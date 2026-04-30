Артем Николаев

Семейные авто взорвали рынок: 10 универсалов, которые удивили скоростью и силой

Авто

Когда-то универсал был символом скучного пригорода, детских кресел и бесконечных поездок в гипермаркет. Но в 2026 году правила игры изменились. На асфальт выкатываются атлеты в строгих костюмах, которые способны унизить чистокровные суперкары на светофоре, сохраняя при этом в багажнике место для пары чемоданов или комплекта резины.

Фото: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
BMW M5 Touring

Выбор драйвера: от гибридов до чистой ярости

Рынок универсалов сегодня — это не про перевозку рассады, а про инженерный экстремизм. Открывает наш хит-парад Volvo V60 T8. Шведский минимализм здесь сдобрен табуном в 405 л. с., что превращает семейный вагон в снаряд, летящий до сотни за 4,6 секунды. Но если вам нужно больше драмы, на сцену выходит Audi RS4. Ее битурбированный V6 — это музыка металла, выдающая 450 сил.

"Современные мощные моторы требуют ювелирного подхода к обслуживанию. Малейший дефект в системе охлаждения или смазки при таких нагрузках превращает высокотехнологичный агрегат в груду дорогого лома", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто не признает компромиссов, существует BMW M3 Touring. Рядная "шестерка" на 530 л. с. вгрызается в дорогу, игнорируя законы физики. Это автомобиль для тех, кто ценит цифровые технологии и хирургическую точность управления. Впрочем, даже он меркнет на фоне Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo. Его 761 л. с. в режиме Launch Control — это не разгон, это телепортация за 2,8 секунды.

Сравнение ключевых характеристик моделей

Выбор между немецкой классикой и новыми технологиями часто упирается в цифры. Пока одни ставят на объем двигателя, другие выбирают электрическую тягу и моментальный крутящий момент.

Модель универсала Мощность / Разгон до 100 км/ч
Porsche Taycan Turbo S 761 л. с. / 2,8 сек
Audi RS6 Performance 630 л. с. / 3,4 сек
BMW M5 Touring 625 л. с. / 3,5 сек
Zeekr 007 GT 422 л. с. / 4,5 сек

Такая мощь требует не только навыков вождения, но и понимания юридических тонкостей. Скоростные возможности этих машин провоцируют, но дорожные нейросети ГИБДД не дремлют, фиксируя каждое нарушение ПДД в автоматическом режиме.

Война континентов: десант из Поднебесной

Китайский автопром больше не пытается догнать — он навязывает свою игру. Zeekr 007 GT с полным приводом доказывает, что надежные китайские авто теперь могут быть еще и чертовски быстрыми. Это создает новую реальность на российском рынке, где покупатели все чаще смотрят на восток в поисках драйва.

"На аукционах и внешних рынках сейчас много предложений по мощным иномаркам, но нужно учитывать налоговую нагрузку и стоимость растаможки, которые могут нивелировать всю выгоду от покупки", — подчеркнула в интервью Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Не стоит забывать и о классике: Mercedes-Benz CLS Shooting Brake и Cadillac CTS-V остаются иконами для тех, кто ценит лучшие подержанные авто с характером маслкаров. Эти машины — антиподы современным "электричкам", где каждый литр бензина превращается в чистые эмоции и рев выхлопной системы.

"Безопасность на таких скоростях — это не только тормоза, но и безупречная работа электроники. Даже банальные не работающие стеклоподъемники могут отвлечь водителя в критический момент, не говоря уже о более серьезных сбоях", — объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о мощных универсалах

Почему универсалы становятся популярнее кроссоверов?

У них ниже центр тяжести, что обеспечивает лучшую управляемость на высоких скоростях, при этом объем багажника часто не уступает паркетникам.

Кого выбрать: "европейца" или "китайца" в 2026 году?

Европейские бренды предлагают историю и отточенное шасси, китайские — феноменальную динамику за меньшие деньги и современные мультимедийные системы.

Какой универсал самый быстрый в мире на данный момент?

Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo удерживает лидерство с разгоном до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Миллиард на детство: в Саратовской области обнулят расходы семей на детские сады
Новый якорь района: Суворовское училище радикально изменит облик юга Саратова
Самые популярные мифы о косметологии рухнули: соцсети годами кормили людей иллюзиями
Вторая жизнь исторической сцены: удастся ли Саратову достроить театр к 2027 году
Вместо шашек — моноцвет: Нижний Новгород перекрашивает автопарк таксистов
Первомай под запретом: ижевским коммунистам перекрыли путь на Пушкинскую
Безопасность превыше отдыха: почему россияне стали массово страховать свои поездки в 2025 году
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Карьера рушится, а деньги утекают сквозь пальцы: причина неудач взрослой жизни прячется в детстве
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Сейчас читают
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Садоводство, цветоводство
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Наука и техника
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Популярное
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай

Узнайте, почему вишни сбрасывают завязи и как это предотвратить, а также откройте для себя секреты ухода за растением и успешного плодоношения.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Последние материалы
Самые популярные мифы о косметологии рухнули: соцсети годами кормили людей иллюзиями
Вторая жизнь исторической сцены: удастся ли Саратову достроить театр к 2027 году
Белок превращается в жир вместо мышц: ошибка в питании ломает весь результат тренировок
Вместо шашек — моноцвет: Нижний Новгород перекрашивает автопарк таксистов
Первомай под запретом: ижевским коммунистам перекрыли путь на Пушкинскую
Контуры рук меняются заметно: 9 упражнений помогают убрать складки и сделать силуэт изящнее
Безопасность превыше отдыха: почему россияне стали массово страховать свои поездки в 2025 году
Остров становится бесполезным столом на кухне: ошибка в размере делает его лишним элементом
Семейные авто взорвали рынок: 10 универсалов, которые удивили скоростью и силой
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
