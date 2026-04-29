Артем Николаев

Боль, эстетика и кувалда: как УАЗ Хантер прошел испытания в Японии

УАЗ "Хантер" в Японии: железный экскурс для ценителей боли и эстетики Японские эстеты из The Best Car решили испытать на прочность свою психику и позвоночник, выкатив на тест-драйв УАЗ "Хантер". Этот кусок челябинской стали в Осаке выглядит как атомный ледокол в детском бассейне. Местные эксперты ожидали увидеть технологическую отсталость, а столкнулись с машиной, у которой есть характер, в отличие от их стерильных гибридов.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under GFDL 1.2
Минимализм против технологий: спартанский дух в Токио

Японцы привыкли, что автомобиль — это гаджет на колесах. УАЗ "Хантер" — это кувалда. Внутри нет даже тахометра. Вместо мягкого пластика — открытый металл. Вместо анатомических кресел — нечто, напоминающее садовую скамейку. Журналист из The Best Car заметил криво приклеенный стикер на козырьке. На заводах в Ульяновске это называют "авторским штрихом", в Японии — культурным шоком. Но даже с таким уровнем сборки машина не рассыпалась, а высокомерно взирала на окружающих своей круглой оптикой.

"Такой спартанский интерьер — это не баг, а фича. Когда электроника умирает в экстремальных условиях, лопата и ключ на 17 остаются единственными союзниками владельца. Это не просто обслуживание авто, а выживание", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Эргономика "Хантера" — это отдельный вид пыток для неподготовленного водителя. Чтобы переключить передачу, нужно обладать мускулатурой атланта. Зато обзорность как в аквариуме. Высокая посадка позволяет видеть крыши проезжающих мимо Kei-каров. Это не машина для поездок за суши, это инструмент для покорения Фудзиямы напрямик, игнорируя серпантины.

Динамика и ощущения: почему он едет лучше, чем выглядит

Под капотом — 2,7-литровый бензиновый агрегат на 135 л. с. В эпоху турбо-жужжалок это динозавр. Но динозавр живой. Японский тестер ожидал мучительной поездки, но "Хантер" удивил плавностью хода двигателя и четкостью работы МКПП. Пять ступеней, жестко подключаемый полный привод — классика, которая не стареет. Несмотря на 1,8 тонны живого веса, внедорожник маневрирует на удивление легко. Жесткое сиденье через десять минут поездки перестает вызывать протрузии, сливаясь с водителем в едином порыве пренебрежения к комфорту.

"Техническая простота 'Хантера' исключает многие капризы разогретого мотора, характерные для переусложненных иномарок. Здесь нечему ломаться, потому что ломаться запрещено уставом", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Тут нет ABS в привычном понимании комфорта и нет систем контроля полосы. Если вы решили вылететь в кювет — "Хантер" не будет вам мешать писком зуммеров, он просто сделает это с достоинством офицера. Именно эта честность управления и подкупила японских экспертов. Они увидели в русском УАЗе то, что потеряли в своих Toyota — связь между человеком и механизмом без посредников в виде микрочипов.

Экономика экзотики: сколько стоит русский характер в иенах

Самый большой шок вызвал ценник. В Японии за легенду просят 3,5 миллиона иен. Это примерно 2,26 миллиона рублей. За эти деньги в стране восходящего солнца можно купить практически любой современный кроссовер или подержанный премиум. Для сравнения: Jeep Wrangler 2002 года выпуска, на котором ездит японский журналист, кажется выгодной сделкой на фоне УАЗа. Однако "Хантер" покупают не за опции, а за аутентичность.

Параметр УАЗ "Хантер" (Япония)
Двигатель 2,7 л, Бензин, 135 л. с.
Трансмиссия 5-МКПП, полный привод 4WD
Вес 1845 кг
Цена 3,5 млн иен (~2,26 млн руб)

Для японского рынка УАЗ — это люксовый аксессуар. Как механические часы в эпоху смарт-браслетов. Его не страхуют по расширенной стоимости ОСАГО ради экономии, его лелеют как редкий артефакт. Но высокая цена остается главным барьером, не дающим "Хантеру" стать массовым средством депортации японцев из зоны комфорта в грязевые ванны.

"Любая экзотика на рынке всегда несет сервисные риски. Японцы ценят УАЗ за эстетику, но сталкиваются с реальностью: запчасти и специфический сервис стоят дорого даже для их кошелька", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы об УАЗ "Хантер"

Почему УАЗ "Хантер" стоит так дорого в Японии?

Высокая цена обусловлена затратами на логистику, таможенными пошлинами и экологическими требованиями. Машина ввозится как мелкосерийная экзотика, что автоматически относит её к категории товаров для коллекционеров.

Есть ли у него системы безопасности?

В классическом понимании — нет. УАЗ "Хантер" предлагает рамную конструкцию и толстый металл. Никакой сложной электроники, которая могла бы предотвратить критический расход масла или автоматическое торможение, здесь не предусмотрено.

Как обстоят дела с комфортом при езде по городу?

Для города этот внедорожник не предназначен. Отсутствие шумоизоляции и жесткая подвеска превращают поездку в испытание, хотя японские эксперты отметили удивительную управляемость и обзорность.

Можно ли использовать его как основной автомобиль?

Только если вы готовы к регулярным физическим нагрузкам и отсутствию автоматики. Это машина для оффроуда, рыбалки и демонстрации брутальности, а не для ежедневных пробок, где летняя резина и отсутствие помощников могут стать проблемой.

Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
