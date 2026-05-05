Ваша машина — лёгкая добыча: 2 минуты, чтобы сделать её неуязвимой для цифровых угонщиков

Оставляя железного коня во дворе, вы рискуете больше, чем просто царапинами. В эпоху тотальной цифровизации машина — это гаджет на колесах, уязвимый для хакеров так же, как ваш срок владения авто. Владимир Педанов из АО "ГЛОНАСС" бьет тревогу: длительная стоянка требует не только блокировки руля, но и "цифровой гигиены".
"Если вы оставляете машину без присмотра на долгий период, лучше всего, конечно, обеспокоиться средствами дополнительной безопасности. Рынок противоугонных средств в России насыщен самыми передовыми решениями. Важно, чтобы к сигнализации или комплекту телематики никто не имел доступ до вас", — пояснил специалист.
Это не паранойя. Современные ключи — это цифровой след. Если не выключить Wi-Fi в настройках, авто становится легкой мишенью. Активируйте Pin to Drive. Это простой алгоритм, где запуск двигателя требует ввода кода прямо на мониторе мультимедиа. Никаких "дыр" в защите, никаких случайных подключений.
"Кибербезопасность автомобиля — это не только установка сигнализации, но и постоянный контроль за активными сессиями в приложении. Многие забывают отозвать права доступа после продажи или ремонта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Мошенники стали изощреннее. Теперь они работают не с болгаркой, а с софтом. Схема проста: покупается телематический модуль, "привязывается" к смартфону злоумышленника, упаковывается в заводскую пленку и продается как новое устройство. Клиент думает, что делает подготовку авто к поездке, но по факту дарит преступникам "ключи от дома".
|Угроза
|Последствие
|Активные сессии в телематике
|Удаленный доступ к управлению дверями
|Включенный Wi-Fi на стоянке
|Перехват данных через интеллектуальные транспортные системы
Всегда проверяйте список авторизованных устройств. Если видите странную запись — сбрасывайте до заводских настроек. И следите за сим-картой. Если машина "упала" в офлайн, вы даже не узнаете, что её вскрыли. Это напоминает ситуацию, когда критический расход масла игнорируется до поломки мотора. Не ждите, пока сработает сигнализация — пресекайте доступ заранее.
"Покупая оборудование с рук, вы рискуете получить устройство с заранее установленным 'бекдором'. Всегда проверяйте целостность пломб и первичную активацию через официальное ПО", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Пока вы боретесь с хакерами, МВД и ЦБ готовят ответный удар по автоподставщикам. Создается база, куда будут сливать данные всех "актеров" дорожных сцен. Это касается всех, кто ищет советы по безопасности при встрече с мошенниками на трассе.
"Страховое мошенничество приобрело промышленные масштабы. Единая база данных позволит очистить рынок от тех, кто рассматривает дорогу как театр, а ДТП как способ легкого обогащения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.
Wi-Fi в авто — идеальный вектор для хакерской атаки. Находясь на парковке, злоумышленники могут попытаться перехватить соединение, если сеть открыта или защищена слабым паролем.
Это система, передающая данные о машине на сервер производителя или в приложение. Украденный доступ дает возможность отследить местоположение и открыть двери автомобиля.
Старые системы (код-грабберы на раз) бессильны. Нужны современные комплексы с диалоговым кодом и двухфакторной авторизацией.
Зайдите в мобильное приложение в раздел "Устройства" или "Настройки доступа". Если видите подозрительные или незнакомые — немедленно удаляйте их и меняйте пароль.
