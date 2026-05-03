Революция в ОСАГО: как ЦБ запретил страховщикам занижать выплаты и на сколько вырастут чеки

Эпоха копеечных выплат по страховке подходит к финалу. Банк России решил вскрыть "черный ящик" страховой математики и пересмотреть правила игры, которые годами заставляли водителей спонсировать ремонт из собственного кармана. Регулятор системно разбирает механику экономии страховщиков, обещая рост средних выплат на 10%. Это не просто индексация, а демонтаж системы искусственного занижения убытков.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Три кита страховой экономии: что изменится в расчетах

Долгое время страховщики использовали легальные лазейки, чтобы превратить полноценное возмещение в символическую подачку. Первым под нож пойдет механизм отбора дешевых аналогов. Раньше стоимость запчасти в справочнике обрушивали детали сомнительного происхождения по бросовым ценам. Теперь вводится порог отсечения в 30% — аномально дешевые комплектующие перестанут участвовать в расчете средней цены.

"Когда столь важные изменения вступят в силу? А это самому ЦБ неизвестно. Предложение проходит согласования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru руководитель рабочей группы НФ "Защита прав автомобилистов" Игорь Кузьмин.

Второй удар наносится по "скидкам на маляров". Расходные материалы — краска, лак, грунтовка — обсчитывались с дисконтом в 35% от рекомендованной розницы. Таких цен не существует в природе, даже если учитывать уход за лакокрасочным покрытием в самом бюджетном сервисе. ЦБ убирает эту скидку полностью, признавая рыночные реалии.

Математика реальности против справочников

Третий пункт касается мелочей, которые в сумме тянули бюджет на дно. Одноразовые детали — клипсы, уплотнители и эмблемы — имели "потолок" стоимости в 2% от цены основных запчастей. Если реальный крепеж стоил дороже, водитель платил сам. Теперь этот лимит отменяется. Каждая правка по отдельности выглядит косметической, но в сумме они возвращают в чеки до трети ранее "отрезанной" суммы.

Для тех, кто планирует обновить авто, ликвидность машин теперь будет сильнее зависеть от прозрачности страховой истории. Больше не будет смысла скрывать мелкие притирки, если выплата покрывает качественные запчасти, а не детали с разборки.

Параметр расчета Изменение в методике ЦБ Цены аналогов в справочниках Отсечение деталей, которые дешевле оригинала более чем на 30% Материалы (краска, лак, грунт) Отмена искусственной скидки 35%, переход на рыночные цены Мелкие детали (клипсы, эмблемы) Отмена ограничения в 2% от общей стоимости запчастей

Эти новшества особенно важны для владельцев специфической техники. Если рамный внедорожник попадает в ДТП, стоимость его силовых элементов и специфического крепежа всегда была камнем преткновения для экспертов. Раньше автомобилисту оставалось либо "колхозить" ремонт, либо вступать в долгие страховые споры.

"Даже такая методика расчета, если ее примут, не избавит автомобилистов от всех проблем и споров вокруг ОСАГО. Если хотим идеальный расклад, нужно полностью отказываться от порочного механизма износа", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Мнение экспертов и перспективы отмены износа

В условиях, когда даже формальная регистрация автомобиля в ГИБДД требует внимания к каждой букве закона, прозрачность ОСАГО становится вопросом социальной справедливости. Проект указания ЦБ уже опубликован, и он сдвигает страховую математику в сторону реальности. Теперь технические неисправности после аварии будет проще устранять в нормальных сервисах, а не в гаражах.

"Необходимо полностью отказаться от порочного механизма износа в ОСАГО — его надо отменить. Чем скорее, тем лучше", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по авиационной безопасности Игорь Кузьмин, комментируя общую логику защиты прав потребителей.

Хотя изменения сулят рост цен на полисы из-за увеличения выплат, это цена честного ремонта. Пока формула включает износ, водитель подержанного авто всегда будет виноват лишь в том, что его машина стареет.

Ответы на популярные вопросы об ОСАГО

На сколько вырастут выплаты по страховке?

По предварительным оценкам Банка России, средняя выплата может увеличиться на 10% за счет исключения заниженных цен на запчасти и расходные материалы из справочников.

Будут ли учитывать износ при расчете новых чеков?

В текущем проекте ЦБ речь идет об изменении методики формирования цен в справочниках и отмене скидок на краски/клипсы. Требование о полной отмене износа пока остается на уровне экспертных предложений.

Куда делись дешевые аналоги деталей?

Они останутся на рынке, но если их цена более чем на 30% ниже оригинала, страховщик больше не сможет использовать их для занижения средней стоимости при расчете компенсации.

