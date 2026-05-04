Корпоративный "тайм-аут" и миллионы: что на самом деле делает "АвтоВАЗ", пока его рабочие отдыхают

АвтоВАЗ уходит на большую паузу. Весь завод замирает с 4 по 13 мая. Это не просто отдых. Это хирургическая операция на теле гиганта, где вместо ланцета — полмиллиарда инвестиций и графики перестройки цехов. Конвейеры, обычно рычащие, как проголодавшиеся тигры, замолкают, чтобы уступить место инженерам.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили Lada Vesta на автозаводе

Майская пауза: почему завод уходит в отпуск

Сергей Зайцев, председатель профсоюза, подтвердил "Интерфаксу": почти весь персонал отдыхает. С 4 по 13 мая Тольятти берет тайм-аут. Руководство завода проявило гибкость, перебросив выходные с декабря на май. Получились длинные каникулы. Но завод — это не только лента для тюнинга или простая сборка, это сложный механизм. Пока рабочие отдыхают, те, кто занят на модернизации, останутся у станков.

"Масштабная перестройка требует остановки линий. Это стандарт в мировом автопроме, когда заводы обновляют оснастку без риска для качества сборки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

530 миллионов в железо и будущую Lada Azimut

Бюджет в 530 миллионов рублей расписан до копейки. Это 15 тысяч операций. Главная цель — Lada Azimut, чей запуск планируется в 2026 году. Параллельно омолодят линии для классической Lada Niva. Ошибки здесь недопустимы — рынок б/у автомобилей и новых машин не прощает огрехов, которые часто скрывают перекупщики.

Этап работ Период реализации Корпоративный отпуск 4-13 мая Вынужденный простой 14-15 мая Запуск конвейеров с 14 мая (поэтапно)

"Обновление моторного цеха — это ключевой момент. Установка новых центров позволит поднять чистоту обработки деталей", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Работы идут по строгому графику. Уже 14 мая часть мощностей оживет. Те, кто не занят в ремонте, уходят в простой с сохранением выплат. Это понятный шаг. Нельзя требовать идеальной сборки, когда вокруг летают искры сварки и перенастраиваются бортовые системы диагностики.

"Главное, чтобы после такой спешки при сборке не страдали базовые системы безопасности, ведь даже ремни безопасности требуют контроля", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о модернизации

Почему выбран именно май для остановки производства?

Руководство перенесло дни отдыха с декабря на середину мая, чтобы совместить праздники с пуско-наладочными работами.

Все ли сотрудники получат оплату во время простоя?

Да, для тех, кто не задействован в ремонте оборудования 14 и 15 мая, сохраняется заработная плата.

Что именно модернизируют на заводе?

Проводят монтаж оборудования для выпуска Lada Azimut и обновляют производственные линии семейства Niva.

Когда завершится полный цикл обновления мощностей?

Техническое перевооружение и пуско-наладка должны быть завершены к 18 мая.

