Ловушка для владельцев: почему покупка роскошного авто сегодня обернется убытками завтра

Покупка нового автомобиля — это не инвестиция, а добровольное сожжение пачки стодолларовых купюр в камине. Пока вы выезжаете из дилерского центра и вдыхаете аромат "новой кожи", машина уже "похудела" в цене на стоимость приличного круиза. Аналитики iSeeCars подтверждают: в среднем пятилетки в США теряют 45,6% своей стоимости. Но пока одни модели превращаются в тыкву, другие ведут себя как коллекционное вино.

Porsche 911

Спорткары: Почему адреналин не дешевеет

Если вы хотите сохранить деньги, забудьте про скучные седаны. Покупайте Porsche 911. Этот немецкий снаряд за пять лет теряет всего 19,5% прайса. Это не машина, это сейф на колесах. Его младший брат 718 Cayman тоже держит марку с результатом в 21,8%. В мире, где самые мощные универсалы пытаются вырвать пальму первенства у купе, классика остается незыблемой.

"Это не магия, а дефицит. Porsche выпускает ровно столько машин, сколько рынок может проглотить, не давясь. На вторичке за ними очередь, в отличие от массовых поделок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Следом за аристократами идет рабочий класс: Toyota Tacoma (26%) и Chevrolet Corvette (27,2%). Даже Honda Civic и Ford Mustang показывают зубы, обесцениваясь медленнее, чем инфляция успевает съесть ваши накопления. Это машины, которые люди хотят обладать, а не просто использовать для перевозки рассады.

Электрический крах: Кто тянет кошелек на дно

Электромобили сегодня — это смартфоны на колесах. А теперь вспомните, сколько стоит ваш старый iPhone через пять лет? Правильно, он стоит "ничего". Jaguar I-Pace стал официальным чемпионом по падению в бездну — минус 72,2% стоимости. Tesla Model S и Model X не отстают, теряя по 65%. Покупать новый электрокар сейчас — это как брать авто после такси: износ стремительный, а перспективы туманны.

Модель автомобиля Потеря стоимости за 5 лет (%)
Porsche 911 19,5%
Toyota Tacoma 26,0%
BMW 7-Series 67,1%
Jaguar I-Pace 72,2%

Даже тяжелый люкс вроде BMW 7-Series пасует перед временем (-67,1%). Сложная электроника превращается в тыкву быстрее, чем успевает состариться кузов. Владельцы таких машин часто сталкиваются с тем, что восстановление оптики или ремонт пневмоподвески стоит как половина этой самой пятилетней машины.

"Рынок электрокаров перегрет обещаниями. Когда батарея теряет емкость, остаточная стоимость авто стремится к цене металлолома. Это главная ловушка для эко-активистов", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Пикапы и гибриды: Прагматичность против моды

Пикапы и гибриды — это золотая середина. В США они теряют около 40%. Если вы ищете надежные кроссоверы или внедорожники на вторичке, смотрите на Toyota. Японцы монополизировали рынок гибридов, и их репутация "неубиваемых" машин работает лучше любой рекламы. В то время как современные дизели страдают от пробок и эко-ограничений, гибриды просто едут и экономят деньги владельца.

Рынок — это жестокий судья. Он не прощает ошибок маркетологам. Вы можете поставить в машину автоматические ремни безопасности или панорамную крышу во весь рост, но если через пять лет машина требует замены батареи за миллион, её цена упадет ниже плинтуса.

"Покупатель на вторичке всегда голосует рублем за простоту. Чем меньше в машине деталей, которые могут 'окирпичить' её при сбое софта, тем выше её цена", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о стоимости авто

Почему спорткары теряют в цене меньше всех?

Ограниченный тираж, высокая эмоциональная ценность и то то, что такие машины часто являются "автомобилями выходного дня" с небольшим пробегом.

Правда ли, что электромобили невыгодны?

С точки зрения перепродажи через 5 лет — да. Технологии батарей меняются слишком быстро, делая старые модели морально устаревшими.

Влияет ли бренд на остаточную стоимость?

Безусловно. Toyota и Porsche — лидеры зачета, в то время как люксовые Maserati и Infiniti возглавляют антирейтинги.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Сейчас читают
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Евросоюз
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Популярное
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Весенний уход за плодовым деревом требует четкого соблюдения технологических этапов, влияющих на иммунитет растения и будущий размер созревающих плодов.

Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Мадьяр выставил Зеленскому ультиматум: без автономии Закарпатья об ЕС могут не мечтать
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Последние материалы
Бывшие аутсайдеры вышли вперёд: эти китайские авто возглавили рейтинг надёжности
Уголовное дело за цветы: какие растения могут привести владельца участка к огромным штрафам
Смертельный деликатес: почему печень белого медведя убивает человека за считанные часы
Комфорт как новая роскошь: гид по самой стильной обуви летнего сезона 2026
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
Между мифом и реальностью: что скрывают стены самых известных замков мира
Хватит жевать резину: секреты идеального приготовления нежного кальмара
Потолок больше не фон: 5 трендов 2026, которые полностью меняют восприятие интерьера
