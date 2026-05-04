Антон Воробьев

Эффект паруса на трассе: в чем главные недостатки управляемости LADA Vesta

Российский авторынок сейчас напоминает поле боя после артобстрела. В этом хаосе LADA Vesta пытается играть роль спасителя. Она обещает современность за копейки. Но давайте будем честны: ожидания от неё часто разбиваются о суровую реальность, как китайская ваза об бетонный пол.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Укрощение строптивой подвески

Управляемость Vesta — это единственный случай, когда АвтоВАЗ перестал имитировать деятельность и реально поработал. Машина держит дорогу, как вцепившийся в скалу альпинист. Стойки "МакФерсон" и подрамник делают свое дело. Она не пытается уйти в занос при каждом чихе водителя.

Но за этот драйв приходится платить. Подвеска ведет себя как старый дед с артритом: скрипит, стонет и пробивается на каждой приличной кочке. Если вы везете сзади людей, готовьтесь к их проклятиям. А когда придет время менять колодки, вы обнаружите, что суппорты требуют внимания, как капризный ребенок.

"Это бред. Часто владельцы пытаются сэкономить и лезут в тормоза сами, но в итоге создают себе проблемы с безопасностью", — отметил в беседе с Pravda.Ru автомеханик Денис Хромов.

Клиренс и парусность: борьба со стихией

Клиренс в 178 мм — это настоящий подарок для тех, кто живет там, где почему в россии плохие дороги стало национальной темой. Вы пролетаете там, где иномарки оставляют свои поддоны в качестве подношения дорожным богам. Но есть нюанс: выхлопная система висит подозрительно низко. Один неосторожный заезд на бордюр — и ваша машина начинает звучать как трактор.

На трассе Vesta превращается в парус. Стоит подуть боковому ветру, и вы начинаете дрифтить, даже не нажимая на газ. Это опасно, особенно когда вокруг полно водителей, которые массово игнорируют ПДД.

Параметр Показатель Vesta
Клиренс (до поддона) 178 мм
Динамика на трассе Высокая парусность

Салон: когда пластик шепчет о дешевизне

Внутри просторно. Места хватит даже для тех, кто привык возить с собой половину гаража. Но эстетика здесь на уровне столовой в провинциальном санатории. Дешевый пластик скрипит так, будто машина пытается с вами поговорить. Подгонка деталей? Забудьте. Зазоры такие, что туда можно просунуть кредитную карту.

Топовые версии пытаются казаться премиальными. Кожа, климат, датчики. Но реализация хромает. Экокожа изнашивается быстрее, чем вы успеете выплатить кредит. А датчик дождя живет своей жизнью: он может включить дворники в солнечный день просто ради шутки.

"Многие жалуются на посторонние запахи и сбои в климате. Это часто следствие плохой фильтрации и грязи в испарителе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за авто Максим Терехов.

Вторичный рынок: минные поля и залоги

Покупка б/у Vesta — это лотерея, где главный приз — поход в суд. На рынке полно машин, которые были в ДТП или висят в залоге у банка. Это настоящая ловушка на авторынке. Вы видите блестящий кузов, а под ним скрывается история из трех серьезных аварий.

Сравнивать её с Kia Rio по цене — забавно. Но если вам нужен комфорт, лучше поискать старую Camry. Да, она будет старше, но она не будет скрипеть всем телом при каждом повороте руля. Хотя перед покупкой любой машины не забудьте проверить, нет ли у вас проблем с медицинскими справками для ГИБДД, иначе машина останется в гараже.

"Четыре из десяти случайных машин в отчетах имели ДТП. Это катастрофа. Люди покупают кота в мешке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

В итоге Vesta — это рабочий инструмент. Она как старый молоток: некрасивая, иногда бьет по пальцам, но задачу выполняет. Если вам нужно просто доехать из точки А в точку Б и не разориться на обмане в автосервисе - берите. Если хотите роскоши — ищите в другом месте.

Ответы на популярные вопросы о LADA Vesta

Стоит ли покупать Vesta на вторичке?

Только если вы умеете пользоваться сервисами проверки и готовы к скрипам в салоне. Иначе рискуете купить залоговый автомобиль скрученным пробегом.

Насколько надежна подвеска?

Она крепкая в плане выживаемости, но шумная. Будьте готовы к замене втулок и борьбе с посторонними звуками.

Что лучше: Vesta или Rio?

Rio комфортнее и ликвиднее. Vesta дешевле в содержании и лучше проходит по бездорожью благодаря клиренсу.

Экспертная проверка: автомеханик Денис Хромов, специалист по детейлингу Максим Терехов, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы lada рынок автомобили
