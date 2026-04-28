Артем Николаев

Машина без будущего: как не купить автомобиль-призрак, который скоро останется без запчастей и сервиса

Российский автомобильный пейзаж за последние два года превратился в бесконечный карнавал восточных премьер. Но за яркими диодными лентами и панорамными крышами скрывается суровая математика выживания. Аналитики прогнозируют, что к 2027 году этот парад брендов сменится тишиной опустевших шоурумов.

Естественный отбор на авторынке

Сегодняшнее изобилие марок — явление временное. Рынок перенасыщен "одноклассниками", которые отличаются лишь формой решетки радиатора. К концу 2027 года количество китайских игроков может сократиться вдвое. Покупатели уже начинают осознавать, что ликвидность машин - это не пустой звук, а реальные деньги при перепродаже.

"Выжить смогут только те компании, которые сумеют предложить понятную и стабильную линейку моделей, обеспечить долгосрочное присутствие и поддерживать интерес к российскому рынку на протяжении многих лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Многие бренды выходили на волне ажиотажа, не позаботившись о фундаменте. Сейчас наступает фаза, когда эмоции от покупки уступают место прагматизму. Потребитель смотрит, насколько стабилен бренд, прежде чем нести деньги в кассу.

Сервисный вакуум и проблема запчастей

Главная угроза для владельцев "новичков" — превращение машины в недвижимость. Модели меняются слишком быстро, и склады не успевают наполняться нужными деталями. Уже фиксируются случаи, когда владельцы китайских марок остаются без сервиса из-за ухода мелких суббрендов или смены юридических лиц.

Признак бренда-лидера Признак бренда-аутсайдера
Развитая дилерская сеть и центральные склады Продажи через мультибрендовые "гаражи"
Стабильный модельный ряд (рестайлинг раз в 3 года) Выпуск новых моделей каждые шесть месяцев
Наличие официального представительства в РФ Поставки через временных дистрибьюторов

Когда машина простаивает месяцами в ожидании простого рычага подвески, любовь к технологиям быстро угасает. Для многих эксплуатация китайских машин становится уроком в области управления рисками.

"Мы видим, что проблемы с электроникой и каталогами запчастей становятся системными для марок 'второго эшелона'. Если бренда не будет через два года, запчасти придется искать на разборках или заказывать вслепую", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Экономика против амбиций

Давление на рынок растет не только со стороны конкурентов. Расходы на содержание авто увеличиваются: изменения в стоимости ОСАГО 2026 и корректировки утильсбора заставляют покупателей выбирать более надежные вложения. Вместо того чтобы экспериментировать с новым именем, люди возвращаются к проверенным игрокам.

Даже те, кто ищет способ сэкономить, используя ввоз авто из-за границы, все чаще смотрят в сторону классических схем, а не новых восточных суббрендов с неясным будущим.

"При выборе автомобиля сейчас важно оценивать не только комплектацию, но и юридическую чистоту поставок, так как это напрямую влияет на будущие страховые выплаты и оценку ущерба", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Олег Зорин.

Российский авторынок просто входит в стадию зрелости. Всплеск сменяется плато, а лишние декорации убираются со сцены. Это естественный процесс, который в конечном итоге сделает рынок прозрачнее для конечного потребителя.

Стоит ли покупать автомобиль бренда, который только зашел в Россию?

Это всегда риск. Лучше ориентироваться на компании, которые имеют в стране официальное представительство и хотя бы годовую историю продаж с положительной статистикой по наличию запчастей.

Что делать, если мой бренд решит уйти с рынка?

Основную поддержку обычно перехватывают крупные дилерские холдинги, но стоимость обслуживания может возрасти. В такой ситуации ключевым фактором становится унификация узлов с более популярными моделями.

Как сокращение числа брендов повлияет на цены?

Снижение конкуренции редко ведет к падению цен. Скорее, стоит ожидать стабилизации прайсов на более высоком уровне у оставшихся гигантов рынка.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Олег Зорин
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ
Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Международны амбиция: как Челябинская область выстраивает партнёрство с королевством Таиланд
Тревога не появляется из воздуха: ее каждый день подкармливает одна незаметная ошибка
Финансовая грамотность спасает детей от взрослой ошибки: подростки рано попадают в денежную ловушку
Майские морозы больше не страшны: простой способ превратить мусор в обогреватель для сада
Лекарственный тупик: почему в аптеках Петрозаводска исчезают важные препараты
Сейчас читают
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Последние материалы
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России
Золотистая корочка и сок внутри: мастер-класс по правильной обжарке шашлыка из баранины
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Пять уколов против аллергии: как новая российская вакцина меняет лечение
Инфляционный удар по гаджетам: что ждет цифровую корзину россиян в 2026 году
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
28 апреля: первый фильм Эйзенштейна, Байконур и Анжелика
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Слушать внутренние часы: как правильно тренироваться вечером, не жертвуя качеством сна
