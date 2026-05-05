Артем Николаев

Росфинмониторинг на АЗС: за какую мелочь при оплате вы попадете под пристальное внимание

Майские праздники принесли автомобилистам не только шашлыки, но и суровые правила на заправках. Эпоха "залью на пятьсот рублей после оплаты" уходит в архив. Теперь станция — это территория жесткого финансового и технического контроля.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Деньги переезжают в облака

Заправки превращаются в цифровые крепости. Пластиковые карты и бесконтактная оплата — абсолютный стандарт. Традиционные купюры не исчезли, но их загнали в "резервации" — отдельные кассы с полной предоплатой. Забудьте про залив "до полного" с последующим расчетом. Система требует сначала закрыть финансовые обязательства.

Банки и Росфинмониторинг ввели "красные флажки" для транзакций. Дробные платежи и попытки судорожно расплатиться чужим пластиком вызывают мгновенный интерес систем безопасности. Финансовый след стал четким как никогда — любая подозрительная активность блокируется на корню.

"Индустрия окончательно отказывается от хаоса наличных. Это не просто требование безопасности, а способ исключить мошенничество со списаниями и серыми схемами, которые часто маскировали под потерю активов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Бак, канистра и дисциплина

Территория АЗС теперь напоминает аэродром. Глуши двигатель, ставь передачу на "паркинг", забудь про смартфон у бензобака. Операторы превратились в надзирателей, а камеры — в глаза, следящие за каждым вашим движением. Даже синдром Шумахера здесь наказуем простым отказом в обслуживании.

Было Стало
Оплата после заправки Только предоплата
Любая тара Только сертифицированные канистры

Заливать топливо в "левую" тару запрещено. Пластиковые бутылки из-под лимонада больше не прокатят — только емкости, прошедшие сертификацию. Тот же придирчивый подход теперь применяется ко всему, что может привести к инциденту.

"Техника безопасности написана кровью, но многие водители игнорируют риски статики. Требование глушить двигатель и использовать нормальную тару — это не прихоть, а способ избежать пожара", — заявил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Можно ли заправляться в пластиковую канистру?

Только если она сертифицирована для хранения горюче-смазочных материалов и имеет соответствующую заводскую маркировку.

Будут ли работать старые кассы?

Их количество сокращается. В приоритете — автоматизированные терминалы, где оплата происходит заранее.

Зачем глушить двигатель на колонке?

Для предотвращения риска случайного возгорания из-за искр или статического электричества, что критично в условиях высокой концентрации паров бензина.

Что будет, если я не соглашусь с новыми правилами?

Персонал имеет полное право отказать в обслуживании, так как регламент АЗС стал обязательным к исполнению.

"Контроль за опасными грузами становится строже. Транспортная безопасность — сфера, где цена ошибки слишком высока, поэтому любые попытки саботажа правил пресекаются на уровне цифрового учета", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы азс бензин безопасность на дорогах
