не остановят.

Битва с бюрократией: очереди на выход

Власти надеются, что эти меры разгонят очереди, как холодный ветер — смог над мегаполисом. Экзаменационные отделы заставят работать эффективнее. Больше нет смысла держать людей в листе ожидания вечно. Это касается и тех, кто покупает автомобиль с пробегом, и тех, кто штурмует салоны в поисках люкса. Если вы планируете взять автокредит на свою первую ласточку, теперь вы хотя бы примерно знаете дату, когда в руках окажется розовый пластик.

"Любые дефекты в системе подготовки водителей вылезают боком на трассе. Сжатые сроки — это дисциплина и для ГИБДД, и для ученика", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Пока скептики ворчат, что инспекторы не справятся с потоком, реальность диктует свои условия. Система должна "лететь", а не ползти. В 2026 году время — самый дорогой ресурс, и тратить его на бесконечные пересдачи из-за бюрократических проволочек — непозволительная роскошь.

Ответы на популярные вопросы об экзаменах

Сколько теперь ждать практический экзамен?

Не более 60 календарных дней с момента успешной сдачи теоретической части. Полгода ожидания ушли в прошлое.

Что будет, если я не сдам город за полгода?

Вам придется вернуться "на первый уровень" и заново сдавать теоретический тест. Весь прогресс в базе обнулится.

Можно ли перенести дату экзамена?

Да, это право сохраняется. Нужно подать официальное заявление в подразделение ГИБДД, где вы планируете сдавать.

Когда новые правила вступят в силу?

Частичное действие изменений начнется с марта 2026 года. Экзаменационные подразделения уже начали перестройку графиков.

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы пдд авто гибдд автомобиль водительское удостоверение
