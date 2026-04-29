Смертельная любезность: моргание фарами на перекрестке может оставить вас без машины и денег

Вежливость на дороге превратилась в эффективное оружие преступников. Мошенники больше не хамят — они улыбаются, машут рукой и приглашают вас в ловушку. Сценарий разворачивается на нерегулируемых перекрестках, где любезность оборачивается разбитым металлом и потерей страховки.

Фото: https://pixabay.com by JerzyGórecki is licensed under Free Красные стоп-сигналы машин

Логика капкана: как работает "добряк"

Сотрудники Госавтоинспекции фиксируют опасную тенденцию 2026 года. На второстепенной дороге водитель ждет "окно" в потоке. Автомобиль на главной, имеющий приоритет, внезапно притормаживает. Водитель моргает фарами и делает приветственный жест — проезжай. Как только жертва выезжает на перекресток, "благодетель" резко бьет по педали газа и таранит машину в бок. Это классическая провокация, где безопасность приносится в жертву кошельку.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Никогда не соглашайтесь на разбор на месте, требуйте вызова ДПС и фиксации следов торможения — это докажет, что второй участник ускорялся, а не тормозил", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Праворульный фетиш аферистов

Инструмент мошенника — старая праворульная иномарка: Toyota, Nissan или Honda. Выбор обусловлен математикой. Запчасти на такие машины редкие и дорогие. Технические неисправности здесь ни при чем — важна стоимость нормо-часа и деталей при оценке ущерба. Удар по касательной может принести выплату, в разы превышающую реальную рыночную стоимость автохлама.

С точки зрения ПДД, виноват тот, кто выезжал со второстепенной. Подставной водитель после столкновения мгновенно "забывает" о своих жестах и сигналах. Инспекторы видят банальное нарушение правил проезда перекрестков. Без свидетелей и записей доказать умысел практически невозможно, особенно когда на кону страховые выплаты.

"Выбор современного смазочного состава может спровоцировать неожиданные технические сложности, но выбор старого японского авто для ДТП — это всегда холодный расчет на дорогие запчасти", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Признак вежливости Признак автоподставы Машина тормозит заранее и плавно Резкое торможение перед самым перекрестком Водитель смотрит на дорогу Водитель активно жестикулирует, привлекая внимание Авто новой модели Старая иномарка с "золотыми" запчастями

Как не стать спонсором мошенника

Если вам уступают дорогу вопреки здравому смыслу — это сигнал тревоги. Мошенники боятся только тех, кто готов идти до конца в правовом поле. Обязательное наличие видеорегистратора сводит усилия аферистов на нет. Как только они понимают, что в машине есть камера, а водитель вызвал полицию для фиксации ДТП, они предпочитают ретироваться. Им выгоднее найти менее бдительную мишень, чем "светиться" перед законом.

"Будьте бдительны, не верьте жестам и сигналам фар, руководствуйтесь только правилами дорожного движения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о дорожных подставах

Что делать, если я поехал на жест "проезжай" и попал в аварию?

Не признавайте вину на месте. Ищите свидетелей, у которых мог остаться видеофайл события. Требуйте замерить тормозной путь: если "пострадавший" ускорялся, это будет видно по следам на асфальте.

Почему мошенники выбирают именно "праворульки"?

Из-за специфики каталогов запчастей. Оригинальные детали на такие авто стоят огромных денег, а аналогов порой просто нет в базе страховщиков, что раздувает сумму возмещения.

Является ли жест рукой законным основанием для маневра?

Нет. Никакие жесты водителей не прописаны в дорожном кодексе. Единственный закон во время движения автомобиля - это приоритет знаков и разметки.

