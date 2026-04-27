Артем Николаев

Слезы нефтяников: какие кроссоверы в 2026 году тратят меньше 6 литров топлива

Кроссоверы долгое время считались прожорливыми "шкафами" на колесах. Однако инженеры совершили чудо, превратив эти громоздкие конструкции в образцы диетического питания. В 2026 году граница между семейным внедорожником и малолитражкой стерлась окончательно. 

BMW X1
Фото: commons.wikimedia.org by AutobildEs, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
BMW X1

Тяжеловесы в легком весе: Toyota и Mercedes

Открывает наш список вечный фаворит — Toyota RAV4. Несмотря на свою монументальность, в смешанном цикле он "выпивает" всего 6,6 литра. Это достойный результат для машины, которая славится как высокая ликвидность машин на вторичном рынке. Но даже легендарная японская инженерия пасует перед европейской точностью.

Mercedes-Benz GLA со своим 1,6-литровым сердцем идет ноздря в ноздрю, забирая 6,5 литра. Это не просто экономия, а тонкий расчет немецких мотористов. Однако за такой аппетит приходится платить строгим соблюдением регламентов, иначе диагностика авто весна выявит массу дорогостоящих проблем в топливной системе.

"Современные высокофорсированные моторы крайне чувствительны к качеству горючего. Экономия на литрах может обернуться огромными тратами на ремонт форсунок или ТНВД", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Дизельный прорыв: корейские и немецкие атлеты

Kia Sportage с дизелем на 185 сил — это настоящий хищник, который питается по расписанию: 6,4 литра. Найти такой экземпляр непросто, ведь часто под видом идеального авто скрываются технические проблемы, накопленные прошлыми владельцами. Следом идет Nissan Qashqai, чей 1,2-литровый турбомотор "съедает" 6,2 литра, но требует ювелирного обращения с педалью газа.

Интересно ведут себя представители концерна VAG. Volkswagen Tiguan с двухлитровым дизелем потребляет 6,1 литра, а его премиальный кузен Audi Q3 — ровно 6,0. Несмотря на то что аэродинамика авто у кроссоверов априори хуже, чем у седанов, эти модели доказывают обратное.

"Покупая дизельный кроссовер из Европы, важно учитывать, что таможня россия и утильсбор могут существенно поднять итоговую цену владения", — отметила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Модель автомобиля Расход (л/100 км)
Volvo XC40 (2.0d) 5,3
BMW X1 (дизель) 5,7
Audi Q3 (1.4 TFSI) 6,0
VW Tiguan (2.0 TDI) 6,1

Лидеры абсолютного зачета: шведский минимализм

BMW X1 с дизелем и полным приводом демонстрирует неприличные для своего класса 5,7 литра. Это уровень городских букашек, а не драйверского SUV. Но корона достается Volvo XC40. Двухлитровый дизель шведского производства потребляет всего 5,3 литра. Это настоящий триумф технологий над физикой.

Важно помнить, что реальные цифры зависят от многих факторов. Проверки ГАИ или стояние в пробках быстро добавят к заветным цифрам лишний литр-полтора. Тем не менее, это лучший выбор для тех, кто хочет купить авто в россии и не разориться на чеках с АЗС.

"Экономия на топливе заманчива, но не забывайте про обслуживание. Зачастую у экономичных иномарок запчасти дефицит, что нивелирует всю выгоду на дистанции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о расходе топлива

Почему заводской расход всегда ниже реального?

Замеры проводятся на стендах без учета сопротивления ветра, качества дорожного покрытия и работы кондиционера. В жизни к паспортным данным можно смело прибавлять 15-20%.

Влияет ли полный привод на экономичность?

Да, из-за потерь в трансмиссии и лишнего веса системы полного привода расход обычно на 0,5-1 литр выше, чем у моноприводных версий.

Стоит ли покупать дизельный кроссовер ради экономии?

Только при больших годовых пробегах (от 25-30 тысяч км). При малых пробегах разница в цене обслуживания и стоимости самого авто будет окупаться слишком долго.

Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, таможенный брокер Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
