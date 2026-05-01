Паркетники сдают позиции: 5 рамных внедорожников, которые стоят дешевле и едут дальше

Рынок кроссоверов напоминает бесконечный парад пластиковых игрушек: яркие, блестящие, но хрупкие. Однако для тех, кто привык месить грязь вдали от цивилизации, существуют "стальные мамонты". Настоящие рамные внедорожники — это идеология прочности, где рама берет на себя все тяготы плохих дорог.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval H5

Отечественная классика: УАЗ Хантер и Патриот

УАЗ "Хантер" — это не просто машина, это капсула времени. Самый доступный "рамник" страны обойдется в 1 672 400 рублей. Под капотом старый добрый 112-сильный мотор. Его не пугает низкое качество ГСМ, но он требует внимания, как капризный антиквариат. Здесь нет лишней электроники, которая могла бы выйти из строя, если подготовка авто к лету была проведена в спешке.

"УАЗ остается фаворитом там, где заканчивается асфальт, но его техническое состояние напрямую зависит от владельца. Любые мелкие поломки могут стать критическими в глубокой колее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

За 1 865 600 рублей предлагается УАЗ "Патриот". Это попытка совместить утилитарность с относительным комфортом. К осени ожидается крупное обновление, но пока это всё тот же проверенный боец со 150-сильным двигателем и клиренсом 210 мм. Важно помнить, что высокая проходимость провоцирует на риск, и нередко за лихрство приходится отвечать, когда наступает превышение скорости на трассовых участках между бездорожьем.

Китайский десант: Oting Paladin и Haval H5

Oting Paladin, построенный на базе Nissan Terra, стал входным билетом в мир иномарок за 3 160 000 рублей. Здесь уже "взрослый" восьмиступенчатый "автомат" и турбомотор Mitsubishi. Это машина для тех, кому важна безопасность движения и предсказуемость на асфальте. В отличие от УАЗов, здесь электроника активно помогает блокировкам.

"При эксплуатации современных внедорожников важно следить за сложной электрикой. Даже обычный перегрев телефона в машине, используемого как навигатор, может косвенно указывать на общие проблемы с теплоотводом в салоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Haval H5 за 3 649 000 рублей поражает габаритами. Это настоящий "корабль", требующий привыкания. Его 200-сильный агрегат позволяет уверенно чувствовать себя в потоке. Однако такие машины часто покупают в кредит, что увеличивает нагрузку на семейный бюджет. Важно заранее рассчитать, насколько обременительным станет автокредит при нынешних ставках.

Модель Стартовая цена (руб.) УАЗ "Хантер" 1 672 400 УАЗ "Патриот" 1 865 600 Oting Paladin 3 160 000 Haval H5 3 649 000 BAW 212 3 799 000

BAW 212: Привет из прошлого

Замыкает пятерку BAW 212 за 3 799 000 рублей. В народе его прозвали "китайским УАЗом" за аскетичный вид и неразрезные мосты. При этом он современнее "Хантера": тут и турбомотор, и 8-ступенчатый "автомат". Клиренс в 235 мм делает его чемпионом нашего рейтинга по геометрической проходимости. Его часто выбирают те, кто ценит традиции рамного строения.

"Для таких машин критически важен выбор резины. Учитывая новые экологические требования, скоро качественные импортные шины могут стать дефицитом, что скажется на стоимости владения", — рассказала в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Помните, что покупка рамного внедорожника — это не только свобода передвижения, но и ответственность. Инспекторы ГИБДД часто обращают внимание на подготовленные внедорожники. Если вы забыли права дома, база данных поможет, но незаконные изменения в конструкции рамы скрыть не удастся.

Ответы на популярные вопросы о рамных внедорожниках

Почему рама лучше несущего кузова на бездорожье?

Рама принимает на себя крутильные нагрузки, предотвращая деформацию кузова при вывешивании колес и прыжках по кочкам.

Сложно ли управлять рамным авто в городе?

Из-за высокого центра тяжести и веса такие машины менее маневренны, имеют больший тормозной путь и склонны к кренам.

Расход топлива у таких машин всегда высокий?

Как правило, да. Большая масса и плохая аэродинамика ("кирпичный" дизайн) заставляют двигатель работать с повышенной нагрузкой.

Читайте также